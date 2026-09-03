Ανθρώπινος νους δε τα χωράει όλα αυτά τα οποία ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 43χρονος, που μαζί με την 38χρονη κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, την ώρα που τα τρία παιδιά έδωσαν τη δική τους εκδοχή.

Τα άλλα τρία ανήλικα παιδιά - ηλικίας 9, 12 και 15 ετών - που ήταν στο σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη φαίνεται πως γνώριζαν ότι το μικρό τους αδερφάκι είχε πεθάνει και βρισκόταν στην κατάψυξη.

«Δεν ξέρω τίποτα για το μωράκι», φέρεται να είπε το 9χρονο παιδί, ενώ το 12χρονο φέρεται να ανέφερε ότι είχε μάθει ότι στον καταψύκτη βρισκόταν το νεκρό αδερφάκι του. «Δεν ξέρω πώς πέθανε, δεν ήμουν μπροστά. Γνώριζα ότι το μικρό μας αδερφάκι πέθανε μόνο του μια μέρα και το είχαμε στην κατάψυξη», φέρεται να είπε η 15χρρονη.

Σημειώνεται ότι από τις εξετάσεις DNA που έγιναν στα παιδιά προέκυψε ότι το νεκρό βρέφος, ο 9χρονος και η 15χρονη είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού. Ωστόσο, ο 12χρονος είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, όχι όμως του κατηγορούμενου πατέρα.

Τώρα τα παιδιά καλούνται να θυμηθούν με τη βοήθεια παιδοψυχολόγων και να «αναβιώσουν» όσα έζησαν μέσα στο διαμέρισμα-κολαστήριο.

Την Παρασκευή οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Κυψέλη: «Έσκασε η κοιλιά του και πέθανε»

Ο 43χρονος επιμένει ότι δε σκότωσε το παιδί και ότι κατέληξε από φυσικά αίτια, ενώ φέρεται να περιέγραψε και τον τρόπο που πέθανε, ενώ έτρωγε μαζί με τα άλλα παιδιά του:

«Δυσκολευόταν να φάει και έκλαιγε. Μια μέρα είχε πυρετό. Καθίσαμε όλοι στο τραπέζι να φάμε, ακούμε έναν δυνατό ήχο, σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο μωρό και είχε σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω, αλλά αυτό πέθανε. Ήταν και τα τρία μου παιδιά μπροστά. Εγώ φοβήθηκα, το τύλιξα σε σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη», υποστήριξε μιλώντας στην αστυνομία.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε κάτι στην κοιλιά του βρέφους, παρά μόνο τις αλλεπάλληλες μαχαιριές στην πλατούλα του.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να... δικαιολογήσει τον λόγο που «έσβησε» το παιδί, υποστηρίζοντας:

«Είχα μπλέξει παλιότερα με τους Ιλουμινάτι. Μου είπαν ότι θα μου δώσουν δυόμισι εκατομμύρια, αν πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Αρνήθηκα και από τότε με κυνηγούσαν. Γι’ αυτό μου είχαν στείλει και τη γυναίκα για την οποία είχα κατηγορηθεί στο παρελθόν για μαστροπεία. Για να με εκδικηθούν».

Αποτροπιασμός από τους ισχυρισμούς του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη / Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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