Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση στον Μαραθώνα, όπου μια γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε στην αστυνομία ότι πριν από περίπου 10 χρόνια έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, χωρίς να δηλώσει τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα, όπου αναμένεται να δώσει αναλυτική κατάθεση, ενώ οι έρευνες στον χώρο του σπιτιού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σκαπτικά μηχανήματα βρίσκονται στο σημείο και έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» την αυλή του σπιτιού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί τα λείψανα της ηλικιωμένης.

Φωτογραφία Eurokinissi (Θανάσης Δημόπουλος)

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στον Μαραθώνα - Η καταγγελία της εγγονής

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία.

Η γυναίκα είχε δύο παιδιά και διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι μαζί με την κόρη και τον εγγονό της. Η εγγονή της, η οποία βρίσκεται στη Γαλλία, φέρεται να είχε εκφράσει στις Αρχές την ανησυχία της για την τύχη της γιαγιάς της, καθώς δεν μπορούσε να την εντοπίσει.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε νέα καταγγελία στην Αστυνομία. Οι Αρχές μετέβησαν στο σπίτι και πραγματοποίησαν έρευνες στον χώρο, χρησιμοποιώντας ακόμη και ειδικό εξοπλισμό, χωρίς όμως να εντοπίσουν τη σορό.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Θανάσης Δημόπουλος)

Στη συνέχεια, η κόρη φέρεται να ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της κάπου στην αυλή του σπιτιού της για να λαμβάνει τη σύνταξή της, ωστόσο, δεν υπέδειξε μέχρι στιγμής το ακριβές σημείο.

Μαραθώνας: Οι γείτονες επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν δει την ηλικιωμένη εδώ και χρόνια

Γείτονες φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρουν, η κόρη της έλεγε ότι ήταν άρρωστη και δεν έβγαινε από το σπίτι. Κανείς, ωστόσο, δεn είχε φανταστεί ότι η ηλικιωμένη μπορεί να είχε πεθάνει και να είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αίτια θανάτου της γυναίκας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν προκύπτει κάποια άλλη αιτία.