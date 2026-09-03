Θαμμένη επί 10 χρόνια στην αυλή τους σπιτιού της στον Μαραθώνα φέρεται να ήταν ηλικιωμένη, ο θάνατος της οποίας δεν είχε δηλωθεί από τα συγγενικά της πρόσωπα, προκειμένου να καταβάλλεται η σύνταξή της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία πριν από δύο εβδομάδες για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης γυναίκας, με την οποία η οικογένειά της είχε χάσει επαφή εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Η εγγονή της γυναίκας, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τη γιαγιά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα.

Φωτογραφίες από το σημείο / Εurokinissi (Θανάσης Δημόπουλος)

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο μέσω του e-ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της γυναίκας. Το στοιχείο αυτό προκάλεσε περαιτέρω έρευνα στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια.

Το πρωί της Πέμπτης, ειδικά συνεργεία με μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή της κατοικίας, χωρίς αρχικά να εντοπίσουν κάποιο εύρημα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Η Αστυνομία θα συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων, ενώ το υλικό της έρευνας αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.