Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της

Την υπόθεση αποκάλυψε η εγγονή της γυναίκας

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Πηγή: Φωτογραφία Εurokinissi (Θανάσης Δημόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στην αυλή της οικογένειάς της στον Μαραθώνα, 10 χρόνια μετά τον θάνατό της.
  • Η οικογένεια δεν είχε δηλώσει τον θάνατο για να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της.
  • Η εγγονή της, που ζει στη Γαλλία, ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση της γιαγιάς της.
  • Η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε στους αστυνομικούς την ταφή κατά τη διάρκεια της έρευνας.
  • Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και το υλικό θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Θαμμένη επί 10 χρόνια στην αυλή τους σπιτιού της στον Μαραθώνα φέρεται να ήταν ηλικιωμένη, ο θάνατος της οποίας δεν είχε δηλωθεί από τα συγγενικά της πρόσωπα, προκειμένου να καταβάλλεται η σύνταξή της.  

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία πριν από δύο εβδομάδες για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης γυναίκας, με την οποία η οικογένειά της είχε χάσει επαφή εδώ και περίπου μία δεκαετία. 

Η εγγονή της γυναίκας, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τη γιαγιά της. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. 

Μαραθώνας

Φωτογραφίες από το σημείο / Εurokinissi (Θανάσης Δημόπουλος)

Νεκρή Μαραθώνας

Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο μέσω του e-ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της γυναίκας. Το στοιχείο αυτό προκάλεσε περαιτέρω έρευνα στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. 

Το πρωί της Πέμπτης, ειδικά συνεργεία με μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή της κατοικίας, χωρίς αρχικά να εντοπίσουν κάποιο εύρημα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της. 

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Η Αστυνομία θα συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων, ενώ το υλικό της έρευνας αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη. 

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