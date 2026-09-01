Aντίνοος Αλμπάνης: To instastory του από τις Σπέτσες και η ευχή... για καλό μήνα

Είναι ηθοποιός, είναι γοητευτικός, έχει πολύ ξεχωριστή και χαρακτηριστική φωνή, μας αρέσει σε όποιον ρόλο αναλαβάνει, είναι 43 ετών και κατάγεται από τη Λήμνο.

Ο λόγος για τον Αντίνοο Αλμπάνη, ο οποίος έκανε μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, δημοσιεύοντας μια καλοκαιρινή του φωτογραφία από τη Λήμνο, σε μικρή ηλικία.

«Κάθε Λημνιός που σέβεται τον εαυτό του έχει μια φωτογραφία στην Αγία Κυριακή. Ιδανικά με Μούγερ και σιέλ κοντομάνικο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που απαθανατίζεται ο ηθοποιός σε μικρή ηλικία, με κατάξανθα μαλλιά και γαλάζιο- μπλε σύνολο.

Αντίνοος Αλμπάνης: Το καλοκαίρι του σε Σπέτσες, Πάρο και Αντίπαρο

Μέσα από αναρτήσεις του στο Instagram, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του μερικά στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές με την παρέα του.

Ταξίδεψε στην Πάρο και την Αντίπαρο και τελευταία στις Σπέτσες.

«Είναι οι Σπέτσες το Portofino της Ελλάδας; Όχι, οι Σπέτσες είναι οι Σπέτσες της Ελλάδας», έγραψε σε χθεσινή του ανάρτηση.

Σε άλλη ανάρτηση, πριν από τρεις μέρες, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βόλτα με σκάφος. «Spetses is always a good idea», έγραψε στη λεζάντα.

«Υπάρχει περίπτωση να ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου; Υπάρχει.

Είναι πάντα εύκολο να ζούμε σε αυτήν τη χώρα; Δεν είναι

Θα την αλλάζαμε; Δύσκολα

Ας πιούμε σε αυτό

καλημέρα», έγραψε σε άλλη ανάρτηση από την Αντίπαρο, που δημοσίευσε στις 23 Αυγούστου.