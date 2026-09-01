Το αγοράκι της φωτογραφίας είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς

Το στιγμιότυπο που δημοσίευσε από την παιδική του ηλικία

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Aντίνοος Αλμπάνης: To instastory του από τις Σπέτσες και η ευχή... για καλό μήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντίνοος Αλμπάνης είναι 43 ετών, κατάγεται από τη Λήμνο και είναι γνωστός ηθοποιός.
  • Δημοσίευσε καλοκαιρινή φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια στη Λήμνο.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές του σε Πάρο, Αντίπαρο και Σπέτσες μέσω Instagram.
  • Αναρωτήθηκε αν οι Σπέτσες είναι το Portofino της Ελλάδας, τονίζοντας την ομορφιά της χώρας.
  • Σχολίασε τις προκλήσεις της ζωής στην Ελλάδα, εκφράζοντας την αγάπη του για τη χώρα.

Είναι ηθοποιός, είναι γοητευτικός, έχει πολύ ξεχωριστή και χαρακτηριστική φωνή, μας αρέσει σε όποιον ρόλο αναλαβάνει, είναι 43 ετών και κατάγεται από τη Λήμνο.  

Αντίνοος Αλμπάνης: Ποζάρει ημίγυμνος και απολαμβάνει τον κυκλαδίτικο ήλιο

Ο λόγος για τον Αντίνοο Αλμπάνη, ο οποίος έκανε μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, δημοσιεύοντας μια καλοκαιρινή του φωτογραφία από τη Λήμνο, σε μικρή ηλικία.  

«Κάθε Λημνιός που σέβεται τον εαυτό του έχει μια φωτογραφία στην Αγία Κυριακή. Ιδανικά με Μούγερ και σιέλ κοντομάνικο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που απαθανατίζεται ο ηθοποιός σε μικρή ηλικία, με κατάξανθα μαλλιά και γαλάζιο- μπλε σύνολο. 

Αντίνοος Αλμπάνης: Το καλοκαίρι του σε Σπέτσες, Πάρο και  Αντίπαρο

Μέσα από αναρτήσεις του στο Instagram, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του μερικά στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες στιγμές με την παρέα του. 

Ταξίδεψε στην Πάρο και την Αντίπαρο και τελευταία στις Σπέτσες. 

«Είναι οι Σπέτσες το Portofino της Ελλάδας; Όχι, οι Σπέτσες είναι οι Σπέτσες της Ελλάδας», έγραψε σε χθεσινή του ανάρτηση.

Σε άλλη ανάρτηση, πριν από τρεις μέρες, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βόλτα με σκάφος. «Spetses is always a good idea», έγραψε στη λεζάντα.

«Υπάρχει περίπτωση να ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου;  Υπάρχει.

Είναι πάντα εύκολο να ζούμε σε αυτήν τη χώρα; Δεν είναι

Θα την αλλάζαμε; Δύσκολα

Ας πιούμε σε αυτό
καλημέρα», έγραψε σε άλλη ανάρτηση από την Αντίπαρο, που δημοσίευσε στις 23 Αυγούστου. 

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ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
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