Μια όμορφη και αυθόρμητη μουσική στιγμή μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους η Δέσποινα Βανδή και η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Οι δύο τους βρέθηκαν στο αυτοκίνητο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, άρχισαν να τραγουδούν μαζί το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Πάριου, «Πιο Καλή η Μοναξιά».

Η Δέσποινα Βανδή κατέγραψε τη στιγμή, με την κόρη της, Μελίνα να βρίσκεται στα πίσω καθίσματα και να συμμετέχει με κέφι στην ερμηνεία. Μάλιστα, λίγο πριν ολοκληρωθεί το βίντεο, η τραγουδίστρια θέλησε να μάθει ποια είναι η άποψη της κόρης της για τον σπουδαίο ερμηνευτή.

«Μελίνα, σου αρέσει ο Γιάννης Πάριος;», τη ρώτησε χαρακτηριστικά. Η απάντηση της Μελίνας Νικολαΐδη ήταν ξεκάθαρη, καθώς αποκάλυψε την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στη φωνή του Γιάννη Πάριου.

«Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής», απάντησε η ίδια, με τη μητέρα της να συμφωνεί και τις δύο να κλείνουν τη συζήτηση με ένα χαρακτηριστικό «τέλος».

«Τι καλοκαίρι κι αυτό!»

Η τραγουδίστρια πρόσφατα δημοσίευσε 20 φωτογραφίες από στιγμές του Αυγούστου, καταγράφοντας εικόνες με αγαπημένα της πρόσωπα, τη θάλασσα, τον ήλιο και ώρες χαλάρωσης. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και μία που ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί με τον αγαπημένο της Βασίλη Μπισμπίκη.