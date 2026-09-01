Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια

Σοκαριστικές διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος στην Ασφάλεια Αθηνών, το παιδί είχε παραμείνει στην κατάψυξη για περίπου δύο χρόνια. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε: «Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά».

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Κυψέλης / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί του 43χρονου και τα ναρκωτικά

Ο 43χρονος αρνείται ότι σκότωσε το παιδί και φέρεται να υποστηρίζει πως δεν ήταν δικό του. Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε, ακόμη, ότι το μωρό κοιμόταν μόλις μία ώρα την ημέρα και έκλαιγε τις υπόλοιπες 23. Μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή του αποδίδεται κι η φράση: «Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας». Επιπλέον, φέρεται να ισχυρίστηκε: «Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο οι Illuminati και μας έδωσαν άλλο, σατανιασμένο».

Κατά τα λεγόμενά του, το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και στη συνέχεια έβαλαν το άψυχο κορμάκι του στην κατάψυξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το φτυάρι που βρέθηκε στη βαλίτσα με το βρέφος, καθώς οι αστυνομικοί εικάζουν ότι η οικογένεια σκόπευε να το θάψει.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται από τις αρχές, καθώς η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου παραμένει σε εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί, πρόσθετα, ότι στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων 3,8 γραμμάρια κάνναβης, 14,3 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 53,2 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας» και δύο δισκία ecstasy.

Δημογλίδου για Κυψέλη: «Δε γνωρίζουμε ποια ήταν η σχέση των ατόμων σε αυτό το σπίτι»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει στοιχεία για τον θάνατο του παιδιού, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, αναμένονται εξετάσεις DNA για να αποσαφηνιστούν οι οικογενειακές σχέσεις. «Δε γνωρίζουμε ακόμα ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των μελών που έμεναν σε αυτό το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κρίσιμη θεωρείται και η εξέταση των τριών ανήλικων παιδιών. «Είναι πολύ κομβικό να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου», τόνισε. Έτσι θα εξακριβωθεί εάν έχουν πέσει θύματα κακοποίησης.

Κυψέλη: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους «έδειξε» η ιατροδικαστική έκθεση / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης εντόπισε τουλάχιστον δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, με ορισμένα από αυτά να έχουν προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Ως αιτία θανάτου αναφέρονται οι πολλαπλές κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στην ιατροδικαστική έκθεση γίνεται λόγος για βρεφοκτονία. Ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς το σώμα είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και φαινόταν να έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά. Εκτιμάται ότι είχε γεννηθεί έπειτα από κύηση οκτώ έως εννέα μηνών.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων - του 43χρονου, της 38χρονης Γερμανίδας και του 26χρονου Αφγανού - ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.