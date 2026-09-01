Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια

Το φτυάρι στη βαλίτσα και όσα υποστήριξε ο 43χρονος στους αστυνομικούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.09.26 , 10:21 Ανθή Βούλγαρη: «Από αύριο θα λιβανίζω παντού»
01.09.26 , 10:13 Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά του
01.09.26 , 10:13 Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
01.09.26 , 10:00 Ο Σεπτέμβριος ήρθε: φτιάξτε hot dog με σπιτικό ψωμάκι και κρέμα τυριών
01.09.26 , 09:59 Τούπακ Σακούρ: Ο «Keffe D» ένοχος για τη δολοφονία του ράπερ
01.09.26 , 09:58 Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι καλύτεροι προορισμοί για εξορμήσεις
01.09.26 , 09:50 Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα
01.09.26 , 09:49 Times Square: 49χρονη μαχαίρωσε δύο ανθρώπους - Νεκρή από πυρά αστυνομικών
01.09.26 , 09:18 Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδούν μαζί «Πιο Καλή η Μοναξιά»
01.09.26 , 09:13 «ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής
01.09.26 , 09:03 1 Σεπτεμβρίου 1939: H έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
01.09.26 , 09:02 Η Δέσποινα Μοιραράκη ποζάρει με το μπικίνι της
01.09.26 , 09:00 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πρωταγωνιστεί στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
01.09.26 , 08:47 Κορομηλά: «Δικοί μου κανόνες, δικό μου το προφίλ, δικό μου και το μπλοκ»
01.09.26 , 08:38 Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Κυψέλη - Σοκάρει ο 43χρονος: «Μας άλλαξαν το μωρό, μας έδωσαν ένα σατανισμένο» / SKAI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαριστικές διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος στην Ασφάλεια Αθηνών, το παιδί είχε παραμείνει στην κατάψυξη για περίπου δύο χρόνια. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε: «Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά».

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: «Ήταν δαιμονισμένο, πέθανε και ηρέμησε το σπίτι μας»

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί του 43χρονου και τα ναρκωτικά

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Κυψέλης / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί του 43χρονου και τα ναρκωτικά

Ο 43χρονος αρνείται ότι σκότωσε το παιδί και φέρεται να υποστηρίζει πως δεν ήταν δικό του. Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε, ακόμη, ότι το μωρό κοιμόταν μόλις μία ώρα την ημέρα και έκλαιγε τις υπόλοιπες 23. Μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή του αποδίδεται κι η φράση: «Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας». Επιπλέον, φέρεται να ισχυρίστηκε: «Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο οι Illuminati και μας έδωσαν άλλο, σατανιασμένο».

Κατά τα λεγόμενά του, το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και στη συνέχεια έβαλαν το άψυχο κορμάκι του στην κατάψυξη

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το φτυάρι που βρέθηκε στη βαλίτσα με το βρέφος, καθώς οι αστυνομικοί εικάζουν ότι η οικογένεια σκόπευε να το θάψει. 

Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται από τις αρχές, καθώς η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου παραμένει σε εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί, πρόσθετα, ότι στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων 3,8 γραμμάρια κάνναβης, 14,3 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 53,2 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας» και δύο δισκία ecstasy.

Δημογλίδου για Κυψέλη: «Δε γνωρίζουμε ποια ήταν η σχέση των ατόμων σε αυτό το σπίτι»

Κυψέλη: Έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για δύο χρόνια

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει στοιχεία για τον θάνατο του παιδιού, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, αναμένονται εξετάσεις DNA για να αποσαφηνιστούν οι οικογενειακές σχέσεις. «Δε γνωρίζουμε ακόμα ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των μελών που έμεναν σε αυτό το σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κρίσιμη θεωρείται και η εξέταση των τριών ανήλικων παιδιών. «Είναι πολύ κομβικό να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου», τόνισε. Έτσι θα εξακριβωθεί εάν έχουν πέσει θύματα κακοποίησης. 

Κυψέλη: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής 

Κυψέλη: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής 

10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους «έδειξε» η ιατροδικαστική έκθεση / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης εντόπισε τουλάχιστον δέκα τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, με ορισμένα από αυτά να έχουν προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Ως αιτία θανάτου αναφέρονται οι πολλαπλές κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στην ιατροδικαστική έκθεση γίνεται λόγος για βρεφοκτονία. Ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς το σώμα είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη.

Φρίκη στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και φαινόταν να έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά. Εκτιμάται ότι είχε γεννηθεί έπειτα από κύηση οκτώ έως εννέα μηνών.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων - του 43χρονου, της 38χρονης Γερμανίδας και του 26χρονου Αφγανού - ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυψέλη: Αγόρι Περίπου 9 Μηνών Το Νεκρό Βρέφος
Ελλαδα
Κυψέλη: Αγόρι περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος - Το σκότωσαν με μαχαίρι
Όμορφοι Προορισμοί Για Διακοπές Τον Σεπτέμβριο
Ελλαδα
Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι καλύτεροι προορισμοί για εξορμήσεις
ΚΟΜΒΟΣ
Ελλαδα
«ΚΟΜΒΟΣ»: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για το κυκλοφοριακό της Αττικής
3 Νεκροί Σε Τροχαίο Στην Αλεξάνδρας: Συγκρούστηκαν 2 Μηχανές
Ελλαδα
Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση μηχανών
Ασπροβάλτα: Άνδρας Εντοπίστηκε Νεκρός Σε Κάμπινγκ
Ελλαδα
Θρίλερ στην Ασπροβάλτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάμπινγκ
Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνοι Eλιγμοί Super Cars Δίπλα Σε Πεζούς
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνοι ελιγμοί super cars δίπλα σε πεζούς
Αργυρούπολη: Απόπειρα Αρπαγής Και Ληστείας Άνδρα
Ελλαδα
Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής και ληστείας άνδρα έξω από το σπίτι του
Νεκρός Βρέφος Κυψέλη: Ήταν Σατανισμένο, Πέθανε Και Ηρεμήσαμε
Ελλαδα
Νεκρό βρέφος Κυψέλη: «Ήταν δαιμονισμένο, πέθανε και ηρέμησε το σπίτι μας»
KTEO έλεγχος οχήματος
Ελλαδα
ΚΤΕΟ: Μαζικές διασταυρώσεις και πρόστιμο 400 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top