«Ξαναχτύπησε» 60χρονος εμπρηστής στη Μεσσηνία μόλις τον άφησαν ελεύθερο

Κατηγορείται ότι έβαλε τέσσερις φωτιές μέσα σε πέντε ημέρες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Μεσσηνία εμπρησμοί
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 60χρονος στη Μεσσηνία συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για εμπρησμούς.
  • Κατηγορείται ότι προκάλεσε τέσσερις πυρκαγιές σε πέντε ημέρες, με δύο νέες πυρκαγιές στις 30 Αυγούστου.
  • Είχε συλληφθεί προηγουμένως στις 27 Αυγούστου για δύο εμπρησμούς και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
  • Σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
  • Ο 60χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας στις 1 Σεπτεμβρίου.

Συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες ένας 60χρονος στη Μεσσηνία, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές. Φέρεται να έβαλε τέσσερις πυρκαγιές μέσα σε πέντε ημέρες!

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Ο 60χρονος ημεδαπός, παρότι είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου 2026 για δύο εμπρησμούς από πρόθεση και, μετά την απολογία του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Ειδικότερα, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, με τη χρήση γυμνής φλόγας, φέρεται να προκάλεσε δύο εστίες σε ξηρά χόρτα στις 16:00 και στις 17:40, σε περιοχές της Μεσσήνης.

Ύστερα από άμεσες και συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες, ο 60χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη εκ νέου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου 2026 για ακόμη δύο πυρκαγιές, τις οποίες φέρεται να προκάλεσε από πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας, στις 26 και 27 Αυγούστου.

Μετά την πρώτη σύλληψή του είχε οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, μέσα σε δύο ημέρες, συνελήφθη εκ νέου για δύο νέους εμπρησμούς, με αποτέλεσμα να του αποδίδεται συνολικά η πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε πέντε ημέρες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

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