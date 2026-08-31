Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα

Το βίντεο ντοκουμέντο του Β. Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

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Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα
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Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Θηβών με ηλικιωμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τη γυναίκα να διασχίζει το δρόμο.
  • Ο οδηγός του φορτηγού δεν είδε τη γυναίκα λόγω περιορισμένης ορατότητας.
  • Περαστικοί και Πυροσβεστική έσπευσαν να βοηθήσουν και την απεγκλώβισαν.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών τη Δευτέρα, όταν ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.  

Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος που εξασφάλισε για το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, έχει καταγραφεί η στιγμή που γυναίκα προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο και το βαρύ όχημα να την παρασύρει κάτω από τις ρόδες του.

Βίντεο από το τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών - Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα

Από ότι φαίνεται και σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός δεν μπόρεσε να δει την γυναίκα από το συγκεκριμένο σημείο. 

Περαστικοί έσπευσαν στο σημείο να βοηθήσουν, ενώ κατέφτασε και η Πυροσβεστική που την απεγκλώβισε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο.  

«Ακούσαμε κάτι φωνές. Βγήκαμε έξω και είδαμε σταματημένο το φορτηγό και μας είπαν ότι είναι μια κυρία από κάτω. Καλέσαμε το 166 και ήρθε και την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική. Επειδή έχει τις πικροδάφνες στη μέση δεν έχει ορατότητα. Ανέπνεε την ώρα που την είδα, δε μιλούσε. Ο οδηγός τα είχε χαμένα», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. 

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