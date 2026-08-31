Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών τη Δευτέρα, όταν ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος που εξασφάλισε για το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, έχει καταγραφεί η στιγμή που γυναίκα προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο και το βαρύ όχημα να την παρασύρει κάτω από τις ρόδες του.

Από ότι φαίνεται και σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός δεν μπόρεσε να δει την γυναίκα από το συγκεκριμένο σημείο.

Περαστικοί έσπευσαν στο σημείο να βοηθήσουν, ενώ κατέφτασε και η Πυροσβεστική που την απεγκλώβισε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

«Ακούσαμε κάτι φωνές. Βγήκαμε έξω και είδαμε σταματημένο το φορτηγό και μας είπαν ότι είναι μια κυρία από κάτω. Καλέσαμε το 166 και ήρθε και την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική. Επειδή έχει τις πικροδάφνες στη μέση δεν έχει ορατότητα. Ανέπνεε την ώρα που την είδα, δε μιλούσε. Ο οδηγός τα είχε χαμένα», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

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