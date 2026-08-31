Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα τηλεοπτική σεζόν της Μάρας Ζαχαρέα στο τιμόνι της παρουσίασης του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.
Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων αποκάλυψε με ανάρτησή της στο instagram την προετοιμασία με τους συνεργάτες της στους χώρους του καναλιού, πριν την πρεμιέρα της.
Παράλληλα, αποκάλυψε και την ημερομηνία της φετινής της πρεμιέρας, που είναι η Δευτέρα 7η Σεπτεμβρίου.
«Coming soon! @starchannelnews @starchanneltv 🔝 Νέα Σεζόν! 📺 7/9/2026! 🧿», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο παρουσιάζονται στιγμιότυπα με τους δημοσιογράφους- παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων Σπύρο Λάμπρου και Γιώργο Ευγενίδη και άλλους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
Χθες Κυριακή, η Μάρα Ζαχαρέα πέρασε το πρωινό της σε έναν υπαίθριο χώρο. Πόζαρε χαμογελαστή φορώντάς ένα υπέροχο φόρεμα σε λευκό με μοτίβα σε μπλε royal. «Της Κυριακής τα πρωϊνά…💙🧿 Για να τελειώσει πιο γλυκά το καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.