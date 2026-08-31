Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα.

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Ο Αλέξανδρος Γύγος μετέδωσε νέες αποκαλυπτικές πληροφορίες στο Star για αυτή την υπόθεση που προκαλεί ανατριχίλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, η νεκροψία έδειξε ξεκάθαρη εικόνα. Ο ιατροδικαστής κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια. Εντόπισε περίπου δέκα σοβαρά τραύματα στην πλάτη του βρέφους. Φέρονται να έχουν γίνει από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Η επιστημονική τεκμηρίωση για τα ακριβή αίτια θανάτου θα έρθει τις επόμενες ώρες, μόλις ολοκληρωθεί και η νεκροψία και συνταχθεί το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Κυψέλη: Περιέφεραν το νεκρό βρέφος σε όλη την Αθήνα

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια απίστευτη φρίκη, αν συνυπολογίσουμε ότι το βρέφος ήταν τουλάχιστον 7-8 μήνες νεκρό. Η Γερμανίδα και ο Έλληνας, φέρεται να το περιέφεραν μέσα στη βαλίτσα σε όλη την Αθήνα.

Περίπου έναν μήνα έμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης της οδού Θάσου στην Κυψέλη, ενώ προηγουμένως έμεναν σε διαμέρισμα στην Φυλής. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το βρέφος ήταν μέσα στη βαλίτσα επί αρκετό διάστημα, με το ζεύγος να το περιφέρει.

Οι έρευνες της αστυνομίας κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει και τεστ DNA στα τρία ανήλικα παιδιά, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για παιδιά της οικογένειας.

Σημαντικό είναι να δουν αν τα παιδιά έχουν υποστεί κακοποίηση και να λύσουν το μυστήριο με το νεκρό βρέφος.

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Αυτός είναι ο 43χρονος που νοίκιαζε το διαμέρισμα

Αυτός είναι ο 43χρονος ενοικιαστής του διαμερίσματος της φρίκης, επί της οδού Θάσου στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ξανά στο διαμέρισμα της Θάσου, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία

Χωρίς να δείχνει καμία ενσυναίσθηση, ακολουθεί τους αστυνομικούς, δεν απαντά στις ερωτήσεις του Star.

Σε αυτό το διαμέρισμα, εντόπισαν οι αστυνομικοί ένα νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο τοποθετημένο σε βαλίτσα.

Το διαμέρισμα, όπου εντόπισαν οι αστυνομικοί ένα νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα

Ο 43χρονος Έλληνας οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ξανά στο διαμέρισμα της Θάσου, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις.

Δείτε ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για την υπόθεση / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα, βρίσκονταν μια Γερμανίδα 38 χρονών, κατά δήλωσή της, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία στη βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος Έλληνας σύντροφός της, ένας Αφγανός 26 ετών, σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν ακόμη δύο ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους με το μακάβριο εύρημα που αντίκρυσαν χθες Κυριακή όταν εντόπισαν ένα νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο τοποθετημένο σε βαλίτσα, με την υπόθεση να λαμβάνει διαστάσεις φρίκης.