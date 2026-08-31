Τη σημαντική μείωση του αριθμού των μαθητών που εισέρχονται στην Α’ Δημοτικού ανέδειξε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 31/8 στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ετών ο αριθμός των παιδιών που ξεκινούν το Δημοτικό έχει μειωθεί κατά περίπου 30.000. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία ακόμη σαφή ένδειξη των διαστάσεων που έχει λάβει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού, σύμφωνα με την υπουργό, αναμένεται να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια. Η μείωση των μαθητών δεν αφορά, δηλαδή, μόνο τα δημογραφικά δεδομένα, αλλά δημιουργεί νέες ανάγκες και προκλήσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συγχώνευση σχολείων είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται, και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα εάν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Μειώνονται πάρα πολύ τα παιδιά. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην Α' Δημοτικού. Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε ανοιχτά τα σχολεία και να συγχωνεύουμε ως έσχατο μέτρο, πάντα όμως εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν θα δείτε ποτέ να γίνεται υπέρβαση από το υπουργείο ή κάποιου είδους διοικητικό λάθος και να συγχωνευτεί ή να κλείσει κάποιο σχολείο. Και ένα παιδί να εμφανιστεί σε κάποια περιοχή, όπως είχε γίνει πέρσι, κρατάμε ανοιχτό το σχολείο, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάπου κοντά ένα σχολείο για να εξυπηρετήσει αυτό το παιδί για το απόλυτο λειτούργημα, που είναι η εκπαίδευσή του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Ζαχαράκη και στο ζήτημα του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Όπως εκτίμησε, οι επόμενες ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό των σχολικών τάξεων, καθώς η σταδιακή μείωση του μαθητικού δυναμικού θα αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού αναμένεται να βρεθεί παράλληλα και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Η βελτίωση των υποδομών αποτελεί βασικό ζητούμενο, τόσο για τον εκσυγχρονισμό των σχολείων όσο και για τη δημιουργία καλύτερων και πιο λειτουργικών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά στη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι νέες εγγραφές για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθούν όταν γίνει η επίσημη ανακοίνωση ότι έχουν επαναπιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω πώς θα λειτουργήσει η ΕΘΑΑΕ, αλλά μας έχουν πει ότι θα έχει επιλυθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Εμείς ως κυβέρνηση υποστηρίζουμε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, κάνουμε ως διοίκηση, ως υπουργείο, -αλλά πάντα με σεβασμό και προς την εργασία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αλλά και τη συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)-, όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να θεραπευτούν οι λόγοι που αναφέρονται στο ΣτΕ. Εμείς θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να μην χαθεί η χρονιά», είπε.

Όσον αφορά στα δημόσια ΑΕΙ, σημείωσε ότι για φέτος αυξήθηκε η τακτική επιχορήγηση, καθώς επίσης και ότι έχουν βελτιωθεί οι υποδομές που αφορούν στη φοιτητική μέριμνα.

Τέλος, ερωτηθείσα εάν ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει ακόμα στην παράταξη της ΝΔ, απάντησε: «Επέλεξε τι θέλει να κάνει και με τις δηλώσεις του έχει πάρει αποστάσεις. Εμείς από την πλευρά μας, σεβόμενοι και τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης αυτής παράταξης, η οποία έχει επιβεβαιωθεί με τη θετική ψήφο εκατομμυρίων Ελλήνων μέσα στα χρόνια, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω απ' όλα για το κοινό καλό. Για μένα αυτό είναι μια αρχή, η οποία είναι ανυποχώρητη».

Ζαχαράκη: 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών από το 2019 – Μέτρα για τη στέγαση των αναπληρωτών

Περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί από το 2019 έως το 2026, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ περίπου 30.000 αναπληρωτές αναμένεται να ενημερωθούν για τις τοποθετήσεις τους.

«Από το 2019 έως το 2026 έχουν διοριστεί πάνω από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και περίπου το ένα τρίτο των μόνιμων εκπαιδευτικών διορίστηκε σε αυτή την περίοδο», ανέφερε.

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε, ωστόσο, το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές, ιδιαίτερα στις περιοχές με υψηλά ενοίκια. «Το κράτος πλέον και η απόφαση του πρωθυπουργού είναι να δίνεται διπλό ενοίκιο πίσω», σημείωσε, αναφέροντας παράλληλα έργα αξιοποίησης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για τη στέγαση εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων.

Ζαχαράκη: Νομοθετική πρωτοβουλία για τους αποφοίτους ΤΕΙ – Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους παλιούς αποφοίτους ΤΕΙ προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη ειδικά στη δυνατότητα συμμετοχής τους στις θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο.

«Δεν γίνεται εξίσωση των αποφοίτων ΤΕΙ με ΑΕΙ για τις θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο. Αυτό έχει να κάνει με πρόδρομη ενέργεια που πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να γίνει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Εμείς την έχουμε δουλέψει, μιλάμε, αλλά είμαστε ακόμα σε φάση διαβούλευσης για το συγκεκριμένο», ανέφερε.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων και στα έργα φοιτητικής μέριμνας, σημειώνοντας ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο αναμένεται να αποκτήσει για πρώτη φορά φοιτητική εστία, περίπου τον Απρίλιο του 2027.