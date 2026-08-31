Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού σε μία δεκαετία

Ανησυχτικά στοιχεία από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.08.26 , 16:07 Μάρα Ζαχαρέα: Τα στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν
31.08.26 , 16:01 Αλέξης Γεωργούλης: Η βραδινή έξοδος με τη Μαρία Σολωμού -Χόρεψαν αγκαλιά
31.08.26 , 16:00 Επιστροφή στην πόλη: δείτε 3 looks που μας θυμίζουν το φετινό καλοκαίρι
31.08.26 , 15:52 Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ένας νεκρός
31.08.26 , 15:44 «Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
31.08.26 , 15:43 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια βουτιά στην Τζια
31.08.26 , 15:32 Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα
31.08.26 , 14:56 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τελευταίες βουτιές πριν την επιστροφή στην Αθήνα
31.08.26 , 14:50 Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική
31.08.26 , 14:40 Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
31.08.26 , 14:21 Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
31.08.26 , 14:00 Aυτό είναι το φθινοπωρινό φρούτο που σε βοηθάει να χάσεις βάρος
31.08.26 , 13:46 Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού σε μία δεκαετία
31.08.26 , 13:27 Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
31.08.26 , 13:23 Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα - Δείτε φωτογραφίες
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα - Δείτε φωτογραφίες
Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι τελευταίες βουτιές πριν την επιστροφή στην Αθήνα
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σ. Ζαχαράκη: «Έσχατο μέτρο οι συγχωνεύσεις σχολείων» / SKAI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μείωση 30.000 μαθητών στην Α' Δημοτικού την τελευταία δεκαετία, επισημαίνει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
  • Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού επηρεάζει τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
  • Η συγχώνευση σχολείων θα είναι το έσχατο μέτρο, πάντα εντός του νόμου.
  • Από το 2019 έως το 2026 έχουν διοριστεί πάνω από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
  • Νομοθετική πρωτοβουλία για αποφοίτους ΤΕΙ και χρηματοδότηση δημόσιων πανεπιστημίων προγραμματίζεται.

Τη σημαντική μείωση του αριθμού των μαθητών που εισέρχονται στην Α’ Δημοτικού ανέδειξε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 31/8 στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, μέσα σε διάστημα περίπου δέκα ετών ο αριθμός των παιδιών που ξεκινούν το Δημοτικό έχει μειωθεί κατά περίπου 30.000. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία ακόμη σαφή ένδειξη των διαστάσεων που έχει λάβει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού, σύμφωνα με την υπουργό, αναμένεται να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια. Η μείωση των μαθητών δεν αφορά, δηλαδή, μόνο τα δημογραφικά δεδομένα, αλλά δημιουργεί νέες ανάγκες και προκλήσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Δημογραφικό: Μειώθηκε κατά 730.000 άτομα ο πληθυσμός από το 2011!

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συγχώνευση σχολείων είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται, και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα εάν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Μειώνονται πάρα πολύ τα παιδιά. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην Α'  Δημοτικού. Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε ανοιχτά τα σχολεία και να συγχωνεύουμε ως έσχατο μέτρο, πάντα όμως εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν θα δείτε ποτέ να γίνεται υπέρβαση από το υπουργείο ή κάποιου είδους διοικητικό λάθος και να συγχωνευτεί ή να κλείσει κάποιο σχολείο. Και ένα παιδί να εμφανιστεί σε κάποια περιοχή, όπως είχε γίνει πέρσι, κρατάμε ανοιχτό το σχολείο, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάπου κοντά ένα σχολείο για να εξυπηρετήσει αυτό το παιδί για το απόλυτο λειτούργημα, που είναι η εκπαίδευσή του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Ζαχαράκη και στο ζήτημα του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Όπως εκτίμησε, οι επόμενες ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό των σχολικών τάξεων, καθώς η σταδιακή μείωση του μαθητικού δυναμικού θα αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού αναμένεται να βρεθεί παράλληλα και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Η βελτίωση των υποδομών αποτελεί βασικό ζητούμενο, τόσο για τον εκσυγχρονισμό των σχολείων όσο και για τη δημιουργία καλύτερων και πιο λειτουργικών συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η Ευρώπη «γερνάει» - Μειώνονται δραματικά οι γεννήσεις στην Ελλάδα

Όσον αφορά στη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι οι νέες εγγραφές για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθούν όταν γίνει η επίσημη ανακοίνωση ότι έχουν επαναπιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω πώς θα λειτουργήσει η ΕΘΑΑΕ, αλλά μας έχουν πει ότι θα έχει επιλυθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Εμείς ως κυβέρνηση υποστηρίζουμε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, κάνουμε ως διοίκηση, ως υπουργείο, -αλλά πάντα με σεβασμό και προς την εργασία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αλλά και τη συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)-, όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να θεραπευτούν οι λόγοι που αναφέρονται στο ΣτΕ. Εμείς θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να μην χαθεί η χρονιά», είπε.

Όσον αφορά στα δημόσια ΑΕΙ, σημείωσε ότι για φέτος αυξήθηκε η τακτική επιχορήγηση, καθώς επίσης και ότι έχουν βελτιωθεί οι υποδομές που αφορούν στη φοιτητική μέριμνα.

Τέλος, ερωτηθείσα εάν ο Αντώνης Σαμαράς ανήκει ακόμα στην παράταξη της ΝΔ, απάντησε: «Επέλεξε τι θέλει να κάνει και με τις δηλώσεις του έχει πάρει αποστάσεις. Εμείς από την πλευρά μας, σεβόμενοι και τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης αυτής παράταξης, η οποία έχει επιβεβαιωθεί με τη θετική ψήφο εκατομμυρίων Ελλήνων μέσα στα χρόνια, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω απ' όλα για το κοινό καλό. Για μένα αυτό είναι μια αρχή, η οποία είναι ανυποχώρητη».

Ζαχαράκη: 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών από το 2019 – Μέτρα για τη στέγαση των αναπληρωτών

Δημογραφικό: 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α΄ Δημοτικού σε μία δεκαετία

Περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί από το 2019 έως το 2026, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ περίπου 30.000 αναπληρωτές αναμένεται να ενημερωθούν για τις τοποθετήσεις τους.

«Από το 2019 έως το 2026 έχουν διοριστεί πάνω από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και περίπου το ένα τρίτο των μόνιμων εκπαιδευτικών διορίστηκε σε αυτή την περίοδο», ανέφερε.

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε, ωστόσο, το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές, ιδιαίτερα στις περιοχές με υψηλά ενοίκια. «Το κράτος πλέον και η απόφαση του πρωθυπουργού είναι να δίνεται διπλό ενοίκιο πίσω», σημείωσε, αναφέροντας παράλληλα έργα αξιοποίησης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για τη στέγαση εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων.

Ζαχαράκη: Νομοθετική πρωτοβουλία για τους αποφοίτους ΤΕΙ – Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους παλιούς αποφοίτους ΤΕΙ προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη ειδικά στη δυνατότητα συμμετοχής τους στις θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο.

«Δεν γίνεται εξίσωση των αποφοίτων ΤΕΙ με ΑΕΙ για τις θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο. Αυτό έχει να κάνει με πρόδρομη ενέργεια που πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να γίνει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Εμείς την έχουμε δουλέψει, μιλάμε, αλλά είμαστε ακόμα σε φάση διαβούλευσης για το συγκεκριμένο», ανέφερε.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων και στα έργα φοιτητικής μέριμνας, σημειώνοντας ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο αναμένεται να αποκτήσει για πρώτη φορά φοιτητική εστία, περίπου τον Απρίλιο του 2027.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
 |
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά Σε Διαμέρισμα Στον Νέο Κόσμο - Ένας Νεκρός
Ελλαδα
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Ένας νεκρός
Τροχαίο Λ. Θηβών: Βίντεο Με Παράσυρση Γυναίκας Από Νταλίκα
Ελλαδα
Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα
Νεκρό Βρέφος Κυψέλη
Ελλαδα
Κυψέλη: Το βρέφος είχε 10 μαχαιριές στην πλάτη - Σοκάρει η ιατροδικαστική
Κυρανάκης
Ελλαδα
Κυρανάκης: Με 100% τηλεδιοίκηση από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Λίμνες Για Μονοήμερη Εκδρομή
Ελλαδα
2+1 λίμνες κοντά στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή αυτό το ΣΚ!
Κυψέλη: Εντοπίστηκαν Σημάδια Στη Σορό Του Βρέφους
Ελλαδα
Φρίκη στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους
Καιρός: Στους 36 Βαθμούς Ο Υδράργυρος - Ισχυροί Άνεμοι
Ελλαδα
Καιρός: Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος - Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο
Κάρπαθος: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 12χρονος – Έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι
Ελλαδα
Κάρπαθος: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 12χρονος – Έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι
Κυψέλη: Πώς Εντοπίστηκε Το Νεκρό Βρέφος
Ελλαδα
Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το νεκρό βρέφος - Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top