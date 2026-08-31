Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ 3 δισ. ευρώ

Ξεκινά η υλοποίησή της με ορίζοντα 35 μηνών

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Πολιτικη
"Ασπίδα του Αχιλλέα": Υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για τον νέο αντιαεροπορικό θόλο / ANT1

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Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας αποτελεί η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ελλάδας για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων προστασίας της χώρας απέναντι σε σύγχρονες εναέριες και πυραυλικές απειλές.

Η συμφωνία, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδυάζει διαφορετικά επίπεδα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση απειλών και την ενίσχυση της συνολικής αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25%. Ο ορίζοντας υλοποίησης είναι 35 μήνες. 

Η επιλογή της ισραηλινής τεχνογνωσίας αποτελεί κομβικό στοιχείο του σχεδιασμού, καθώς το Ισραήλ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και επιχειρησιακή αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων αεράμυνας.

«Πέφτουν» αύριο οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα έργα του ελληνικού αμυντικού σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα περισσότερο συνεκτικό πλέγμα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, drones, πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές.

Η υπογραφή της συμφωνίας στο Τελ Αβίβ σηματοδοτεί, παράλληλα, ένα ακόμη βήμα στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, με την Αθήνα να επενδύει στην απόκτηση προηγμένων τεχνολογιών και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την υλοποίηση του προγράμματος, η Ελλάδα επιδιώκει να δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη «ομπρέλα» προστασίας, προσαρμοσμένη στις νέες απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων.

Απάντηση στην Άγκυρα ο αντι-drone θόλος που θα αγοράσει η Αθήνα

Νίκος Δένδιας: «Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων»

Νίκος Δένδιας: «Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων»

Για τον ελληνικό θόλο που περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας υπογράμμισε: 

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και στη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».

Δένδιας: Η Ελλάδα με τον Θόλο περνά σε μια νέα εποχή

Ασπίδα του Αχιλλέα: Η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Άμυνας

«Υπεγράφη σήμερα στο Τελ Αβίβ η Διακρατική Συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντι-drone Θόλου ("Ασπίδα του Αχιλλέα"), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Από την ισραηλινή πλευρά τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, o Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές».

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