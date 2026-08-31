Οι δηλώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Δέσποινας Τσαγγάρη για τις μειώσεις των τιμών στο ράφι / EΡΤ

Πρεμιέρα σήμερα για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις τιμών 9,5% μεσοσταθμικά σε πάνω από 1.700 προϊόντα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη έρχεται να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές.

«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και στα σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και οι συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια.

Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού».

Πάνω από 1.740 κωδικοί - Η πρωτοβουλία έως τις 31 Δεκεμβρίου

Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε η διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη, ανέφεροντας ότι έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.740 κωδικοί, με μέσο όρο μείωσης τιμής 9,5%.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία, όπως διευκρίνισε, φτάνει στο 9% εάν συνυπολογιστεί η συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη μείωση των τιμών. Παράλληλα, υπάρχουν 405 προϊόντα με μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των σούπερ μάρκετ με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί κρέατος και ψαρικών με μέση μείωση 7%.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών.

Όπως σημείωσε η κ. Τσαγκάρη, η πρωτοβουλία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ακόμη και σήμερα προστίθενται νέοι κωδικοί και νέα είδη από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «posokanei».

Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία όσο και νέοι κωδικοί.

«Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού» τόνισε η κ. Τσαγγάρη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πρωτοβουλία δεν σημαίνει ότι «διορθώθηκε η ακρίβεια».

«Η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα με μια παρέμβαση. Όμως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ουσία, οδηγεί σε απτές, συγκεκριμένες μειώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού» ανέφερε.

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Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Ακόμα και σήμερα που μιλάμε μπαίνουν νέοι κωδικοί στην πρωτοβουλία και η λίστα θα συνεχίσει να ενημερώνεται, δήλωσε η διοικήτρρια Δέσποινα Τσαγγάρη και πρόσθεσε: «Είναι μια δράση που θέλουμε να έχει διάρκεια και αντίκτυπο».

Η πρωτοβουλία είναι σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα (31.8.2026), καλύπτοντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων -από κρέας και γάλα μέχρι βρεφικές τροφές, ζυμαρικά αλλά και σχολικά.

Θα εφαρμοστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου με την κ. Τσαγγάρη να διευκρινίζει ότι «από 1η Νοεμβρίου θα έχουμε ίδιους αλλά και διαφορετικούς κωδικούς».

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