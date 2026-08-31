Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων από σήμερα - Ποια είδη αφορούν

Οι μειώσεις τιμών θα διαρκέσουν από δύο έως τέσσερις μήνες

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Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ (αρχείου)
Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων από σήμερα - Ποια είδη αφορούν & πώς θα δουν τη μείωση οι καταναλωτές / Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 31 Αυγούστου, ισχύει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών για 1.660 κωδικούς προϊόντων.
  • Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως 30%, με μέση μείωση 7% για τα περισσότερα προϊόντα.
  • Περιλαμβάνονται τρόφιμα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, με διάρκεια 2-4 μήνες.
  • Συμμετέχουν 90 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με ειδική σήμανση στα ράφια.
  • Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας 'PosoKanei' για τις μειώσεις.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών να διατίθενται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αφορά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας.

Στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις θα ανέρχονται από 5% έως 7% για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

1.170 Κωδικοί Ως Τώρα Στη Συμφωνία Για Μειώσεις Τιμών

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η πρωτοβουλία «δεν είναι, ασφαλώς, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό», αποτελεί όμως «μια χειροπιαστή ανακούφιση», ιδιαίτερα καθώς ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών.

Με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας, δηλώσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα κάνουν σήμερα ο κ. Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

Τα επίσημα στοιχεία που θα ανακοινωθούν αναμένεται να αποτυπώσουν το τελικό πλήθος των κωδικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, τις μειώσεις ανά κατηγορία προϊόντων, την πρόσθετη συμβολή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς και την εκτίμηση για το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι μειώσεις ξεκινούν από 5%, ενώ η μέση μείωση στο σύνολο των κωδικών που είχαν ενταχθεί έως την Παρασκευή κινείται περίπου στο 7%. Σε επιμέρους προϊόντα οι μειώσεις φθάνουν έως και το 30%, ενώ η διάρκεια της πρωτοβουλίας κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με τον κωδικό και τη συμμετέχουσα επιχείρηση.

Μειώσεις τιμών σε 1.500 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου

Μέχρι την Παρασκευή είχαν ενταχθεί περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής περίπου 7% και εύρος μειώσεων από 5% έως 30% ανά προϊόν.

Στα σχολικά είδη περιλαμβάνονται περισσότεροι από 450 κωδικοί, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 10%, ενώ περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7%.

Στην κατηγορία του κρέατος περιλαμβάνονται 60 κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 7,2%. Η κατηγορία αφορά τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και μοσχάρι.

Ακόμη, είχαν ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ένταξη επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται συχνά από τα ελληνικά νοικοκυριά, με στόχο οι μειώσεις να αφορούν βασικά προϊόντα του καθημερινού καλαθιού.

Σημειώνεται ότι το τελικό όφελος για τους καταναλωτές, σε ορισμένα είδη, θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το μεσοσταθμικό 7% που προκύπτει από τις μειώσεις των προμηθευτών, καθώς στις μειώσεις αυτές θα προστεθεί και η συμβολή των ίδιων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η πρόσθετη έκπτωση διαφοροποιείται ανά αλυσίδα, με αποτέλεσμα το ίδιο προϊόν να μπορεί να εμφανίζει διαφορετική τελική μείωση τιμής ανάλογα με το σημείο πώλησης.

Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα οι προτάσεις για μειώσεις τιμών έως 20%

Ειδική σήμανση στο ράφι και ψηφιακή ενημέρωση

Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Για τα επώνυμα προϊόντα αποτυπώνεται και εύρος μείωσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες

Η διάρκεια των μειώσεων κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή προβλέπεται η ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση είναι τετράμηνη.

Όπως επισημαίνεται από κύκλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, η σημασία της πρωτοβουλίας δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των κωδικών, αλλά και στη σύνθεση της λίστας, καθώς περιλαμβάνονται προϊόντα υψηλής συχνότητας αγοράς και βασικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού.

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