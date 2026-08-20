Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με το μέτρο να έχει ορίζοντα τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργού Ανάπτυξης, η λίστα των προϊόντων που θα συμμετέχουν στο μέτρο αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο αριθμός τους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 1.500 κωδικούς.

Οι μειώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο περίπου στο 7%, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων δεν αποκλείεται να υπάρξουν και διψήφιες μειώσεις. Στόχος είναι να υπάρξει ανακούφιση για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα ενόψει της περιόδου μέχρι τα Χριστούγεννα, κατά την οποία οι καταναλωτικές ανάγκες αυξάνονται.

Στη λίστα αναμένεται να περιλαμβάνονται προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, μεταξύ άλλων κωδικοί σε κρέας, γάλα και αυγά. Παράλληλα, στο μέτρο θα ενταχθούν βρεφικές τροφές, αλλά και ο καφές, προϊόντα που επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα σχολικά είδη, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πλησιάζει. Στα σούπερ μάρκετ θα περιλαμβάνονται προϊόντα όπως γόμες, μολύβια, τετράδια, τσάντες και άλλα βασικά είδη που χρειάζονται οι μαθητές. Μάλιστα, οι προσφορές σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες από το 7%.

Οι καταναλωτές, πάντως, αντιμετωπίζουν με συγκρατημένη αισιοδοξία τις εξαγγελίες. Πολλοί δηλώνουν ότι περιμένουν τις μειώσεις με ανυπομονησία, καθώς το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και οι αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πιέσει σημαντικά τα οικογενειακά εισοδήματα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι τελικές λίστες θα δείξουν ποια προϊόντα θα συμμετέχουν στο μέτρο και πόσο θα επηρεάσουν τελικά τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.