Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη - Μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Προβλήματα στις μετακινήσεις και κλειστοί δρόμοι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ιεράπετρα στην Κρήτη, με σοβαρές καταστροφές και συσσώρευση υδάτων.
  • Μήνυμα 112 εκδόθηκε για περιορισμό μετακινήσεων στην περιοχή λόγω επικινδυνότητας.
  • 47 άτομα χρειάζονται βοήθεια για μεταφορά σε ασφαλές σημείο, χωρίς αναφορές για κινδύνους ή προβλήματα υγείας.
  • Κλειστοί δρόμοι και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λασιθίου, με εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική οδοποιία και καλλιέργειες.
  • Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, η οποία μετρά τις τελευταίες ώρες τις πληγές μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας

«Σαρωτικό» το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη -Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι

Στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας παρατηρείται εκ νέου συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι. Τα άτομα δεν κινδυνεύουν, ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας. 

Εικόνες καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία

Εικόνες καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία / Φωτογραφίες Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Αντλήσεις υδάτων στην Κρήτη

Κακοκαιρία Κρήτη: Προβλήματα στις μετακινήσεις και κλειστοί δρόμοι

Σοβαρές είναι οι καταστροφές που καταγράφονται στην Π.Ε Λασιθίου, από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις των τελευταίων 24ωρων.

Προβλήματα εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο, εκτεταμένες είναι οι καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και καλλιέργειες, όπως στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και η εκτίμηση είναι ότι πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.

Κατολισθήσεις στην Κρήτη

Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη / Φωτογραφίες Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στην Κρήτη

Ζημιές στο οδικό δίκτυο λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη

Σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης  στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας από το 11o χιλιόμετρο (Φέρμα) έως το 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς).

Επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια λόγω εργασιών αποκατάστασης από κατολισθήσεις, στην τοπική κοινότητα Γαλήνης δήμου Ιεράπετρας, και στην τοπική κοινότητα Λιθινών δημου Σητείας.

Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.
 

 

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