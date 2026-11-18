O Mάνθος πήγε στο First Dates με στόχο να βρει τη γυναίκα των ονείρων του και μάλιστα όπως είπε, αν τη βρει θα της δώσει ακόμα και δαχτυλίδι.Η Χριστίνα από την άλλη επέλεξε το πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόρια για να βρει το άλλο της μισό και να ζήσουν μαζί στην επαρχία.

H Xριστίνα από το First Dates

Το ραντεβού τους ωστόσο δεν ευδοκίμησε καθώς η Χριστίνα ανέφερε πως το μαγαζί ήταν πολύ καλό αλλά η παρέα μέτρια. «Μέτριο δεν πίνω ούτε τον καφέ μου, θα μου πει εμένα μέτρια την παρέα μου;» ανέφερε στο booth ο παίκτης.

Mάνθος First Dates

Η Χριστίνα από τη μεριά της, όπως του εξήγησε στο τραπέζι δεν τον βλέπει ερωτικά. «Κάτι πήγε στραβά, ξενέρωσα και μου έφυγε όλο το ενδιαφέρον» ανέφερε.

Δείτε το First Dates



