Ελλείψεις σε αντιγριπικά εμβόλια καταγράφονται σε αρκετά φαρμακεία, την ώρα που η ζήτηση για εμβολιασμό αρχίζει να ανεβαίνει και οι ιώσεις του αναπνευστικού βρίσκονται σε έξαρση. Αιτία φαίνεται να είναι οι παραδόσεις μικρότερων ποσοτήτων από όσες είχαν παραγγείλει οι φαρμακοποιοί.

Όσο τα κρούσματα της γρίπης αυξάνονται κάθε εβδομάδα, τόσο οι φαρμακοποιοί προσπαθούν να κάνουν συνετή διαχείριση των αποθεμάτων εμβολίων, καθώς ήδη σε ορισμένες περιοχές παρουσιάζονται ελλείψεις.

Οι φαρμακοποιοί μάλιστα που διαθέτουν εμβόλια βγάζουν σχετική ανακοίνωση στις εισόδους των φαρμακείων.

Φέτος το υπουργείο έβαλε στόχο να γίνουν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια εμβόλια γρίπης. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχουν εμβολιαστεί περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες. Επαρκούν, όμως, τα εμβόλια για να επιτευχθεί ο στόχος;

«Η Ελλάδα φροντίζει και παραγγέλνει από τις εταιρείες 3,6 με 4 εκατομμύρια δόσεις κάθε χρόνο. Φέτος, μια συγκεκριμενη εταιρεία έχει φέρει μόνο το 60% μέχρι στιγμής», αναφέρει ο κ. Ιωάννης Δαγρές, Ταμίας Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Ο ΕΟΔΥ χτυπά καμπανάκι, καθώς η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα άγγιξε το 10%. Δηλαδή, ο ένας στους δέκα που κάνει τεστ βγαίνει θετικός. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε πλέον το επιδημικό κατώφλι.

Την εβδομάδα από 2 έως 8 Νοεμβρίου καταγράφηκαν:

83 νέες εισαγωγές γρίπης στα νοσοκομεία της χώρας.

Ένα σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Ένας θάνατος.

«Ο στόχος είναι να φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ελπίζουμε βεβαίως να μην υπάρξει κάποια έξαρση της γρίπης, οπότε θα χρειαστούμε κι άλλα» τονίζει ο Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Διονύσης Ευγενίδης.

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