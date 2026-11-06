Ανησυχία προκαλούν τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την πορεία της γρίπης και του κορωνοϊού στη χώρα, καθώς καταγράφονται νέοι θάνατοι, νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και αυξημένες εισαγωγές ασθενών με γρίπη. Την ίδια ώρα, ο COVID-19 εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλή θετικότητα, παρά τη μείωση των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος του STAR, Βαλεντίνα Καραγεωργίου, κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι από γρίπη, ενώ τρεις ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Παράλληλα, οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη έφτασαν τις 57, έναντι 46 την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για αύξηση κατά 11 εισαγωγές, γεγονός που δείχνει ότι η δραστηριότητα της γρίπης παρουσιάζει ανοδική τάση.

Κορωνοϊός: 156 νέες εισαγωγές παρά την υψηλή θετικότητα

Αυξημένη παραμένει η θετικότητα για τον κορωνοϊό, ωστόσο τα στοιχεία των νοσηλειών εμφανίζουν διαφορετική εικόνα.

Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 156 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 196 την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 40.

Παρά τη μείωση, η κυκλοφορία του ιού εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό, με τους ειδικούς να παρακολουθούν την εξέλιξη των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται ελαφριά πίεση από την αυξημένη κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, καθώς αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρές επιπλοκές.

Οι ειδικοί συστήνουν τον εμβολιασμό τόσο κατά της γρίπης όσο και κατά του COVID-19, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και νοσηλείας.

Το στοιχείο που προκαλεί επιπλέον προβληματισμό είναι ότι η χειμερινή περίοδος βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Η μεγαλύτερη έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων ενδέχεται να βρίσκεται ακόμη μπροστά.