Έξαρση καταγράφει ξανά η COVID-19 στην Ελλάδα, με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ να δείχνουν αύξηση τόσο στη θετικότητα όσο και στις νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Η εικόνα αυτή επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη προστασίας των πιο ευάλωτων πολιτών, καθώς η κυκλοφορία του ιού ενισχύεται ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η μεταβολή αφορά την εβδομάδα 40/2026, κατά την οποία οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν σαφή επιδείνωση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Αν και η συνολική θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την επικράτεια, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η τάση είναι ανοδική, στοιχείο που συνδέεται και με την αύξηση των νοσηλειών.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί στην κοινότητα, με πίεση που αρχίζει να αποτυπώνεται στο σύστημα υγείας. Η αύξηση των εισαγωγών αποτελεί τον βασικό δείκτη που προβληματίζει, καθώς αφορά περιστατικά που χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα.

Εμβολιασμός COVID-19: ποιοι πρέπει να προστατευτούν

Η νέα φάση διασποράς επαναφέρει τις συστάσεις για εμβολιασμό κατά της COVID-19, με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στόχος των υγειονομικών αρχών είναι να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης, νοσηλείας και θανάτου σε όσους είναι πιο εκτεθειμένοι στις επιπλοκές της λοίμωξης.

Ο εμβολιασμός αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, τους ανοσοκατεσταλμένους και όσους ανήκουν συνολικά στις ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια περίοδο όπου η αύξηση της κυκλοφορίας του SARS-CoV-2 συνδυάζεται με την εποχική επιβάρυνση των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Η έκθεση ΕΟΔΥ με τα τελευταία στοιχεία

Στην τελευταία επιδημιολογική αποτύπωση, ο ΕΟΔΥ αναφέρει: «Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 40/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα».

Για τις νοσηλείες, η έκθεση σημειώνει: «Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 40/2026 καταγράφηκαν 77 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=48)».

Στο πεδίο των σοβαρών περιστατικών, ο ΕΟΔΥ καταγράφει: «Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 40/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 40/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 94».

Για την εικόνα στα λύματα, επισημαίνεται: «Κατά την εβδομάδα 40/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα».

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η COVID-19 δεν έχει εκλείψει και πως η παρούσα έξαρση απαιτεί επιτήρηση, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

