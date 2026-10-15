Σε έξαρση ξανά o κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν και πότε – Οι νέες οδηγίες του ΕΟΔΥ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.26 , 10:41 Α. Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο για το βιβλίο μου»
15.10.26 , 10:32 Γιώργος Ζυγούρης: Αγκαλιά με την κόρη του - Οι τρυφερές φωτογραφίες
15.10.26 , 10:23 Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
15.10.26 , 10:12 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, κάθε Σάββατο στον «Σταυρό του Νότου» από 31 Οκτωβρίου
15.10.26 , 09:59 Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
15.10.26 , 09:52 Ο Σχίζας ξεσπά κατά του Λιάγκα: «Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του»
15.10.26 , 09:47 Στη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Μέτρα για το κόστος ενέργειας στην ατζέντα
15.10.26 , 09:36 Leapmotor B03: Φορτίζει σε 21 λεπτά
15.10.26 , 09:22 Γλυπτά Παρθενώνα: Εκ περιτροπής εκθέσεις προτείνει το Βρετανικό Μουσείο
15.10.26 , 09:15 Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
15.10.26 , 09:13 Βίκυ Σταυροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο, ο έρωτας και η κόρη της, Δανάη
15.10.26 , 09:06 Σε έξαρση ξανά o κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών
15.10.26 , 09:05 Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»
15.10.26 , 09:03 Πώς φτιάχτηκε η λίστα του Σίντλερ: Ο απατεωνίσκος που έσωσε 1.200 ανθρώπους
15.10.26 , 09:00 Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια – Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Καιρός: Νέα επιδείνωση φέρνει χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο όλο νόημα
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Σε έξαρση ξανά o κορωνοϊός: Αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών
Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος στα 52 της χρόνια – Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Έξαρση γρίπης & κορωνοϊού – Τι ισχύει για τα εμβόλια / MEGA (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έξαρση καταγράφει ξανά η COVID-19 στην Ελλάδα, με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ να δείχνουν αύξηση τόσο στη θετικότητα όσο και στις νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Η εικόνα αυτή επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη προστασίας των πιο ευάλωτων πολιτών, καθώς η κυκλοφορία του ιού ενισχύεται ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η μεταβολή αφορά την εβδομάδα 40/2026, κατά την οποία οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν σαφή επιδείνωση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Αν και η συνολική θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την επικράτεια, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η τάση είναι ανοδική, στοιχείο που συνδέεται και με την αύξηση των νοσηλειών.

Το πρώτο αντιγόνο εμβόλιο σχεδιασμένο από τεχνητή νοημοσύνη είναι γεγονός!

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί στην κοινότητα, με πίεση που αρχίζει να αποτυπώνεται στο σύστημα υγείας. Η αύξηση των εισαγωγών αποτελεί τον βασικό δείκτη που προβληματίζει, καθώς αφορά περιστατικά που χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα.

Εμβολιασμός COVID-19: ποιοι πρέπει να προστατευτούν

Η νέα φάση διασποράς επαναφέρει τις συστάσεις για εμβολιασμό κατά της COVID-19, με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στόχος των υγειονομικών αρχών είναι να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης, νοσηλείας και θανάτου σε όσους είναι πιο εκτεθειμένοι στις επιπλοκές της λοίμωξης.

Ο εμβολιασμός αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, τους ανοσοκατεσταλμένους και όσους ανήκουν συνολικά στις ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια περίοδο όπου η αύξηση της κυκλοφορίας του SARS-CoV-2 συνδυάζεται με την εποχική επιβάρυνση των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Η έκθεση ΕΟΔΥ με τα τελευταία στοιχεία

Στην τελευταία επιδημιολογική αποτύπωση, ο ΕΟΔΥ αναφέρει: «Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 40/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα».

Για τις νοσηλείες, η έκθεση σημειώνει: «Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 40/2026 καταγράφηκαν 77 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=48)».

Στο πεδίο των σοβαρών περιστατικών, ο ΕΟΔΥ καταγράφει: «Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 40/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 40/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 94».

Για την εικόνα στα λύματα, επισημαίνεται: «Κατά την εβδομάδα 40/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα».

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η COVID-19 δεν έχει εκλείψει και πως η παρούσα έξαρση απαιτεί επιτήρηση, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
 |
COVID -19
 |
ΕΞΑΡΣΗ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
 |
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η πρόταση Όσμπορν για συμφωνία
Ελλαδα
Γλυπτά Παρθενώνα: Εκ περιτροπής εκθέσεις προτείνει το Βρετανικό Μουσείο
Έπεσε δέντρο στην Ηρώδου Αττικού
Ελλαδα
Έπεσε μεγάλο δέντρο στην Ηρώδου Αττικού – Άνοιξε ο δρόμος
Κακοκαιρία: Νεκρός στη Ρόδο, ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες
Ελλαδα
Κακοκαιρία: Ρόδος και Εύβοια μετρούν τις πληγές τους
Καταδίωξη Στη Μεταμόρφωση: ΙΧ Έπεσε Σε Σταθμευμένα Οχήματα
Ελλαδα
Μεταμόρφωση: Επεισοδιακή καταδίωξη - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα
περιπολικό
Ελλαδα
Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου
Χαλκιδική: Mυστήριο Με Θάνατο Γυναίκας Που Έκανε Αιμοκάθαρση
Ελλαδα
Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης
Κακοκαιρία Ρόδος: Ποιος Είναι Ο Άνδρας Που Έχασε Τη Ζωή Του
Ελλαδα
Kακοκαιρία Ρόδος: Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να επιστρέψει στα παιδιά του
Γρεβενά: Iερέας Συνελήφθη Για Revenge Porn
Ελλαδα
Γρεβενά: Iερέας συνελήφθη για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του
Μεσολόγγι: Παράθυρο Έπεσε Στο Κεφάλι Μαθητή Εν Ώρα μαθήματος
Ελλαδα
Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή εν ώρα μαθήματος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top