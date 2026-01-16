Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Έγιναν 871 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας από 5 έως 11 Ιανουαρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 13:12 Μαρία Ζορμπά: Η αποκάλυψη για την υπερκόπωση που την... κράτησε πίσω!
16.01.26 , 13:00 MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας
16.01.26 , 12:41 Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
16.01.26 , 12:40 MasterChef: Sneak preview από το 1ο επεισόδιο! - Τι θα δούμε στην πρεμιέρα
16.01.26 , 12:16 BLACK ADAM: Δείτε την ταινία σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
16.01.26 , 12:15 Μαμαδίστικος και λαχταριστός μουσακάς
16.01.26 , 12:07 Volvo EX60: Πότε αποκαλύπτεται το νέο μοντέλο
16.01.26 , 12:05 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η σπάνια Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω
16.01.26 , 11:56 Αλτσχάιμερ: Προσοχή στις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά τα γεύματα
16.01.26 , 11:52 Στάθης Σχίζας: «Δε βρίσκω σύντροφο γιατί ψάχνω τη μητέρα μου»
16.01.26 , 11:46 Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»
16.01.26 , 11:44 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της
16.01.26 , 11:14 Δέσποινα Βανδή: Το κυνηγητό στο αεροδρόμιο - Δεν είπε κουβέντα στην κάμερα!
16.01.26 , 11:04 Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού από τη σύντροφό του
16.01.26 , 11:02 Geely EX5: Η νέα τιμή που σε προσκαλεί
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά!
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία από pexels
Όσα είχε επισημάνει για τη γρίπη Α η Πρόεδρος της Εταιρίας Παθολογίας Ελλάδος, Ματίνα Παγώνη/ Ηappy Day, 13/1/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη είναι το «κύμα» της γρίπης Α με τα θετικά κρούσματα να αυξάνονται ραγδαία στα μέσα Ιανουαρίου που βρισκόμαστε. Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου αναμένεται κορύφωση του πρώτου κύματος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.  Ωστόσο, ο ιός της γρίπης δεν αναμένεται να μας εγκαταλείψει… πριν την άνοιξη.

Aσφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ από το κύμα γρίπης στη χώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 5- 11 Ιανουαρίου καταγράφηκαν:

  • 8 θάνατοι
  • 15 νέα περιστατικά που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών
  • και 871 εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας. 

«Η επιστημονική κοινότητα έχει πει ότι αναμένεται να νοσήσουν  1-2 εκατ. Έλληνες», μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Σχετικά με την τραγική είδηση του θανάτου του 13χρονου κοριτσιού στη Χαλκίδα, οι θεράποντες ιατροί δεν τον αποδίδουν στη γρίπη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha. Το κοριτσάκι βρέθηκε θετικό στον ιό της γρίπης την ώρα του θανάτου του, αντιμετώπιζε όμως σοβαρά προβλήματα υγείας από μικρή ηλικία. 

Μαζί με τη γρίπη… «σαρώνει» και ο κορωνοϊός 

Παράλληλα με τη γρίπη, συνεχίζει τη δραστηριότητά του και ο κορωνοϊός. Κατά την εβδομάδα 5- 11 Ιανουαρίου καταγράφηκαν:

  • 6 θάνατοι
  • μία διασωλήνωση
  • και 189 νέες εισαγωγές

Πού οφείλεται η μεγάλη έξαρση του ιού Η3Ν2 φέτος

Το κύμα της γρίπης ξεκίνησε νωρίς φέτος. Εκτός από τις κοινωνικές επαφές που αυξήθηκαν κατά την περίοδο των γιορτών, η Πρόεδρος της Εταιρίας Παθολογίας Ελλάδος, Ματίνα Παγώνη, εξήγησε πού οφείλεται αυτή η έξαρση. 

Η Η3Ν2 πιο μεταδοτική από τη γρίπη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

«Φέτος, το υποστέλεχος Κ της Η3Ν2 της γρίπης Α έχει ένα μειονέκτημα, είναι πάρα πολύ γρήγορα μεταδοτικό. Γι’ αυτό είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά. Όποιος είχε ένα μπούκωμα, μια καταρροή δεν καθόταν σπίτι του την περίοδο των γιορτών και συγχρόνως μετέδιδε», είπε χαρακτηριστικά στο Happy Day.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το άνοιγμα των σχολείων οδήγησε στην εξάπλωση του ιού και την αύξηση των κρουσμάτων. 

Γρίπη Α: Συμπτώματα και εμβόλιο 

Ο ιός της γρίπης έχει συμπτώματα όπως βήχα, πονόλαιμο, υψηλό πυρετό, καταρροή, μπούκωμα, κεφαλαλγία κ.ά.

«Ξεκινάει με μια καταρροή, μπούκωμα, πονοκέφαλο, πυρετό, βήχα, μυαλγίες, αρθραλγίες. Στα μικρά παιδιά κάνει και γαστρεντερικές διαταραχές», είχε επισημάνει η Ματίνα Παγώνη στο Happy Day, πριν κάποιες μέρες. 

Έξαρση της γρίπης Α με εξαντλητικά συμπτώματα - Πώς να προστατευτούμε

Το τεστ μπορεί να μη αμέσως θετικό, όμως αυτά τα συμπτώματα δε θα πρέπει να αγνοούνται. 

Η κ. Παγώνη σημείωσε επίσης, ότι τα περιστατικά νοσηλείας αφορούν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα και ανεμβολίαστα. 

Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας τονίζει δε, τη σημαντικότητα του εμβολιασμού ακόμη και τώρα. Μπορεί να χρειάζονται δύο εβδομάδες για να δημιουργήσει ο οργανισμός αντισώματα, όμως είναι ακόμη μεγάλο το διάστημα μπροστά μας, μέχρι τις αρχές Απριλίου, όποτε και αναμένεται ο ιός να υποχωρήσει. 

«Όποιος έχει κάνει το εμβόλιο, έχει βελτιωμένη κλινική κατάσταση όταν νοσήσει. Δεν είναι αργά για το εμβόλιο και το τονίζω. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, τα παιδιά του και την οικογένειά του και παίρνει τις αποφάσεις του, όμως καλό είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου να πάνε να το κάνουν. Το εμβόλιο αυτό είναι 70 ετών και πλέον είναι τόσο… δοκιμασμένο», κατέληξε η κ.Παγώνη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΠΗ Α
 |
ΕΟΔΥ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
 |
ΕΞΑΡΣΗ
 |
ΕΜΒΟΛΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top