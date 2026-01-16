Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Όσα είχε επισημάνει για τη γρίπη Α η Πρόεδρος της Εταιρίας Παθολογίας Ελλάδος, Ματίνα Παγώνη/ Ηappy Day, 13/1/26

Σε εξέλιξη είναι το «κύμα» της γρίπης Α με τα θετικά κρούσματα να αυξάνονται ραγδαία στα μέσα Ιανουαρίου που βρισκόμαστε. Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου αναμένεται κορύφωση του πρώτου κύματος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο ιός της γρίπης δεν αναμένεται να μας εγκαταλείψει… πριν την άνοιξη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 5- 11 Ιανουαρίου καταγράφηκαν:

8 θάνατοι

15 νέα περιστατικά που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών

που χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών και 871 εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

«Η επιστημονική κοινότητα έχει πει ότι αναμένεται να νοσήσουν 1-2 εκατ. Έλληνες», μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Σχετικά με την τραγική είδηση του θανάτου του 13χρονου κοριτσιού στη Χαλκίδα, οι θεράποντες ιατροί δεν τον αποδίδουν στη γρίπη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha. Το κοριτσάκι βρέθηκε θετικό στον ιό της γρίπης την ώρα του θανάτου του, αντιμετώπιζε όμως σοβαρά προβλήματα υγείας από μικρή ηλικία.

Μαζί με τη γρίπη… «σαρώνει» και ο κορωνοϊός

Παράλληλα με τη γρίπη, συνεχίζει τη δραστηριότητά του και ο κορωνοϊός. Κατά την εβδομάδα 5- 11 Ιανουαρίου καταγράφηκαν:

6 θάνατοι

μία διασωλήνωση

και 189 νέες εισαγωγές

Πού οφείλεται η μεγάλη έξαρση του ιού Η3Ν2 φέτος

Το κύμα της γρίπης ξεκίνησε νωρίς φέτος. Εκτός από τις κοινωνικές επαφές που αυξήθηκαν κατά την περίοδο των γιορτών, η Πρόεδρος της Εταιρίας Παθολογίας Ελλάδος, Ματίνα Παγώνη, εξήγησε πού οφείλεται αυτή η έξαρση.

«Φέτος, το υποστέλεχος Κ της Η3Ν2 της γρίπης Α έχει ένα μειονέκτημα, είναι πάρα πολύ γρήγορα μεταδοτικό. Γι’ αυτό είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά. Όποιος είχε ένα μπούκωμα, μια καταρροή δεν καθόταν σπίτι του την περίοδο των γιορτών και συγχρόνως μετέδιδε», είπε χαρακτηριστικά στο Happy Day.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το άνοιγμα των σχολείων οδήγησε στην εξάπλωση του ιού και την αύξηση των κρουσμάτων.

Γρίπη Α: Συμπτώματα και εμβόλιο

Ο ιός της γρίπης έχει συμπτώματα όπως βήχα, πονόλαιμο, υψηλό πυρετό, καταρροή, μπούκωμα, κεφαλαλγία κ.ά.

«Ξεκινάει με μια καταρροή, μπούκωμα, πονοκέφαλο, πυρετό, βήχα, μυαλγίες, αρθραλγίες. Στα μικρά παιδιά κάνει και γαστρεντερικές διαταραχές», είχε επισημάνει η Ματίνα Παγώνη στο Happy Day, πριν κάποιες μέρες.

Το τεστ μπορεί να μη αμέσως θετικό, όμως αυτά τα συμπτώματα δε θα πρέπει να αγνοούνται.

Η κ. Παγώνη σημείωσε επίσης, ότι τα περιστατικά νοσηλείας αφορούν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα και ανεμβολίαστα.

Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας τονίζει δε, τη σημαντικότητα του εμβολιασμού ακόμη και τώρα. Μπορεί να χρειάζονται δύο εβδομάδες για να δημιουργήσει ο οργανισμός αντισώματα, όμως είναι ακόμη μεγάλο το διάστημα μπροστά μας, μέχρι τις αρχές Απριλίου, όποτε και αναμένεται ο ιός να υποχωρήσει.

«Όποιος έχει κάνει το εμβόλιο, έχει βελτιωμένη κλινική κατάσταση όταν νοσήσει. Δεν είναι αργά για το εμβόλιο και το τονίζω. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, τα παιδιά του και την οικογένειά του και παίρνει τις αποφάσεις του, όμως καλό είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου να πάνε να το κάνουν. Το εμβόλιο αυτό είναι 70 ετών και πλέον είναι τόσο… δοκιμασμένο», κατέληξε η κ.Παγώνη.

