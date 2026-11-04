Τα έλατα του Ταξιάρχη ξεκινούν το ταξίδι τους σε όλη την Ελλάδα για να στολιστούν τα Χριστούγεννα / Bίντεο αρχείου Ερτ

Ο χρόνος έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες για τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το φυσικό έλατο παραμένει μια ξεχωριστή επιλογή για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, αφού αρκετοί καταναλωτές προτιμούν την αίσθηση ενός αληθινού δέντρου στο σπίτι. Κάθε χρόνο, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα κομμένα έλατα όσο και σε εκείνα που διατίθενται σε γλάστρα, τα οποία μπορούν να μεταφυτευτούν μετά τις γιορτές.

Πότε θα βρείτε φυσικά έλατα στην αγορά

Σημαντικό μέρος της παραγωγής φυσικών δέντρων προέρχεται από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, μια περιοχή με μακρά παράδοση στην καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων ελάτων, τα οποία πωλούνται διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας τους.

Η διάθεση των ελάτων σε γλάστρα ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου, ενώ από την ίδια ημερομηνία λειτουργεί και το εποχικό σημείο πώλησης στην Κηφισιά, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν τόσο κομμένα δέντρα όσο και έλατα σε γλάστρα, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου.

Για τα κομμένα έλατα, η διάθεση ξεκινά μετά την έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές, η οποία εκδίδεται συνήθως την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Πάντως, ο προμηθευτής συνιστά η αγορά του φυσικού έλατου να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα Χριστούγεννα, προκειμένου να διατηρήσει τη φρεσκάδα του και να μη φθαρεί.

Φυσικό έλατο παραγωγού από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Λία Φωκά)

Φυσικό έλατο: Πόσο κοστίζει και τι προτιμούν οι καταναλωτές

Η ζήτηση για κομμένα έλατα και έλατα σε γλάστρα είναι σχεδόν μοιρασμένη.

Η επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χώρο, αλλά και από το αν ο αγοραστής επιθυμεί να μεταφυτεύσει το δέντρο μετά τις γιορτές, όπως γίνεται με το έλατο σε γλάστρα.

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος, μεγάλη ζήτηση έχουν τα δέντρα ύψους 2 έως 2,5 μέτρων, που αγγίζουν το ταβάνι.

Η τιμή στο φυσικό έλατο είναι στα 55 ευρώ το μέτρο. Για το κομμένο έλατο η τιμή ξεκινά από 80 ευρώ (ύψους 1,60 μ.) και φτάνει έως 160 ευρώ (ύψους 3 μ.).

Αντίστοιχα, οι τιμές για τα φυσικά έλατα σε γλάστρα ξεκινούν από 80 ευρώ (ύψους 1,50 μ.) και φτάνουν έως 150 ευρώ (ύψους 2 μ.).

Φυσικά έλατα σε υπαίθρια αγορά της Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία αρχείου Εurokinissi (Λία Φωκά)

Πώς θα διατηρήσετε το έλατο φρέσκο

Η σωστή φροντίδα παίζει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια ζωής ενός φυσικού δέντρου μέσα στο σπίτι.

Για τα κομμένα έλατα συνίσταται χρήση ειδικής βάσης με νερό. Πρόκειται για μια βάση που μοιάζει με δοχείο, στο οποίο στερεώνεται ο κορμός και προστίθεται νερό, το οποίο απορροφά σταδιακά το δέντρο. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί για μεγαλύτερο διάστημα την υγρασία και τη φρεσκάδα του.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως τζάκια και καλοριφέρ, αλλά ούτε και σε σημείο όπου το χτυπά απευθείας το κλιματιστικό.

Τα φυσικά έλατα συνίσταται να μην τοποθετούνται κοντά σε τζάκι ή άλλη πηγή θερμότητας / Φωτογραφία αρχείου pexels (Yura Forrat)

Σημειώνεται πως όσο περισσότερο παραμένει το κομμένο έλατο μέσα σε ένα ζεστό σπίτι, τόσο πιο γρήγορα φθείρεται. Γι' αυτό ο παραγωγός συμβουλεύει να μην επισπεύδουμε υπερβολικά τον στολισμό και, αν είναι δυνατόν, να επιλέγουμε τα τέλη Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου.

Για τα έλατα σε γλάστρα, η φροντίδα είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται για ζωντανά φυτά. Χρειάζονται πότισμα περίπου μία φορά την εβδομάδα, με το χώμα να διατηρείται ελαφρώς υγρό, χωρίς να πλημμυρίζει. Μετά τις γιορτές μπορούν να μεταφυτευτούν σε κήπο ή σε μεγαλύτερη γλάστρα, ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Τα φυσικά έλατα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής είναι ποικιλία Νορμανδίας και μπορεί να διατηρήσει τη φρεσκάδα της για περίπου 4 έως 6 εβδομάδες σε εσωτερικό χώρο, εφόσον τηρούνται οι βασικές οδηγίες φροντίδας.

Από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής σε όλη την Ελλάδα

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έχει μια μακρά παράδοση στην παραγωγή φυσικών ελάτων ξεκίνησε το 1970 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, από γενιά σε γενιά.

Οι ιδιόκτητες καλλιεργήσιμες εκτάσεις της επιχείρησης φτάνουν τα 45 στρέμματα, ενώ τα φυτεμένα δέντρα ξεπερνούν τα 50.000. Η ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως είναι η Abies Nordmanniana (Νορμανδίας), η οποία ξεχωρίζει για το πυκνό φύλλωμα και το συμμετρικό της σχήμα.

Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής το ερχόμενο Σάββατο 7/11 θα φορέσει τα γιορτινά του και θα φωταγωγήσει το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο έλατο, ύψους περίπου 15 μέτρων, το οποίο τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Το δέντρο, το οποίο ανάβει κάθε χρόνο αυτή την χρονική περίοδο, ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.