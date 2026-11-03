Ποινικό παρελθόν για απάτες σε βάρος ΜΚΟ είχε η σύντροφος του αρχηγού

Η εξοργιστική «πρακτική» που ακολουθούσαν

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/11/2026)

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Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για την σύντροφο του φερόμενου αρχηγού της ΜΚΟ έφερε στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Σύμφωνα με αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχε θράσος, ενώ η «τακτική» με τις απάτες, δεν της ήταν άγνωστη. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Μπούσιου. 

Θύμα της ΜΚΟ στο Star: «Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή σου αξίζει;»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 35χρονη είχε κατηγορηθεί για απάτη μέσω ΜΚΟ. Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο ποινικό της παρελθόν, είδαν ότι το 2018 και το 2021 είχαν υποβληθεί σε βάρος της μηνύσεις από τον πρόεδρο άλλου σωματείου για πλαστογραφία, υπεξαίρεση, συκοφαντική δυσφήμιση και απάτη.

Πώς δρούσε η αλυσίδα πιτσαρίας: Το... κέρασμα στους πελάτες με τα μετρητά

ΜΚΟ: Άλλαζαν το όνομα και τις φωτογραφίες αρρώστων παιδιών για να γεμίζουν τις τσέπες τους 

ΜΚΟ: Άλλαζαν το όνομα και τις φωτογραφίες αρρώστων παιδιών για να γεμίζουν τις τσέπες τους 

Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης περιπτώσεις που άλλαζαν το όνομα και τις φωτογραφίες αρρώστων παιδιών που είχαν ανάγκη για χρηματική υποστήριξη. Όλο αυτό το έκαναν ποντάροντας στο γεγονός, ότι ο κόσμος που ήθελε να βοηθήσει, θα παραπλανηθεί και θα θεωρήσει ότι πρόκειται για άλλη περίπτωση. Και όλα αυτά, με θύματα παιδιά που έδιναν καθημερινά μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. 


 

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