Δείτε όσα είπε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Τη πρώτη επίσημη κοινή δημόσια εμφάνισή της με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο, πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, επιλέγοντας να βρεθεί στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Λύκοι του Ντίνου Σπυρόπουλου, στο Μικρό Παλλάς. Η εμφάνισή της απέκτησε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς στην παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων πρωταγωνιστεί ο πρώην σύζυγός της, Απόστολος Γκλέτσος.

Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου συνοδευόταν σύντροφό της, δικηγόρο στο επάγγελμα, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Μετά από μια περίοδο κατά την οποία η ίδια έχει επιλέξει να μιλά πιο ανοιχτά για τη ζωή της, η παρουσία της στο θέατρο συνδέθηκε και με όσα έχει αποκαλύψει για τη σημερινή προσωπική της ισορροπία.

Η σχέση με τον Θύμιο Φράγκο και η συγκατοίκηση

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, η Μαρία Ελένη είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο στη σχέση της, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους έχουν ήδη προχωρήσει στη συγκατοίκηση.

«Με αφορά πολύ να είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μια τόσο υγιή σχέση. Υγιής σχέση για εμένα είναι μην υπάρχει αυτό το πάθος και το υπερβολικό, χωρίς να είσαι στην ουσία της σχέσης. Δηλαδή, να καταλαβαίνεις τον άλλον στα σκοτάδια του, τις χαρές. Είμαστε μαζί 1,5 χρόνο περίπου. Συγκατοικούμε».

Η ίδια έχει δείξει πως αντιμετωπίζει τη σημερινή της σχέση ως ένα σταθερό σημείο στη ζωή της, δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και την κατανόηση μέσα στην καθημερινότητα.

Η Μαρίας Ελένη Λυκουρέζου με τον Απόστολο Γκλέτσο/ Φωτογραφία NDP

Ο γάμος με τον Απόστολο Γκλέτσο και η γνωριμία τους

Ο γάμος της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου με τον Απόστολο Γκλέτσο έγινε τον Αύγουστο του 1998 στο Πόρτο Ράφτη και τότε είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα. Εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος περίπου 30, με τη διαφορά ηλικίας να αναφέρεται αργότερα από τον ηθοποιό ως ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν την πορεία της σχέσης τους.

Η γνωριμία τους είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, όταν η Μαρία Ελένη είχε ταξιδέψει για να δει τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, στο θέατρο. Εκεί βρισκόταν και ο Απόστολος Γκλέτσος, που διατηρούσε στενή φιλία με την οικογένεια.

Μιλώντας τον Οκτώβριο του 2023 στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», ο Απόστολος Γκλέτσος είχε περιγράψει τη γνωριμία και το πρώτο τους φλερτ λέγοντας: «Η Μαρία Ελένη είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη να δει τη Ζωή Λάσκαρη στο θέατρο. Ήμουν 30 και αυτή 18, ήταν ωραίο κοριτσάκι».

Στο ίδιο πλαίσιο είχε γίνει γνωστό ότι, όταν ενημερώθηκε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος για την απόφασή τους να παντρευτούν, η απάντησή του ήταν: «Μη με ανακατεύετε».

Η κοινή τους ζωή αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη. Ο Απόστολος Γκλέτσος έχει αναφέρει πως κράτησε 17 ημέρες, ενώ η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έχει μιλήσει για έναν γάμο δύο μηνών. Και οι δύο έχουν τοποθετηθεί δημόσια για εκείνη την περίοδο, εξηγώντας ότι πολύ γρήγορα κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν ως ζευγάρι.