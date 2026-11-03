Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια

Είχε ξεκινήσει το γύρισμα και διαφώνησα με κάτι» είπε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 12:35 Πολεοδομία Κατερίνης: Έκρυβαν τα χρήματα σε φακέλους και έστελναν δέματα
03.11.26 , 12:31 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
03.11.26 , 12:26 Φτιάξτε πρασόπιτα με φέτα, με την παραδοσιακή συνταγή σε στρογγυλό ταψί
03.11.26 , 12:22 Σαρακάκης: Εισαγωγή Triumph σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Μάλτα
03.11.26 , 12:20 Καινούργιου: Το όνειρο που είδε χθες βράδυ και ξύπνησε με κλάματα
03.11.26 , 12:11 Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια
03.11.26 , 12:07 Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
03.11.26 , 12:01 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας
03.11.26 , 12:00 Το λευκό πουκάμισο είναι το πιο ισχυρό κομμάτι της ντουλάπας σου
03.11.26 , 11:55 Ισπανία: Σοκ και θρήνος με τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ της Τενερίφης
03.11.26 , 11:39 «Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
03.11.26 , 11:30 Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο συναδέλφους του
03.11.26 , 11:02 ΕΡΤ για την γκάφα στην εκπομπή Newsroom: «Απαράδεκτη αβλεψία»
03.11.26 , 11:00 «Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space
03.11.26 , 10:58 Θέρμανση: Ποιο μέσο συμφέρει περισσότερο; Πώς θα μειώσετε την κατανάλωση
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο συναδέλφους του
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Σε νέα σχέση ο Ντέμης Νικολαΐδης - Διατροφολόγος η νέα του σύντροφος
Ισπανία: Σοκ και θρήνος με τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ της Τενερίφης
«Δεν έχετε ίχνος ντροπής;»: Απολογείται η σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ
Ελένη Ζιώγα: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί όλα να ήταν έτοιμα για την τηλεοπτική εμφάνιση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην εκπομπή «Moments» που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια, ο παρουσιαστής ωστόσο πήγε στο γύρισμα αλλά μετά από λίγο αποχώρησε.

Η Ζέτα Μακρυπούλια/ φωτογραφία από NDP, Παναγιώτης Κουφαλέξης 

Η Ζέτα Μακρυπούλια/ φωτογραφία από NDP, Παναγιώτης Κουφαλέξης 

Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια

Γκουντάρας: Η αποκάλυψη για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Τσουβέλα

Ο δημοφιλής stand-up comedian μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» αποκάλυψε πως η τηλεοπτική εμφάνιση με τη Ζέτα «ναυάγησε» καθώς είχε ενστάσεις για το concept του επεισοδίου. 

Tσουβέλας: Την «άκουσα», ζητώντας χρήματα που ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε

«Είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία να γράψουμε την εκπομπή, και δεν ήξερα 100% ποιο ήταν το κόνσεπτ της εκπομπής. Δεν ήξερα πως θα έπρεπε να μιλήσουν στην κάμερα όλοι μου οι συγγενείς, και ντρέπονται να μιλήσουν. Αυτό έγινε ένα μήνα πριν. Η Ζέτα κατάλαβε και είναι γλυκύτατη. Όπως και οι άνθρωποι της παραγωγής».

Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε ο κολλητός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος είπε, πως ο Τάκης Ζαχαράτος σατίριζε χωρίς όρια τον τραγουδιστή και όταν έφυγε από τη ζωή, έκλαιγε.

Τάκης Ζαχαράτος/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Τάκης Ζαχαράτος/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

O παρουσιαστής είπε πως ο Τάκης Ζαχαράτος δεν είχε την ανάγκη να δημιουργήσει «σάτιρα εμμονής το λέω εγώ».

Μαζωνάκης: «Τι κλαις τώρα;» – Κόλαφος ο Bob Dimitrov για τον Ζαχαράτο

«Πολλές φορές όταν σατιρίζεις κάποιον πας και στην υπερβολή και αγγίζεις και πιο ευαίσθητα σημεία. Αυτό δε σημαίνει πως δεν συμπαθείς κάποιον. Αυτό είναι άδικο για το Ζαχαράτο.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ
 |
ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καινούργιου: Το όνειρο που είδε για την εκπομπή με πλαστικές & τα κλάματα
Media
Καινούργιου: Το όνειρο που είδε χθες βράδυ και ξύπνησε με κλάματα
Γιώργος Λιάγκας
Media
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
ΕΡΤ - Newsroom
Media
ΕΡΤ για την γκάφα στην εκπομπή Newsroom: «Απαράδεκτη αβλεψία»
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου
Media
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου
Νικόλας Χαλκιαδάκης
Media
Χαλκιαδάκης: «Με ενδιαφέρει η διδασκαλία - Παλιά δούλευα σε παιδότοπο»
Μπήλιου: Μηνιαίες προβλέψεις & αστρολογικές όψεις για όλο τον Νοέμβριο
Media
Μπήλιου: Μηνιαίες προβλέψεις & αστρολογικές όψεις για όλο τον Νοέμβριο
Μπέττυ Μαγγίρα
Media
Μπέττυ Μαγγίρα: «Με τον Δημήτρη Μάζη δεν πήραμε ούτε βέρες στον γάμο μας»
GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;
Media
GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;
GNTM: Τρέιλερ 3/11/2026 - Νέα Φωτογράφιση Με Μαγιό
Media
GNTM: Ποιοι σχεδιαστές-κολοσσοί έρχονται στο αποψινό επεισόδιο;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top