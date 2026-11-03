Μπορεί όλα να ήταν έτοιμα για την τηλεοπτική εμφάνιση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην εκπομπή «Moments» που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια, ο παρουσιαστής ωστόσο πήγε στο γύρισμα αλλά μετά από λίγο αποχώρησε.

Η Ζέτα Μακρυπούλια/ φωτογραφία από NDP, Παναγιώτης Κουφαλέξης

Ο δημοφιλής stand-up comedian μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» αποκάλυψε πως η τηλεοπτική εμφάνιση με τη Ζέτα «ναυάγησε» καθώς είχε ενστάσεις για το concept του επεισοδίου.

«Είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία να γράψουμε την εκπομπή, και δεν ήξερα 100% ποιο ήταν το κόνσεπτ της εκπομπής. Δεν ήξερα πως θα έπρεπε να μιλήσουν στην κάμερα όλοι μου οι συγγενείς, και ντρέπονται να μιλήσουν. Αυτό έγινε ένα μήνα πριν. Η Ζέτα κατάλαβε και είναι γλυκύτατη. Όπως και οι άνθρωποι της παραγωγής».

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε ο κολλητός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος είπε, πως ο Τάκης Ζαχαράτος σατίριζε χωρίς όρια τον τραγουδιστή και όταν έφυγε από τη ζωή, έκλαιγε.

Τάκης Ζαχαράτος/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

O παρουσιαστής είπε πως ο Τάκης Ζαχαράτος δεν είχε την ανάγκη να δημιουργήσει «σάτιρα εμμονής το λέω εγώ».

«Πολλές φορές όταν σατιρίζεις κάποιον πας και στην υπερβολή και αγγίζεις και πιο ευαίσθητα σημεία. Αυτό δε σημαίνει πως δεν συμπαθείς κάποιον. Αυτό είναι άδικο για το Ζαχαράτο.

