Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System τις μηνιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο, για τον μήνα Νοέμβριο, επισημαίνοντας πως είναι ο μήνας των αποκαλύψεων, των εντάσεων αλλά και της αναγέννησης.

Δείτε αναλυτικά τις μηνιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο για τον Νοέμβριο

«Είμαστε στην εποχή του Σκορπιού, στην εποχή της έντασης. Και ξέρετε είναι αυτή η ένταση που είναι και κάπως υπόκωφη. Hένταση δεν είναι μόνο στην επικαιρότητα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι και στις ζωές μας. Είναι ο μήνας που επίσης φέρνει αποκαλύψεις, αλλά φέρνει και αυτό που λέμε αναγέννηση. Κάτι τελειώνει, κάτι καινούργιο γεννιέται», ανέφερε αρχικά η αστρολόγος.

Η επιρροή των ανάδρομων πλανητών, Ερμή & Αφροδίτης, μέχρι 14/11

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε ακόμη μια φορά στην επιρροή των ανάδρομων πλανητών, του Ερμή και της Αφροδίτης, σημειώνοντας πως αυτό το διάστημα δεν είναι καλό για νέα ξεκινήματα.

«Μέχρι τις 13/11 θα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Κρατηθείτε, μην κάνετε σημαντικά ξεκινήματα. Μέχρι τότε μην παίρνετε πολύ σοβαρές και δεσμευτικές αποφάσεις. Μην υπογράφετε σημαντικά έγγραφα. Αν πρέπει να γίνει, προσπαθήστε να το προφυλάξετε από όλες τις πλευρές.

Να τα έχουν δει δηλαδή αυτοί που πρέπει, οι ειδικοί τελοσπάντων και εννοείται να δώσετε μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια», επισήμανε.

«Η Αφροδίτη θα μείνει μέχρι τις 14/11 ανάδρομη στον Ζυγό, στο ζώδιο των σχέσεων, άρα μας καλεί να κάνουμε αναθεωρήσεις στις σχέσεις μας σε όλη την γκάμα των σημαντικών μας σημαντικών μας σχέσεων προσωπικών, φιλικών, ερωτικών, επαγγελματικών», τόνισε.

Μπήλιου: Οι αστρολογικές όψεις του Νοεμβρίου

9 Νοεμβρίου : Νέα Σελήνη

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σχηματίζεται η Νέα Σελήνη, η οποία «είναι όντως ένα κάλεσμα για αναγέννηση για να πετάξουμε ό, τι τέλος πάντων είναι ανώφελο από τη ζωή μας. Ό, τι έχει να κάνει με κακές συνήθειες, έξεις, πεποιθήσεις επίσης που δεν μας αφήνουν να πάμε μπροστά. Σχέσεις που μας μπλοκάρουν», είπε η Άση Μπήλιου, τονίζοντας όμως ότι και πάλι δεν πρέπει να βιαστούμε καθώς είναι το διάστημα των ανάδρομων πλανητών.

«Γενικά, ας μην βιαζόμαστε και από το μέσον του μήνα και έπειτα δεν έχει καμία σχέση ο Νοέμβριος με το πρώτο του δεκαπενθήμερο. Ξεκινάει πολύ δυναμικά», ανέφερε.

16 Νοεμβρίου : Σύνοδος Άρη - Δία στον Λέοντα

: 22 Νοεμβρίου : O Ήλιος στον Τοξότη

«Είναι ένα ζώδιο που φέρνει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είναι το ζώδιο που μας πηγαίνει προς τα Χριστούγεννα, γιατί είναι το ζώδιο που έχει γενέθλια σε αυτή την περίοδο μετά τις 22/11», ανέφερε.

24 Νοεμβρίου: Πανσέληνος στους Διδύμους

«Έχουμε μία Πανσέληνο εκρηκτική θα την έλεγα, γιατί είναι στους Διδύμους στις 24 του μηνός και μπορεί να φέρει ένα έκρυθμο κλίμα στην τεχνολογία ή προβλήματα στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις γενικά»

30 Νοεμβρίου : Eξάγωνο Αφροδίτης - Δία

«Ο μήνας θα κλείσει με την πιο τυχερή και γλυκιά όψη που θα μπορούσε να έχει. Το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Δία, μολονότι και αύριο έχουμε αυτή την όψη, όμως η Αφροδίτη είναι ανάδρομη. Στο τέλος του μήνα θα είναι στην ορθή της πορεία και πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάποιες πολύ ευχάριστες ειδήσεις και τυχερές εξελίξεις», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.

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