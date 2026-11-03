Μπήλιου: Μηνιαίες προβλέψεις & αστρολογικές όψεις για όλο τον Νοέμβριο

Οι ανάδρομοι πλανήτες, η εκρηκτική Πανσέληνος & το τυχερό εξάγωνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 12:35 Πολεοδομία Κατερίνης: Έκρυβαν τα χρήματα σε φακέλους και έστελναν δέματα
03.11.26 , 12:31 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
03.11.26 , 12:26 Φτιάξτε πρασόπιτα με φέτα, με την παραδοσιακή συνταγή σε στρογγυλό ταψί
03.11.26 , 12:22 Σαρακάκης: Εισαγωγή Triumph σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Μάλτα
03.11.26 , 12:20 Καινούργιου: Το όνειρο που είδε χθες βράδυ και ξύπνησε με κλάματα
03.11.26 , 12:11 Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια
03.11.26 , 12:07 Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
03.11.26 , 12:01 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας
03.11.26 , 12:00 Το λευκό πουκάμισο είναι το πιο ισχυρό κομμάτι της ντουλάπας σου
03.11.26 , 11:55 Ισπανία: Σοκ και θρήνος με τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ της Τενερίφης
03.11.26 , 11:39 «Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
03.11.26 , 11:30 Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο συναδέλφους του
03.11.26 , 11:02 ΕΡΤ για την γκάφα στην εκπομπή Newsroom: «Απαράδεκτη αβλεψία»
03.11.26 , 11:00 «Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space
03.11.26 , 10:58 Θέρμανση: Ποιο μέσο συμφέρει περισσότερο; Πώς θα μειώσετε την κατανάλωση
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο συναδέλφους του
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Σε νέα σχέση ο Ντέμης Νικολαΐδης - Διατροφολόγος η νέα του σύντροφος
Ισπανία: Σοκ και θρήνος με τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ της Τενερίφης
«Δεν έχετε ίχνος ντροπής;»: Απολογείται η σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ
Ελένη Ζιώγα: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Οι μηνιαίες προβλέψεις για τον Νοέμβριο στο σημερινό Stars System

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νοέμβριος είναι μήνας αποκαλύψεων, εντάσεων και αναγέννησης σύμφωνα με την Άση Μπήλιου.
  • Ανάδρομοι πλανήτες (Ερμής και Αφροδίτη) μέχρι 14/11: Αποφύγετε νέα ξεκινήματα και σημαντικές αποφάσεις.
  • Νέα Σελήνη στις 9 Νοεμβρίου: Ευκαιρία για αναγέννηση, αλλά προσοχή λόγω ανάδρομων πλανητών.
  • Πανσέληνος στους Διδύμους στις 24 Νοεμβρίου: Μπορεί να φέρει προβλήματα στην επικοινωνία και τεχνολογία.
  • Ο μήνας κλείνει με θετική όψη Αφροδίτης - Δία στις 30 Νοεμβρίου, που μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις.

Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System τις μηνιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο, για τον μήνα Νοέμβριο, επισημαίνοντας πως είναι ο μήνας των αποκαλύψεων, των εντάσεων αλλά και της αναγέννησης. 

Δείτε αναλυτικά τις μηνιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο για τον Νοέμβριο

«Είμαστε στην εποχή του Σκορπιού, στην εποχή της έντασης. Και ξέρετε είναι αυτή η ένταση που είναι και κάπως υπόκωφη. Hένταση δεν είναι μόνο στην επικαιρότητα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι και στις ζωές μας. Είναι ο μήνας που επίσης φέρνει αποκαλύψεις, αλλά φέρνει και αυτό που λέμε αναγέννηση. Κάτι τελειώνει, κάτι καινούργιο γεννιέται», ανέφερε αρχικά η αστρολόγος. 

Μπήλιου: Μηνιαίες προβλέψεις & αστρολογικές όψεις για όλο τον Νοέμβριο

Η επιρροή των ανάδρομων πλανητών, Ερμή & Αφροδίτης, μέχρι 14/11

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε ακόμη μια φορά στην επιρροή των ανάδρομων πλανητών, του Ερμή και της Αφροδίτης, σημειώνοντας πως αυτό το διάστημα δεν είναι καλό για νέα ξεκινήματα. 

«Μέχρι τις 13/11 θα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Κρατηθείτε, μην κάνετε σημαντικά ξεκινήματα. Μέχρι τότε μην παίρνετε πολύ σοβαρές και δεσμευτικές αποφάσεις. Μην υπογράφετε σημαντικά έγγραφα. Αν πρέπει να γίνει, προσπαθήστε να το προφυλάξετε από όλες τις πλευρές.
Να τα έχουν δει δηλαδή αυτοί που πρέπει, οι ειδικοί τελοσπάντων και εννοείται να δώσετε μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια», επισήμανε.

«Η Αφροδίτη θα μείνει μέχρι τις 14/11 ανάδρομη στον Ζυγό, στο ζώδιο των σχέσεων, άρα μας καλεί να κάνουμε αναθεωρήσεις στις σχέσεις μας σε όλη την γκάμα των σημαντικών μας σημαντικών μας σχέσεων προσωπικών, φιλικών, ερωτικών, επαγγελματικών», τόνισε.

Μπήλιου: Οι αστρολογικές όψεις του Νοεμβρίου

  • 9 Νοεμβρίου: Νέα Σελήνη

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σχηματίζεται η Νέα Σελήνη, η οποία «είναι όντως ένα κάλεσμα για αναγέννηση για να πετάξουμε ό, τι τέλος πάντων είναι ανώφελο από τη ζωή μας. Ό, τι έχει να κάνει με κακές συνήθειες, έξεις, πεποιθήσεις επίσης που δεν μας αφήνουν να πάμε μπροστά. Σχέσεις που μας μπλοκάρουν», είπε η Άση Μπήλιου, τονίζοντας όμως ότι και πάλι δεν πρέπει να βιαστούμε καθώς είναι το διάστημα των ανάδρομων πλανητών.

«Γενικά, ας μην βιαζόμαστε και από το μέσον του μήνα και έπειτα δεν έχει καμία σχέση ο Νοέμβριος με το πρώτο του δεκαπενθήμερο. Ξεκινάει πολύ δυναμικά», ανέφερε. 

  • 16 Νοεμβρίου: Σύνοδος Άρη - Δία στον Λέοντα
  • 22 Νοεμβρίου: O Ήλιος στον Τοξότη  

«Είναι ένα ζώδιο που φέρνει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είναι το ζώδιο που μας πηγαίνει προς τα Χριστούγεννα, γιατί είναι το ζώδιο που έχει γενέθλια σε αυτή την περίοδο μετά τις 22/11», ανέφερε.

  • 24 Νοεμβρίου: Πανσέληνος στους Διδύμους

«Έχουμε μία Πανσέληνο εκρηκτική θα την έλεγα, γιατί είναι στους Διδύμους στις 24 του μηνός και μπορεί να φέρει ένα έκρυθμο κλίμα στην τεχνολογία ή προβλήματα στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις γενικά»

  • 30 Νοεμβρίου: Eξάγωνο Αφροδίτης - Δία

«Ο μήνας θα κλείσει με την πιο τυχερή και γλυκιά όψη που θα μπορούσε να έχει. Το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Δία, μολονότι και αύριο έχουμε αυτή την όψη, όμως η Αφροδίτη είναι ανάδρομη. Στο τέλος του μήνα θα είναι στην ορθή της πορεία και πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάποιες πολύ ευχάριστες ειδήσεις και τυχερές εξελίξεις», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
STARS SYSTEM
 |
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καινούργιου: Το όνειρο που είδε για την εκπομπή με πλαστικές & τα κλάματα
Media
Καινούργιου: Το όνειρο που είδε χθες βράδυ και ξύπνησε με κλάματα
Τσουβέλας: Γιατί Έφυγε Από Την Εκπομπή Της Ζέτας
Media
Τσουβέλας: Εξηγεί γιατί έφυγε από την εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια
Γιώργος Λιάγκας
Media
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
ΕΡΤ - Newsroom
Media
ΕΡΤ για την γκάφα στην εκπομπή Newsroom: «Απαράδεκτη αβλεψία»
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου
Media
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Νοεμβρίου από την Άση Μπήλιου
Νικόλας Χαλκιαδάκης
Media
Χαλκιαδάκης: «Με ενδιαφέρει η διδασκαλία - Παλιά δούλευα σε παιδότοπο»
Μπέττυ Μαγγίρα
Media
Μπέττυ Μαγγίρα: «Με τον Δημήτρη Μάζη δεν πήραμε ούτε βέρες στον γάμο μας»
GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;
Media
GNTM: Αποχώρησε η Σταυρούλα M. ή ο Μάνος;
GNTM: Τρέιλερ 3/11/2026 - Νέα Φωτογράφιση Με Μαγιό
Media
GNTM: Ποιοι σχεδιαστές-κολοσσοί έρχονται στο αποψινό επεισόδιο;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top