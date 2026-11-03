GNTM: Ποιο μοντέλο κερδίζει την ασυλία και τα 1.000€;

Η αγωνία χτύπησε "κόκκινο" στο πλατό του GNTM, καθώς η κριτική επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει τις εντυπωσιακές φωτογραφίες των ερωτευμένων ζευγαριών πάνω στα ποδήλατα. Στην τελική ευθεία για την κορυφή βρέθηκαν δύο δυνατά - για απόψε - ζευγάρια: ο Ζαν με τη Σταυρούλα και ο Χρύσανθος με την Καρολίνα, οι οποίοι ξεχώρισαν για τη χημεία και τον αυθορμητισμό τους.

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Η σιγουριά της Σταυρούλας και η ανατροπή

Η Σταυρούλα Μαυρομάτη ήταν απόλυτα σίγουρη για το αποτέλεσμά τους, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση: «Θεωρώ ότι ήταν η απόλυτη χαρά αληθινή. Δεν υπάρχει κάτι πιο αληθινό από το να το ζεις εκείνη τη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη για μας, είναι η αλήθεια αυτό».

Ωστόσο, όταν οι κριτές ανακοίνωσαν ότι η δική τους φωτογραφία ήταν τελικά η δεύτερη καλύτερη, η Σταυρούλα αντιμετώπισε το αποτέλεσμα με το δικό της στιλ, λέγοντας: «Εγώ νιώθω ότι το έχω πάρει... Εγώ θα είμαι νικήτρια αυτού το σετ και δεν πειράζει, μια άλλη φορά θα πάρω και τα 1000 ευρώ. Δεν μου λείπουν κιόλας.»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο παρτενέρ της, ο Ζαν, σχολίασε: «Τι έγινε ρε παιδιά; Το είδατε και εσείς αυτό; Γιατί εγώ μπερδεύτηκα».

Η μεγάλη δικαίωση του Χρύσανθου

Από την άλλη πλευρά, ο Χρύσανθος έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς στην προηγούμενη δοκιμασία βρισκόταν μια ανάσα πριν από την αποχώρηση. Εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος για την πορεία του, δήλωσε:

«Θεωρώ ότι δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να δώσουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σε σύγκριση με την προηγούμενη φορά που ήμουν στον πάτο, τώρα είμαι στις top φωτογραφίες».

Όταν ο Χρύσανθος άκουσε τελικά από την κριτική επιτροπή ότι κερδίζει την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000 ευρώ, όπως ήταν φυσικό, ενθουσιάστηκε. «Επιτέλους, τώρα ο λύκος πάει με φουλ γκάζια!» είπε.

Δες τη φωτογραφία που κέρδισε απόψε: