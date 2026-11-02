Ένα αντικείμενο που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο έφερε στο σημερινό επεισόδιο του Cash or Trash ο Γιώργος από τον Μαραθώνα. Ο δεύτερος γύρος του στο παιχνίδι του Star έκρυβε μια διαφορετική έκπληξη, καθώς αυτή τη φορά παρουσίασε μια παλιά γερμανική αντλία λαδιού, η οποία είχε μετατραπεί σε φωτιστικό!

Ο πωλητής είχε βρει το αντικείμενο σε αποθήκη στο χωριό, καθώς ανήκε στον παππού του, και μαζί με έναν φίλο του αποφάσισαν να του δώσουν μια εντελώς διαφορετική χρήση. Έτσι, ένα εργαλείο που κάποτε χρησιμοποιούνταν στα συνεργεία αυτοκινήτων για την αναρρόφηση λαδιού από τις μηχανές, απέκτησε νέα ζωή ως ένα ιδιαίτερο φωτιστικό με ροδάκια και πολύχρωμο φωτισμό.

Ο Γιώργος, μάλιστα, είχε έρθει με συγκεκριμένο στόχο: ήθελε να πετύχει το απόλυτο 5 στα 5 στη δημοπρασία και να φύγει με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.



Πριν περάσει στους αγοραστές, ο Θάνος ανέλαβε να εκτιμήσει το αντικείμενο, το οποίο, όπως εξήγησε, χρονολογείται περίπου στη δεκαετία του 1970. Παρότι αναγνώρισε το ενδιαφέρον της μετατροπής του σε φωτιστικό, επισήμανε πως πρόκειται για μια ιδιοκατασκευή, ενώ τέτοιου είδους αντικείμενα δεν έχουν πλέον την ίδια εμπορική απήχηση.

Η εκτίμησή του ήταν 260 ευρώ, ποσό με το οποίο ο Γιώργος δήλωσε αρκετά ικανοποιημένος. Ωστόσο, δεν έκρυψε πως στόχευε σε κάτι καλύτερο.

«Εγώ θα πάω να βγάλω περισσότερα, δεν θα μείνω στα 260. Θα τους ζυγίσω έναν-έναν με το μάτι και σε αυτόν που θα του κάνει το κλικ, σε αυτόν θα πάω», είπε με αυτοπεποίθηση.

Τα πειράγματα των αγοραστών και η μάχη της δημοπρασίας

Όταν το αντικείμενο έφτασε μπροστά στους υποψήφιους αγοραστές, προκάλεσε αρκετή περιέργεια, αλλά και πολλά σχόλια. Άλλοι προσπάθησαν να μαντέψουν τι ήταν, ενώ δεν έλειψαν οι χιουμοριστικές αναφορές στην εμφάνισή του, στον φωτισμό που άλλαζε χρώματα, αλλά και στα ροδάκια του.

Ορισμένοι εντυπωσιάστηκαν από την πρωτότυπη μετατροπή, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις DIY κατασκευές. Ο Γιώργος, πάντως, δεν έχασε το χιούμορ του και συμμετείχε στα πειράγματα, με το χαρακτηριστικό μουστάκι του να γίνεται επίσης αντικείμενο σχολιασμού.

Ο Άλεξ ήταν εκείνος που έκανε την πρώτη προσφορά, στα 222 ευρώ, ενώ στη συνέχεια η δημοπρασία ανέβηκε σταδιακά. Η Άντα μπήκε επίσης στο παιχνίδι, με τους αγοραστές να πειράζουν ο ένας τον άλλον για το ποιος τελικά θα αποκτήσει το ιδιαίτερο φωτιστικό.

Στη συνέχεια, ο Μελέτης έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ανεβάζοντας την προσφορά στα 310 ευρώ. Το ποσό αυτό, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να κλείσει η συμφωνία.

Το «όχι» στην προσφορά των 470 ευρώ

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αγοραστές αποχώρησαν από τη διεκδίκηση, ο Μελέτης δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Μάλιστα, προσπάθησε να πείσει τον Γιώργο πως το αντικείμενο θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό διακοσμητικό στοιχείο στον χώρο του.

Ο πωλητής, όμως, είχε διαφορετική άποψη για την αξία του και έθεσε τον πήχη στα 470 ευρώ.

Παρά τις προσπάθειες του Μελέτη να τον μεταπείσει, ο Γιώργος παρέμεινε ανένδοτος. Ούτε η επιμονή του αγοραστή ούτε τα επιχειρήματα για την ιδιαίτερη εμφάνιση του φωτιστικού στάθηκαν αρκετά για να αλλάξει γνώμη.

Έτσι, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, παρά το γεγονός ότι η υψηλότερη προσφορά είχε ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση του Θάνου.

Ο Γιώργος αποχώρησε χωρίς να πουλήσει την οικογενειακή αντλία λαδιού, αποδεικνύοντας πως στο Cash or Trash δεν αρκεί πάντα να υπάρχει ενδιαφέρον για ένα αντικείμενο, αλλά χρειάζεται και η κατάλληλη τιμή για να δοθούν τα χέρια!

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