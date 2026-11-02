GNTM: Η Σταυρούλα δε θέλει τον Μάνο για παρτενέρ και βάζει τα κλάματα

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 13 του GNTM 7

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτογράφιση του GNTM 7 έχει θέμα τον γάμο και τον ρομαντισμό.
  • Η Σταυρούλα δεν θέλει τον Μάνο ως παρτενέρ και κλαίει.
  • Ο Μάνος είναι χαρούμενος με τη συνεργασία τους.
  • Το απαιτητικό concept προκαλεί πίεση στα μοντέλα.
  • Οι κριτές σχολιάζουν την ανάγκη για ευτυχία και την πραγματικότητα της φωτογράφισης.

Το θέμα της σημερινής φωτογράφισης του GNTM 7 είναι ο γάμος, με τα μοντέλα να καλούνται να μπουν στο πετσί του ρόλου εξυπηρετώντας ένα βασικό ζητούμενο, τον ρομαντισμό.

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«Σήμερα θα ζήσουμε τους γάμους, σήμερα θα ζήσουμε τι σημαίνει αγάπη. Θέλω να μπείτε στη διαδικασία και να σκεφτείτε ότι είσαστε νέοι και να θυμηθείτε πώς είναι όταν ερωτεύεσαι για πρώτη φορά κάποιον», ακούγεται να λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Σταυρούλα δεν συμφωνεί με την επιλογή του παρτενέρ της και βάζει τα κλάματα. Ο Μάνος, από την άλλη, δεν δείχνει να τον πειράζει καθόλου που θα φωτογραφηθεί μαζί της. Αντιθέτως, είναι χαρούμενος.

GNTM: Τα μοντέλα ντύνονται νύφες και γαμπροί!

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται ξανά σε ζευγάρια

GNTM: Τα μοντέλα φωτογραφίζονται ξανά σε ζευγάρια

Το απαιτητικό concept δυσκολεύει τα μοντέλα, ανεβάζοντας την πίεση στα ύψη.

«Εδώ είσαι σφιγμένος, δεν είσαι εξίσου χαρούμενος», σχολιάζει ο Λάκης Γαβαλάς στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» από το αποψινό επεισόδιο.

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«Μάλλον είναι ένα νέο ζευγάρι διανοουμένων που είναι τόσο βυθισμένοι στο styling και στο ότι όλα πρέπει να είναι μοντέρνα, που ξέχασαν ότι η ευτυχία δεν θέλει τόση σκέψη», συμπληρώνει ο Άγγελος Μπράτης, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογραμμίζει:

«Είμαι σίγουρη πως αυτή η φωτογράφιση, οι νύφες και οι γαμπροί, στο μυαλό σας ήταν κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ εύκολο. Κι όμως, την ώρα του σετ είδατε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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GNTM
 |
GNTM 7
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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