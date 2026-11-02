Επαγγελματίες του bar και της φιλοξενίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στις 3 και 4 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για το Athens Bar Show 2026, τη μεγαλύτερη επαγγελματική διοργάνωση του κλάδου στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη.

Η διοργάνωση φέρει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τις αιγίδες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), του Δήμου Αθηναίων, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.

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Σημειώνεται ότι το 2025, έχοντας συμπληρώσει 15 χρόνια διοργάνωσης, το Athens Bar Show υποδέχθηκε περισσότερους από 17.000 επαγγελματίες επισκέπτες και 130 εκθέτες, με περισσότερα από 90 σεμινάρια και masterclasses και 124 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 33% των επισκεπτών προήλθε από το εξωτερικό και το 45% επισκέφθηκε τη διοργάνωση για πρώτη φορά, ενώ το 70% δήλωσε ότι θα επέστρεφε και θα τη σύστηνε σε συναδέλφους.

Φέτος, η έκθεση φέρνει ξανά κοντά ελληνικά και διεθνή brands, παραγωγούς και προμηθευτές με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά πίσω από την μπάρα και στη διοίκηση επιχειρήσεων φιλοξενίας. Νέα προϊόντα, λανσαρίσματα, γευστικές δοκιμές και διαγωνισμοί δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις εξελίξεις της αγοράς, να ανταλλάξουν ιδέες και να ανοίξουν τον δρόμο για νέες συνεργασίες.

Το Tomas Estes' Agave Embassy επιστρέφει με επίκεντρο τα αποστάγματα αγαύης, η περιοχή Newcomers / Boutique Brands συστήνει νέες εταιρείες και boutique brands στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ το Hospitality Tech & AI προτείνει τεχνολογικές λύσεις για τη σύγχρονη φιλοξενία.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ένα νέο invitation-only pop-up bar, το Schumann's Bar του Μονάχου, μεταφέρει την εμπειρία του κορυφαίου bar μέσα στην έκθεση. Παράλληλα, η διοργάνωση θα φιλοξενήσει τον παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού METAXA 12 Stars Competition 2026, προσθέτοντας μία ακόμη διεθνή συνάντηση στο πρόγραμμά της.

Σεμινάρια, masterclasses, παρουσιάσεις και συζητήσεις δίνουν βήμα σε επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να μοιραστούν τεχνικές, εμπειρίες και πρακτικές λύσεις. Η θεματολογία εκτείνεται από το bartending, τον καφέ, τα αποστάγματα και τη γαστρονομία έως τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί με την εκπαίδευση, οι συναντήσεις μεταξύ επισκεπτών, εκθετών και ομιλητών δημιουργούν ευκαιρίες συνεργασίας που συνεχίζονται και μετά το διήμερο.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Από την 1η έως τις 5 Νοεμβρίου, η Athens Bar Week μεταφέρει την εμπειρία του Show σε όλη την Αθήνα. Bars της πόλης υποδέχονται επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, με takeovers, παρουσιάσεις και ειδικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή brands. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Athens Bar Show Welcome Night στις 2 Νοεμβρίου στη ΣΤΟΑ Culture, με welcome drink από το METAXA, μεγάλο χορηγό της βραδιάς και με την υποστήριξη των Three Cents premium mixers, μουσική από βινύλια και 16 pop-up bars από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας ακόμη περισσότερες αφορμές για συνάντηση και δικτύωση.

Με την ελληνική bar σκηνή να ενισχύει τη διεθνή παρουσία της, το Athens Bar Show συνδέει τις ελληνικές επιχειρήσεις με τη διεθνή αγορά και αναδεικνύει την Αθήνα ως προορισμό για τη σύγχρονη φιλοξενία και τη γαστρονομία.

Το Athens Bar Show 2026 υποστηρίζουν η Βίκος ως Επίσημος Χορηγός Ενυδάτωσης με φυσικό μεταλλικό νερό για τους επισκέπτες, η Freenow by Lyft και η LAV Horeca, με τα επίσημα γυάλινα ποτήρια για τις γευστικές δοκιμές των εκθετών, ενώ η Winterhalter παρέχει επαγγελματικά συστήματα πλύσης ποτηριών με τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης πόρων, στηρίζοντας τη δέσμευση της διοργάνωσης για ένα περιβάλλον χωρίς πλαστικά και ποτήρια μίας χρήσης.