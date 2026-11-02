Η Ζήνα Κουτσελίνη στο star.gr για την κόρη της, Έμμα και την πρωτοβουλία της για την έκθεση «Όνειρα σε καμβά»

Πλήθος κόσμου «αγκάλιασε» την ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου, δίνοντας το «παρών» στην έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Όνειρα σε καμβά».

Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP

Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP

Στη Sianti Gallery εκτέθηκαν έργα που σχεδίασαν η κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη μαζί με παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS και τους φίλους τους.

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής Όνειρα σε καμβά/ NDP

Αυτή η ξεχωριστή συνάντηση τέχνης και προσφοράς ήταν αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα.

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής Όνειρα σε καμβά/ NDP

Oι γονείς της Έμμας, Ζήνα Κουτσελίνη και Αντώνης Παπασταθόπουλος, στήριξαν με αγάπη την πρωτοβουλία της 16χρονης κόρης τους, η οποία από μικρή ασχολείται με τη ζωγραφική και την καμάρωσαν βλέποντάς τη να προσπαθεί και να καταφέρνει να κάνει πραγματικότητα την εξαιρετική της ιδέα.

Αντώνης Παπασταθόπουλος- Ζήνα Κουτσελίνη/ NDP

Ανάμεσα στα πρόσωπα που τίμησαν με την παρουσία τους την Έμμα και τα παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS ήταν η ομάδα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Αντώνης Γκουντάρας, Λιλή Πυράκη, Ανδρέας Ζωίτσας Μελίνα Κάππη, Μαρία Παναγοπούλου. Εκεί ήταν ακόμη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Κωστής Στεφανής & ο Μάνος Στεφανής και η Ζωρζέτα Ζαχαρτζή.

Ιωάννα Αδαμοπούλου- Φαίη Σκορδά- Ζωρζέτα Ζαχαρτζή/ NDP

Πέτρος Πολυχρονίδης- Ζήνα Κουτσελίνη/ NDP

Ζήνα Κουτσελίνη- Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Λιλή Πυράκη/ NDP PHOTO

Η Φαίη Σκορδά, που είναι μια από τις αγαπημένες παρουσιάστριες της Έμμας, όπως έχει αποκαλύψει η μαμά της, ήταν εκεί και φωτογραφήθηκε μαζί με την κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη.

Φαίη Σκορδά-Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Ελένη Σιαντή / NDP

Ακόμη, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Θάνο Πλεύρη, τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τους δικηγόρους Όθωνα Παπαδόπουλο και Σπύρο Δημητρίου και τον Δήμο Βερύκιο.

Θάνος Πλεύρης/ NDP

Κωστής Στεφανής- Μάνος Στεφανής/ NDP

Όθωνας Παπαδόπουλος- Δήμος Βερύκιος- Γιώργος Γεωργόπουλος/ NDP

Ζήνα Κουτσελίνη- Μαρία Παναγοπούλου / NDP

Ναταλί Κάκκαβα- Γρηγόρης Γκουντάρας- Κωστής Στεφανής- Μάνος Στεφανής / NDP

Σπύρος Δημητρίου- Άρια Καλύβα / NDP

Λιλή Πυράκη- Άννα Ζηρδέλη/ NDP

Ανδρέας Ζωίτσας- Μελίνα Κάππη/ NDP

Ζήνα Κουτσελίνη-Στέλιος Κυμπουρόπουλος/ NDP

Κρίστι Κρανά- Μαίρη Βιδάλη / NDP

Μαρκέλλα Σαράιχα- Έφη Κωστάκη- Ναταλί Κάκκαβα/ NDP

Χριστίνα Πάζιου/ NDP

Συνοδοιπόρος στην προσπάθεια των παιδιών ήταν η ζωγράφος Μάγδα Κούρκουλου, η οποία, μαζί με τους εικαστικούς των Παιδικών Χωριών SOS, στήριξε τα παιδιά στη δημιουργική τους διαδρομή.

Έμμα Παπασταθοπούλου- Μάγδα Κούρκουλου / NDP

Παράλληλα με τα έργα των παιδιών, παρουσιάστηκαν μπλουζάκια σχεδιασμένα από την Έμμα, τον 10χρονο Ίωνα και τον Λάκη Γαβαλά, διευρύνοντας τη δημιουργική διάσταση της πρωτοβουλίας μέσα από μια ακόμη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

Γιώργος Παγιάτης- Ντένια Λεβέντη/ NDP

Η βραδιά των εγκαινίων πλαισιώθηκε και από μια ξεχωριστή μουσική παρουσίαση, με την υψίφωνο Ντένια Λεβέντη να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από μιούζικαλ, με τη συνοδεία του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη στο πιάνο.