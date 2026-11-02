«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής

Η ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου για τα Παιδικά Χωριά SOS

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 12:00 Τζιν παντελόνι: Τα jean combos που δεν βαριέμαι ποτέ
02.11.26 , 11:52 Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
02.11.26 , 11:48 Αγορές σε δόσεις χωρίς τράπεζα - Τι αλλάζει
02.11.26 , 11:33 Δημήτρης Καπουράνης: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και το Instagram
02.11.26 , 11:30 Basketgate: Στα δικαστήρια ο Παναγιώτης Γιαννάκης
02.11.26 , 11:16 Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης για παράνομο κύκλωμα
02.11.26 , 11:15 Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές
02.11.26 , 11:07 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που ακυρώθηκε το ταξίδι της στο Άμστερνταμ
02.11.26 , 11:04 Η παραμυθένια εμφάνιση της κόρης του Σπύρου Σιγούρου στη Sianti Gallery
02.11.26 , 11:00 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026: πότε ξεκινά και τι θα δούμε
02.11.26 , 11:00 «Μακρόνησος» του Μιχάλη Παπαδόπουλου από 21 Νοεμβρίου στο θέατρο Εν Αθήναις
02.11.26 , 10:58 Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
02.11.26 , 10:46 «Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
02.11.26 , 10:42 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Στο Grand Prix του Μεξικού με τέλειο leather look!
02.11.26 , 10:39 Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητή της
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης για παράνομο κύκλωμα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητή της
ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Έχω πάθει σοκ τώρα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ζήνα Κουτσελίνη στο star.gr για την κόρη της, Έμμα και την πρωτοβουλία της για την έκθεση «Όνειρα σε καμβά»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έκθεση ζωγραφικής «Όνειρα σε καμβά» εγκαινιάστηκε στη Sianti Gallery, με έργα της Έμμας Παπασταθοπούλου και παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS.
  • Η πρωτοβουλία προωθεί τη δημιουργικότητα και το δικαίωμα των παιδιών στην ελεύθερη έκφραση.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί επώνυμοι, όπως η Φαίη Σκορδά και ο Θάνος Πλεύρης.
  • Η ζωγράφος Μάγδα Κούρκουλου στήριξε τα παιδιά στη δημιουργική τους διαδικασία.
  • Η βραδιά περιλάμβανε μουσική παρουσίαση από την υψίφωνο Ντένια Λεβέντη.

Πλήθος κόσμου «αγκάλιασε» την ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου, δίνοντας το «παρών» στην έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Όνειρα σε καμβά».

Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP 

Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP 

Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP

Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP

Στη Sianti Gallery εκτέθηκαν έργα που σχεδίασαν η κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη μαζί με παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS και τους φίλους τους.

 Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής Όνειρα σε καμβά/ NDP

 Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής Όνειρα σε καμβά/ NDP

Αυτή η ξεχωριστή συνάντηση τέχνης και προσφοράς ήταν αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα.

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής Όνειρα σε καμβά/ NDP

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής Όνειρα σε καμβά/ NDP

Oι γονείς της Έμμας, Ζήνα Κουτσελίνη και Αντώνης Παπασταθόπουλος, στήριξαν με αγάπη την πρωτοβουλία της 16χρονης κόρης τους, η οποία από μικρή ασχολείται με τη ζωγραφική και την καμάρωσαν βλέποντάς τη να προσπαθεί και να καταφέρνει να κάνει πραγματικότητα την εξαιρετική της ιδέα. 

Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»

«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής

Αντώνης Παπασταθόπουλος- Ζήνα Κουτσελίνη/ NDP

Ανάμεσα στα πρόσωπα που τίμησαν με την παρουσία τους την Έμμα και τα παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS ήταν η ομάδα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Αντώνης Γκουντάρας, Λιλή Πυράκη, Ανδρέας Ζωίτσας Μελίνα Κάππη, Μαρία Παναγοπούλου. Εκεί ήταν ακόμη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Κωστής Στεφανής & ο Μάνος Στεφανής και η Ζωρζέτα Ζαχαρτζή.

Ιωάννα Αδαμοπούλου- Φαίη Σκορδά- Ζωρζέτα Ζαχαρτζή/ NDP

Ιωάννα Αδαμοπούλου- Φαίη Σκορδά- Ζωρζέτα Ζαχαρτζή/ NDP

 Πέτρος Πολυχρονίδης- Ζήνα Κουτσελίνη/ NDP

 Πέτρος Πολυχρονίδης- Ζήνα Κουτσελίνη/ NDP 

 Ζήνα Κουτσελίνη- Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Λιλή Πυράκη/ NDP PHOTO

 Ζήνα Κουτσελίνη- Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Λιλή Πυράκη/ NDP PHOTO

Η Φαίη Σκορδά, που είναι μια από τις αγαπημένες παρουσιάστριες της Έμμας, όπως έχει αποκαλύψει η μαμά της, ήταν εκεί και φωτογραφήθηκε μαζί με την κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη. 

Φαίη Σκορδά-Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP

Φαίη Σκορδά-Έμμα Παπασταθοπούλου / NDP

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Ελένη Σιαντή / NDP 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Ελένη Σιαντή / NDP 

Ακόμη, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Θάνο Πλεύρη, τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τους δικηγόρους Όθωνα Παπαδόπουλο και Σπύρο Δημητρίου και τον Δήμο Βερύκιο. 

Θάνος Πλεύρης/ NDP

Θάνος Πλεύρης/ NDP

Κωστής Στεφανής- Μάνος Στεφανής/ NDP

Κωστής Στεφανής- Μάνος Στεφανής/ NDP

Όθωνας Παπαδόπουλος- Δήμος Βερύκιος- Γιώργος Γεωργόπουλος/ NDP

Όθωνας Παπαδόπουλος- Δήμος Βερύκιος- Γιώργος Γεωργόπουλος/ NDP

Ζήνα Κουτσελίνη- Μαρία Παναγοπούλου / NDP

Ζήνα Κουτσελίνη- Μαρία Παναγοπούλου / NDP 

Ναταλί Κάκκαβα- Γρηγόρης Γκουντάρας- Κωστής Στεφανής- Μάνος Στεφανής / NDP

Ναταλί Κάκκαβα- Γρηγόρης Γκουντάρας- Κωστής Στεφανής- Μάνος Στεφανής / NDP

Σπύρος Δημητρίου- Άρια Καλύβα / NDP 

Σπύρος Δημητρίου- Άρια Καλύβα / NDP 

Λιλή Πυράκη- Άννα Ζηρδέλη/ NDP

Λιλή Πυράκη- Άννα Ζηρδέλη/ NDP

Ανδρέας Ζωίτσας- Μελίνα Κάππη/ NDP

Ανδρέας Ζωίτσας- Μελίνα Κάππη/ NDP

Ζήνα Κουτσελίνη-Στέλιος Κυμπουρόπουλος/ NDP

Ζήνα Κουτσελίνη-Στέλιος Κυμπουρόπουλος/ NDP

 Κρίστι Κρανά- Μαίρη Βιδάλη / NDP 

 Κρίστι Κρανά- Μαίρη Βιδάλη / NDP 

Μαρκέλλα Σαράιχα- Έφη Κωστάκη- Ναταλί Κάκκαβα/ NDP

Μαρκέλλα Σαράιχα- Έφη Κωστάκη- Ναταλί Κάκκαβα/ NDP

Χριστίνα Πάζιου/ NDP

Χριστίνα Πάζιου/ NDP

Συνοδοιπόρος στην προσπάθεια των παιδιών ήταν η ζωγράφος Μάγδα Κούρκουλου, η οποία, μαζί με τους εικαστικούς των Παιδικών Χωριών SOS, στήριξε τα παιδιά στη δημιουργική τους διαδρομή. 

 Έμμα Παπασταθοπούλου- Μάγδα Κούρκουλου / NDP

 Έμμα Παπασταθοπούλου- Μάγδα Κούρκουλου / NDP

Παράλληλα με τα έργα των παιδιών, παρουσιάστηκαν μπλουζάκια σχεδιασμένα από την Έμμα, τον 10χρονο Ίωνα και τον Λάκη Γαβαλά, διευρύνοντας τη δημιουργική διάσταση της πρωτοβουλίας μέσα από μια ακόμη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

 Γιώργος Παγιάτης- Ντένια Λεβέντη/ NDP

 Γιώργος Παγιάτης- Ντένια Λεβέντη/ NDP

Η βραδιά των εγκαινίων πλαισιώθηκε και από μια ξεχωριστή μουσική παρουσίαση, με την υψίφωνο Ντένια Λεβέντη να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από μιούζικαλ, με τη συνοδεία του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη στο πιάνο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΝΕΙΡΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΕΜΜΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
 |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Καπουράνης
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Καπουράνης: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και το Instagram
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που ακυρώθηκε το ταξίδι της στο Άμστερνταμ
Σιγούρος: Με Την 4χρονη Κόρη Του Στην Έκθεση Όνειρα σε Καμβά
Celebrities & Gossip Νεα
Η παραμυθένια εμφάνιση της κόρης του Σπύρου Σιγούρου στη Sianti Gallery
Φώτης Σεργουλόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Celebrities & Gossip Νεα
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Στο Grand Prix του Μεξικού με τέλειο leather look!
Αθηνά Οικονομάκου - Μαίρη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Οι ανέμελες πόζες στη Μάνη με φουσκωμένη κοιλίτσα
Σπαλιάρας: Το Σπάνιο Δώρο Στην Τάμτα Του
Celebrities & Gossip Νεα
Σπαλιάρας: Το σπάνιο δώρο στην αγαπήμένη του, Τάμτα
Περικλής Λιανός
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Περικλής Λιανός: «Ένα αμήχανο, αδιάφορο κοινό είναι εφιάλτης!»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top