Πλήθος κόσμου «αγκάλιασε» την ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου, δίνοντας το «παρών» στην έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Όνειρα σε καμβά».
Στη Sianti Gallery εκτέθηκαν έργα που σχεδίασαν η κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη μαζί με παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS και τους φίλους τους.
Αυτή η ξεχωριστή συνάντηση τέχνης και προσφοράς ήταν αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκφράζεται και να ονειρεύεται ελεύθερα.
Oι γονείς της Έμμας, Ζήνα Κουτσελίνη και Αντώνης Παπασταθόπουλος, στήριξαν με αγάπη την πρωτοβουλία της 16χρονης κόρης τους, η οποία από μικρή ασχολείται με τη ζωγραφική και την καμάρωσαν βλέποντάς τη να προσπαθεί και να καταφέρνει να κάνει πραγματικότητα την εξαιρετική της ιδέα.
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Ανάμεσα στα πρόσωπα που τίμησαν με την παρουσία τους την Έμμα και τα παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS ήταν η ομάδα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Αντώνης Γκουντάρας, Λιλή Πυράκη, Ανδρέας Ζωίτσας Μελίνα Κάππη, Μαρία Παναγοπούλου. Εκεί ήταν ακόμη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Κωστής Στεφανής & ο Μάνος Στεφανής και η Ζωρζέτα Ζαχαρτζή.
Η Φαίη Σκορδά, που είναι μια από τις αγαπημένες παρουσιάστριες της Έμμας, όπως έχει αποκαλύψει η μαμά της, ήταν εκεί και φωτογραφήθηκε μαζί με την κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη.
Ακόμη, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Θάνο Πλεύρη, τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τους δικηγόρους Όθωνα Παπαδόπουλο και Σπύρο Δημητρίου και τον Δήμο Βερύκιο.
Συνοδοιπόρος στην προσπάθεια των παιδιών ήταν η ζωγράφος Μάγδα Κούρκουλου, η οποία, μαζί με τους εικαστικούς των Παιδικών Χωριών SOS, στήριξε τα παιδιά στη δημιουργική τους διαδρομή.
Παράλληλα με τα έργα των παιδιών, παρουσιάστηκαν μπλουζάκια σχεδιασμένα από την Έμμα, τον 10χρονο Ίωνα και τον Λάκη Γαβαλά, διευρύνοντας τη δημιουργική διάσταση της πρωτοβουλίας μέσα από μια ακόμη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.
Η βραδιά των εγκαινίων πλαισιώθηκε και από μια ξεχωριστή μουσική παρουσίαση, με την υψίφωνο Ντένια Λεβέντη να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από μιούζικαλ, με τη συνοδεία του μαέστρου Γιώργου Παγιάτη στο πιάνο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.