Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα στο TikTok

Μακριά από την Αθήνα, στην αγαπημένη της Μάνη, πέρασε τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου η Δανάη Μπάρκα, η οποία διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, περιμένοντας το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια απόλαυσε τον καλό καιρό, τη φύση και την εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα της Μάνης μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο σύντροφός της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα και να γεμίζει μπαταρίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Το φωτογραφικό άλμπουμ της ηθοποιού από τη Μάνη

«Αποχαιρετώντας τον Οκτώβρη. Με φίλους, με κήπο, με λιακάδα, με μπιρίμπες & Μπουκιά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Από το πρόγραμμά της δεν έλειψαν οι βόλτες δίπλα στο κύμα με τον Φάνη Μπότση, με την ίδια να σχολιάζει: «Η αγαπημένη μου θέα».

Δανάη Μπάρκα: Αυτή είναι η αγαπημένη της θέα!

Νωρίτερα, η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok που αναφερόταν στην περίοδο της εγκυμοσύνης της.

«POV: Όταν όλοι ρωτάνε πού θα πάτε ταξίδι του μέλιτος αλλά έμεινες έγκυος», έγραψε πάνω στο βίντεο, προσθέτοντας στη λεζάντα: «Ε τώρα κάπου στα Ζαγοροχώρια ΧΩΡΙΣ να αποκλειστώ δεν μου αξίζει να διακτινιστώ;;;».