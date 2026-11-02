Μακριά από την Αθήνα, στην αγαπημένη της Μάνη, πέρασε τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου η Δανάη Μπάρκα, η οποία διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, περιμένοντας το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση.
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Η ηθοποιός και παρουσιάστρια απόλαυσε τον καλό καιρό, τη φύση και την εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα της Μάνης μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο σύντροφός της.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα και να γεμίζει μπαταρίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
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«Αποχαιρετώντας τον Οκτώβρη. Με φίλους, με κήπο, με λιακάδα, με μπιρίμπες & Μπουκιά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Από το πρόγραμμά της δεν έλειψαν οι βόλτες δίπλα στο κύμα με τον Φάνη Μπότση, με την ίδια να σχολιάζει: «Η αγαπημένη μου θέα».
Νωρίτερα, η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok που αναφερόταν στην περίοδο της εγκυμοσύνης της.
«POV: Όταν όλοι ρωτάνε πού θα πάτε ταξίδι του μέλιτος αλλά έμεινες έγκυος», έγραψε πάνω στο βίντεο, προσθέτοντας στη λεζάντα: «Ε τώρα κάπου στα Ζαγοροχώρια ΧΩΡΙΣ να αποκλειστώ δεν μου αξίζει να διακτινιστώ;;;».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.