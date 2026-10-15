Η Δανάη Μπάρκα μπήκε στην κουζίνα και εκμεταλλεύθηκε τις βροχερές ημέρες, για να φτιάξει μία συνταγή που ταιριάζει με την εποχή. Ανοίγει το ψυγείο της και χρησιμοποιεί ό,τι υπάρχει μέσα.

Παραδοσιακή Σπανακόπιτα με Τραγανό Φύλλο

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες που σας δίνει η Δανάη, για τη γέμιση, το άνοιγμα του φύλλου και για το ιδανικό ψήσιμο και φτιάξτε και εσείς μία πεντανόστιμη σπανακόπιτα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Η Δανάη Μπάρκα περνάει αρκετό καιρό στο σπίτι, καθώς έχει ανακοινώσει ότι μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Και όπως φαίνεται, αξιοποιεί δημιουργικά το χρόνο της και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους, τα μυστικά της κουζίνας που της δίδαξε η αγαπημένη της γιαγιά.