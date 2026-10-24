Δανάη Μπάρκα: Οι σκέψεις και οι επιθυμίες λίγο πριν γίνει μητέρα

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από την καθημερινότητά της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Δανάη Μπάρκα: Οι Φωτογραφίες που δημοσίευσε από την καθημερινότητά της / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε φωτογραφίες και σκέψεις λίγες μέρες πριν γίνει μητέρα.
  • Μοιράστηκε επιθυμίες όπως να γίνει ξανθιά, να ζήσει σε αγρόκτημα και να τραγουδάει.
  • Ανέφερε την επιθυμία για ταξίδια, μασάζ και ανακαίνιση της κουζίνας της.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να βρει άνετα ρούχα και να παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες σειρές.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε στιγμές από την καθημερινότητά της με το σκυλάκι της.

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο ποστ μοιράζοντας με τους followers φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, αλλά και σκέψεις τις οποίες αποφεύγει, όπως επισημαίνει, να εκφράσει δυνατά, λίγες μέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

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Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια αποκάλυψε όσα σκέφτεται και επιθυμεί το τελευταίο διάστημα, τα οποία συνόδευσε με μία σειρά από στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. 

Η Δανάη Μπάρκα, η οποία σε λίγες μέρες θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, βιώνει ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια της ζωής της.

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Στο φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε με τους ακολούθους της βλέπουμε εικόνες από το σπίτι της, στιγμές με το αγαπημένο της σκυλάκι, αλλά και φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή στο φακό.

Ανάμεσα στις σκέψεις που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της, είναι η επιθυμία της να έρθει η άνοιξη και να γίνει ξανθιά, να ζήσει σε ένα αγρόκτημα με ζώα, τραγουδώντας Τζένη Βάνου και με ένα μαγικό ραβδί ετοιμαστεί ένα άδειο δωμάτιο του σπιτιού της. 

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Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα: «Σκέψεις που δεν ξεστομίζω για να μην ουρλιάξουν οι γύρω μου:

  • Θέλω να ‘ρθει η άνοιξη να γίνω ξανθιά
  • Θέλω να πάω ένα διήμερο στο εξωτερικό κι όλοι φοβούνται
  • Θέλω να μου κάνουν όλη μέρα μασάζ και δεν ξέρω καν αν μπορώ
  • Θέλω να σπάσω και να ξαναφτιάξω την κουζίνα μου
  • Ψάχνω ωραία ρούχα γι’ αυτή την περίοδο/άνετα κι όλα μου φαίνονται άβολα και άσχημα
  • Θέλω να παίζω μπιρίμπα 12 ώρες και τις υπόλοιπες να είμαι με μάσκες προσώπου
  • Θέλω να βρω μια ενδιαφέρουσα σειρά να μου αρέσει
  • Θέλω μ’ ένα μαγικό ραβδί να ετοιμαστεί το άδειο δωμάτιο
  • Θέλω ένα αγρόκτημα με σκυλιά, άλογα, panda, κότες, λίμνη, ξυλόφουρνο να είμαι με τους φίλους μου κι ένα μικρόφωνο να τραγουδάω Τζένη Βάνου κι αυτοί να βαριούνται
  • Αυτά και καλό ΣΚ λουλούδια μου».
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