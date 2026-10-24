Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα πολύ όμορφο ποστ μοιράζοντας με τους followers φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, αλλά και σκέψεις τις οποίες αποφεύγει, όπως επισημαίνει, να εκφράσει δυνατά, λίγες μέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια αποκάλυψε όσα σκέφτεται και επιθυμεί το τελευταίο διάστημα, τα οποία συνόδευσε με μία σειρά από στιγμιότυπα της καθημερινότητάς της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Δανάη Μπάρκα, η οποία σε λίγες μέρες θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, βιώνει ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια της ζωής της.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε με τους ακολούθους της βλέπουμε εικόνες από το σπίτι της, στιγμές με το αγαπημένο της σκυλάκι, αλλά και φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή στο φακό.

Ανάμεσα στις σκέψεις που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της, είναι η επιθυμία της να έρθει η άνοιξη και να γίνει ξανθιά, να ζήσει σε ένα αγρόκτημα με ζώα, τραγουδώντας Τζένη Βάνου και με ένα μαγικό ραβδί ετοιμαστεί ένα άδειο δωμάτιο του σπιτιού της.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα: «Σκέψεις που δεν ξεστομίζω για να μην ουρλιάξουν οι γύρω μου: