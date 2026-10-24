Μία ώρα πίσω θα γυρίσουν οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς η Ελλάδα περνά από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες θα δείξουν 03:00, προσφέροντας μία επιπλέον ώρα ύπνου στους πολίτες.

Η αλλαγή ώρας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου και επηρεάζει την καθημερινότητα, καθώς το φως της ημέρας θα εμφανίζεται νωρίτερα το πρωί, ενώ η δύση του ηλίου θα γίνεται νωρίτερα το απόγευμα.

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όπως υπενθυμίζει το υπουργείο Υποδομών, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώνεται η εφαρμογή της θερινής ώρας, βάσει της Οδηγίας 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλλαγή γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο προς την Κυριακή. Έτσι, όσοι έχουν προγραμματισμένες μετακινήσεις ή δραστηριότητες τις πρώτες πρωινές ώρες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη μεταβολή της ώρας.

Με τη χειμερινή ώρα, τα πρωινά θα φωτίζει νωρίτερα, αλλά τα απογεύματα θα σκοτεινιάζει επίσης νωρίτερα. Η προσαρμογή αυτή αποτελεί μέρος της καθιερωμένης ετήσιας αλλαγής που εφαρμόζεται στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η θερινή ώρα στην Ελλάδα

Η ιστορία της θερινής ώρας στην Ελλάδα ξεκινά το 1932, όταν το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά.

Συγκεκριμένα, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, τα ρολόγια είχαν μετακινηθεί μία ώρα μπροστά. Ωστόσο, το μέτρο δεν διατηρήθηκε τότε.

Στη συνέχεια, κατά τη χειμερινή περίοδο, είχε επιλεγεί η μετατόπιση της ώρας έναρξης λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών και καταστημάτων κατά μισή ώρα.

Η ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973 έφερε ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1975, η Ελλάδα υιοθέτησε εκ νέου το μέτρο της θερινής ώρας, ακολουθώντας την ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση.

Έκτοτε, η εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας αποτελεί μέρος της ετήσιας καθημερινότητας.

