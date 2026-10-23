Ζακ Κωστόπουλος: Ελεύθερος ο μεσίτης που τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ (αρχείου)
Διαδήλωσαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου / ΕΡΤ (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο μεσίτης που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον Ζακ Κωστόπουλο αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.
  • Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο έκανε δεκτή την έφεση του καταδικασθέντος.
  • Ο μεσίτης είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη το 2024.
  • Η αποφυλάκιση βασίστηκε στη συμπεριφορά του στη φυλακή και την προοπτική εργασίας και κατοικίας.
  • Η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή και συζητήσεις για τη βία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, καθώς ο μεσίτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο έκανε δεκτή την έφεσή του κατά προηγούμενης απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, ανοίγοντας τον δρόμο για την υφ’ όρους απόλυσή του.

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου: Οργή για την απόφαση-«Δολοφόνοι, στην κόλαση να πάτε»

Ο καταδικασθείς είχε ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του το 2024, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ζακ Κωστόπουλος: Το σκεπτικό της αποφυλάκισης

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πληρούνται τόσο οι τυπικές όσο και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρους απόλυση.

Στην αξιολόγηση συνεκτιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η εργασία του στη φυλακή, καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης σταθερής κατοικίας και εργασίας μετά την αποφυλάκισή του.

Ζακ Κωστόπουλος: Ενοχή του μεσίτη και του κοσμηματοπώλη ζητά ο εισαγγελέας

Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Εφετών, σε συμφωνία με την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους λόγους της έφεσης, ανατρέποντας την προηγούμενη απορριπτική απόφαση και διατάσσοντας την απόλυσή του υπό όρους.

Η υπόθεση που προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή

Ο Ζακ Κωστόπουλος έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018, στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από τον ξυλοδαρμό του έξω από κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ομόνοιας.

Θάνατος Ζακ Κωστόπουλου: Ξεκίνησε η δίκη σε δεύτερο βαθμό   

Η υπόθεση προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις και άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τη βία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την απόδοση δικαιοσύνης.


 

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