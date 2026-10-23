Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, καθώς ο μεσίτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο έκανε δεκτή την έφεσή του κατά προηγούμενης απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, ανοίγοντας τον δρόμο για την υφ’ όρους απόλυσή του.

Ο καταδικασθείς είχε ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του το 2024, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ζακ Κωστόπουλος: Το σκεπτικό της αποφυλάκισης

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πληρούνται τόσο οι τυπικές όσο και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρους απόλυση.

Στην αξιολόγηση συνεκτιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η εργασία του στη φυλακή, καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης σταθερής κατοικίας και εργασίας μετά την αποφυλάκισή του.

Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Εφετών, σε συμφωνία με την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους λόγους της έφεσης, ανατρέποντας την προηγούμενη απορριπτική απόφαση και διατάσσοντας την απόλυσή του υπό όρους.

Η υπόθεση που προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή

Ο Ζακ Κωστόπουλος έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2018, στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από τον ξυλοδαρμό του έξω από κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ομόνοιας.

Η υπόθεση προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις και άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για τη βία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την απόδοση δικαιοσύνης.



