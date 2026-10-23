Στο «μάτι» της εφορίας οι προσφορές τύπου «1+1»

Η υπόθεση της γνωστής αλυσίδας εστίασης μπορεί να ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» και πλέον να μπουν στο μικροσκόπιο δραστηριότητες και επιχειρήσεις που βασίζονται στην τακτική των προσφορών για να αυξήσουν την πελατεία τους. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιώργου Σαραντάκου.

Ως «κερκόπορτα» φοροδιαφυγής, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η νόμιμη δυνατότητα χορήγησης δωρεάν προϊόντων ως «πακέτο» προσφορών, ειδικά στον κλάδο της εστίασης. Αυτό συμβαίνει γιατί αποδεικνύεται ότι μπορούν οι πραγματικές πωλήσεις να «βαφτίζονται» προσφορές και ο τζίρος να εξαφανίζεται. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν μετά τη «βόμβα» με τη γνωστή αλυσίδα, θα ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, που εφαρμόζουν ανάλογες προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ ήδη εξετάζει τα τρωτά του συστήματος, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν πρόσθετες ψηφιακές ασφαλιστικές δικλείδες στις συναλλαγές τύπου «1+1 δώρο».

Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενη της αλυσίδας εστίασης

Εντείνεται η αγωνία για τους 2.500 ανθρώπους που δουλεύουν στην αλυσίδα, μετά το ξαφνικό «λουκέτο» σε 110 καταστήματα.

Η Ομοσπονδία Επισιτισμού ζητά να εφαρμοστεί το μοντέλο της πανδημίας, δηλαδή αναστολή συμβάσεων, καταβολή επιδόματος 534 ευρώ και ασφαλιστική κάλυψη από το Κράτος. Όπως λένε, όμως, οι αρμόδιες πηγές, αυτό προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας κι εδώ δε συντρέχει τέτοιος λόγος, καθώς η επιχείρηση έκλεισε λόγω φοροδιαφυγής.



