Στο «μάτι» της εφορίας οι προσφορές τύπου «1+1»

Άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» η υπόθεση της γνωστής αλυσίδας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Στο «Μάτι» Της Εφορίας Οι Προσφορές Τύπου «1+1»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εφορία εστιάζει σε προσφορές τύπου «1+1» λόγω πιθανής φοροδιαφυγής στον κλάδο της εστίασης.
  • Δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα ξεκινήσουν σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες προωθητικές ενέργειες.
  • Η ΑΑΔΕ εξετάζει την εφαρμογή ψηφιακών ασφαλιστικών δικλείδων για τις προσφορές αυτές.
  • 110 καταστήματα της γνωστής αλυσίδας εστίασης έκλεισαν, αφήνοντας 2.500 εργαζόμενους σε αβεβαιότητα.
  • Η Ομοσπονδία Επισιτισμού ζητά κρατική στήριξη, αλλά δεν υπάρχει νομική βάση λόγω του λόγου κλεισίματος.

Η υπόθεση της γνωστής αλυσίδας εστίασης μπορεί να ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» και πλέον να μπουν στο μικροσκόπιο δραστηριότητες και επιχειρήσεις που βασίζονται στην τακτική των προσφορών για να αυξήσουν την πελατεία τους. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιώργου Σαραντάκου. 

Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»

Ως «κερκόπορτα» φοροδιαφυγής, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η νόμιμη δυνατότητα χορήγησης δωρεάν προϊόντων ως «πακέτο» προσφορών, ειδικά στον κλάδο της εστίασης. Αυτό συμβαίνει γιατί αποδεικνύεται ότι μπορούν οι πραγματικές πωλήσεις να «βαφτίζονται» προσφορές και ο τζίρος να εξαφανίζεται. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν μετά τη «βόμβα» με τη γνωστή αλυσίδα, θα ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, που εφαρμόζουν ανάλογες προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ ήδη εξετάζει τα τρωτά του συστήματος, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν πρόσθετες ψηφιακές ασφαλιστικές δικλείδες στις συναλλαγές τύπου «1+1 δώρο». 

Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενη της αλυσίδας εστίασης 

Εντείνεται η αγωνία για τους 2.500 ανθρώπους που δουλεύουν στην αλυσίδα, μετά το ξαφνικό «λουκέτο» σε 110 καταστήματα.

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης

Η Ομοσπονδία Επισιτισμού ζητά να εφαρμοστεί το μοντέλο της πανδημίας, δηλαδή αναστολή συμβάσεων, καταβολή επιδόματος 534 ευρώ και ασφαλιστική κάλυψη από το Κράτος. Όπως λένε, όμως, οι αρμόδιες πηγές, αυτό προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας κι εδώ δε συντρέχει τέτοιος λόγος, καθώς η επιχείρηση έκλεισε λόγω φοροδιαφυγής. 

 

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