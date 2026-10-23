1% Club: Η συνάντηση της Δροσάκη με τη Μόνικα Μπελούτσι

Τι αποκάλυψε η ηθοποιός για την Ιταλίδα ηθοποιό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Δροσάκη αποκάλυψε ότι έχει συναντήσει τη Μόνικα Μπελούτσι στο Φεστιβάλ Καννών.
  • Η συνάντηση έγινε στην τουαλέτα, όπου η Δροσάκη βγήκε πρώτη και είδε τη Μπελούτσι.
  • Η Δροσάκη δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση της ηθοποιού και δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από πάνω της.
  • Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια του κουίζ στο 1% Club με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Με αφορμή ένα κουίζ που έβαλε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στο 1% Club και το οποίο ήταν: σε ποιο από τα τρία παζλ δεν απεικονίζεται η Μόνικα Μπελούτσι, η Λένα Δροσάκη αποκάλυψε πως έχει συναντήσει την Ιταλίδα ηθοποιό.

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Η Μαριάννα Τουμασάτου με τη Λένα Δροσάκη

Η Μαριάννα Τουμασάτου με τη Λένα Δροσάκη

Όπως είπε η ηθοποιός συνάντησε τη Μόνικα Μπελούτσι στο Φεστιβάλ Καννών.

1% Club: Η συνάντηση της Δροσάκη με τη Μόνικα Μπελούτσι

«Ήμασταν στην τουαλέτα. Βγήκα πρώτη και μετά εκείνη και την είδα και έμεινα. Ήμουν μούσκεμα. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της» ανέφερε η ηθοποιός. 

Δείτε το 1% Club 
 

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1% CLUB
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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