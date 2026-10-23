Με αφορμή ένα κουίζ που έβαλε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στο 1% Club και το οποίο ήταν: σε ποιο από τα τρία παζλ δεν απεικονίζεται η Μόνικα Μπελούτσι, η Λένα Δροσάκη αποκάλυψε πως έχει συναντήσει την Ιταλίδα ηθοποιό.
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Όπως είπε η ηθοποιός συνάντησε τη Μόνικα Μπελούτσι στο Φεστιβάλ Καννών.
«Ήμασταν στην τουαλέτα. Βγήκα πρώτη και μετά εκείνη και την είδα και έμεινα. Ήμουν μούσκεμα. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της» ανέφερε η ηθοποιός.
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