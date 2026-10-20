Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ξανά στο Cash or Trash, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τρίτη στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς επιστρέφει στο Cash or Trash ως πωλητής, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει εκπλήξεις, όπως ειδικές κάρτες που ορίζουν τιμές εκκίνησης στις δημοπρασίες.
  • Οι αγοραστές θα σχολιάζουν τους πωλητές και τις στρατηγικές τους κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Δύο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής, επιδιώκουν να αλλάξουν τις ισορροπίες.
  • Η εκπομπή αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.

Σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους. 

Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ξανά στο Cash or Trash, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό!

O Ρίτσαρντ Κοσκινάς επιστρέφει στο Cash or Trash, αυτή τη φορά από τη θέση του πωλητή, αποφασισμένος να προκαλέσει τους υπόλοιπους αγοραστές και να ανεβάσει τον ανταγωνισμό στα ύψη! Στο δωμάτιο δημοπρασίας παρουσιάζει ένα αντικείμενο που αφορά τόσο τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού όσο και τους θαυμαστές του space age design! 

Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ξανά στο Cash or Trash, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό!

Πόσο βαθιά, άραγε, είναι διατεθειμένοι οι πέντε αγοραστές του Cash or Trash να βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποκτήσουν ένα πραγματικά ξεχωριστό αντικείμενο, που ίσως να μην έχουν ξανά την ευκαιρία να αντικρίσουν;

Cash or Trash: Τα ιδιαίτερα αντικείμενα του Θοδωρή

Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ξανά στο Cash or Trash, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό!

Ένα δίδυμο πωλητών από τη Σύρο, πατέρας και γιος, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ενθύμιο από τα παλιά, ελπίζοντας να κερδίσουν το ενδιαφέρον των αγοραστών. Θα καταφέρει, όμως, το ίδιο το αντικείμενο να τους πείσει; Γιατί, ως γνωστόν, ούτε οι συλλέκτες, ούτε οι έμποροι κλείνουν συμφωνίες με αποκλειστικά συναισθηματικά κριτήρια!

Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  
Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους κι οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Cash or Trash | Ο Μανσούρ έφερε ένα ιδιαίτερο σετ αντικειμένων

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης,  ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Cash or Trash: Εντυπωσίασε η πορσελάνινη Μαρία Αντουανέτα - Πουλήθηκε;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

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CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΚΟΣΚΙΝΑΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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