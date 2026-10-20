Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM παρακολουθήσαμε τα δεκαοκτώ μοντέλα να φωτογραφίζονται με έναν ανατρεπτικό συνδυασμό από γούνες και μαγιό. Βασικό ζητούμενο της δοκιμασίας ήταν να αποδώσουν την πολυτέλεια, τον σνομπισμό και την αυταρέσκεια. Όσοι κατάφεραν να βγάλουν τον δυναμισμό και τον αέρα του απρόσιτου έκλεψαν τις εντυπώσεις, ενώ για άλλους η ισορροπία ανάμεσα στην υπερβολή και το σωστό modeling αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Ο Νικόδημος δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές με τις πόζες του και αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

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GNTM: Τρέιλερ 20/10/2026 - Ασυλία Στην Καλύτερη Ομάδα

Το επεισόδιο της Τρίτης 20 Οκτωβρίου μεταφέρει τους διαγωνιζόμενους σε ένα εντελώς διαφορετικό και άκρως απαιτητικό σκηνικό, γεμάτο αδρεναλίνη και εντάσεις. Οι παίκτες μεταφέρονται σε ένα δυστοπικό τοπίο, όπου η πρόκληση αλλάζει επίπεδο και τα μοντέλα καλούνται να φωτογραφηθούν... κρεμασμένα! Η υψοφοβία κυριεύει ορισμένους από αυτούς, με τη σωματική και ψυχολογική πίεση να φτάνει στο κόκκινο.

Οι κριτές ζητούν θρίαμβο, δυναμισμό και κυριαρχία για να λάμψουν τα μοντέλα στο σετ. Ωστόσο, δεν καταφέρνουν όλοι να μπουν στο πνεύμα της δοκιμασίας. Ορισμένοι δείχνουν να χάνονται τελείως, εισπράττοντας αυστηρά σχόλια για το γεγονός ότι δεν κατάλαβαν το concept. Την ίδια στιγμή, το διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η καλύτερη ομάδα της ημέρας κατακτά το πολυπόθητο πλεονέκτημα της ασυλίας και εξασφαλίζει την παραμονή της στον διαγωνισμό.

Οι κόντρες ανάμεσα στα μοντέλα φουντώνουν, με τα σχόλια περί βοήθειας και τυχαίας επιτυχίας να ανάβουν φωτιές. Ποιοι θα καταφέρουν να κυριαρχήσουν στα ύψη και ποιοι θα δουν την πορεία τους στο παιχνίδι να κινδυνεύει; Συντονιστείτε την Τρίτη 20/10 για ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, ένταση και καθηλωτικές φωτογραφίσεις!