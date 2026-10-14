GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

Η Ηλιάνα Παπαγεωργού έδωσε τα συγχαρητήριά της στο ζευγάρι των νικητών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 00:17 GNTM: «Ήρθες με τεράστια φόρα και είναι σαν να βρήκες λίγο τοίχο»
14.10.26 , 00:15 GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
14.10.26 , 00:10 GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ
13.10.26 , 23:58 Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων
13.10.26 , 23:46 Νάνα Μούσχουρη: Το σπάνιο βίντεο με τη Νίνα Σιμόν για τα γενέθλιά της
13.10.26 , 23:37 Από τον άμβωνα... στο TikTok: Οι 10 «εντολές» για τους viral ιερείς
13.10.26 , 23:25 GNTM 7: Το παράπονο της Σταυρούλας Χ. φέρνει αντιδράσεις!
13.10.26 , 23:19 Βασ. Ανδρίτσου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου»
13.10.26 , 22:50 GNTM: «Δεν είμαι η Μητέρα Τερέζα να τους σώσω»
13.10.26 , 22:42 Οι επιδοτήσεις Leader έγιναν... γήπεδα τένις, βίλες και κέντρα αισθητικής!
13.10.26 , 22:27 Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
13.10.26 , 22:19 Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
13.10.26 , 22:15 GNTM: «Μαγκωμένοι» στη δοκό Χρύσανθος και Νικόδημος - Η δικαίωση του Γιάννη
13.10.26 , 22:10 GNTM: Η Anastazja εντυπωσίασε στη φωτογράφιση με τον Γιάννη
13.10.26 , 22:04 «Καμπανάκι» ΕΟΦ για 22 επικίνδυνα σκευάσματα αδυνατίσματος
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Κακοκαιρία: Έρχεται δύσκολη νύχτα - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Κίμπερλι Γκιλφόϊλ: Ποιος αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη μετά την παραίτησή της
GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ
Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο GNTM 7, η συνεργασία των διαγωνιζομένων αποδείχθηκε καθοριστική για τα αποτελέσματα.
  • Η Anastazja και ο Γιώργος κέρδισαν την ασυλία και 1.000 ευρώ με μια φωτογραφία που θύμιζε έργο τέχνης.
  • Ο Χρήστος και ο Nikolozi εντυπωσίασαν με την αρμονία και τον συγχρονισμό τους, κερδίζοντας εύσημα από την κριτική επιτροπή.
  • Η κριτική επιτροπή επαίνεσε την εξέλιξη του Γιώργου και την επιλογή του Γιάννη να τους βάλει μαζί ως ζευγάρι.
  • Η επιτυχία τους ενίσχυσε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή τους για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Το δεύτερο πλατό του GNTM 7 έφερε τα πάνω-κάτω, αποδεικνύοντας ότι τα ίδια ζευγάρια, κάτω από διαφορετικά δεδομένα, μπορούν να προσφέρουν εντελώς διαφορετικά και καθηλωτικά αποτελέσματα. Η έννοια της συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο και η διαφορά από την πρώτη δουλειά ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

GNTM: «Μαγκωμένοι» στη δοκό Χρύσανθος και Νικόδημος - Η δικαίωση του Γιάννη

GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

Η αγωνία χτύπησε κόκκινο όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε μπροστά τα τέσσερα παιδιά που κατάφεραν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Τα ζευγάρια που βρέθηκαν στην τελική ευθεία ήταν η Anastazja με τον Γιώργο και ο Χρήστος με τον Nikolozi. Η χημεία και η απόδοση αυτών των τεσσάρων παιδιών απέδειξαν ότι το παιχνίδι μπαίνει σε άλλο επίπεδο, με τους διαγωνιζόμενους να δείχνουν εξαιρετική ωριμότητα και επαγγελματισμό.

GNTM: Η στρατηγική του Γιάννη με το disadvantage και τα νέα ζευγάρια

GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

Η Απόλυτη αρμονία των αγοριών

Ο Χρήστος κι ο Nikolozi κέρδισαν τα εύσημα για τον απόλυτο συγχρονισμό και την ισορροπία τους επάνω σε μία δοκό. Χωρίς το προνόμιο των εντυπωσιακών ρούχων ή των μαγικών στοιχείων που είχαν άλλα σετ, τα δύο αγόρια βασίστηκαν αποκλειστικά στη δύναμη της επικοινωνίας και της σωματικής τους αρμονίας. Η αξιοσημείωτη εξέλιξη του Nikolozi και η δυναμική του Χρήστου απέδωσαν καρπούς, χαρίζοντάς τους μια εξαιρετική θέση και μια τεράστια ψυχολογική τόνωση για τη συνέχεια.

GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

Οι μεγάλοι νικητές

Η κορυφή όμως ανήκε δικαιωματικά στην Anastazja και στον Γιώργο. Με ένα προαίσθημα που επιβεβαιώθηκε από το πρωί βλέποντας τις λήψεις, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εικόνα που έμοιαζε με ζωντανή ζωγραφιά. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την κίνηση αλλά κυρίως από τη θεαματική εξέλιξη του Γιώργου από το ένα σετ στο άλλο, έχοντας δίπλα του μια εξαιρετική παρτενέρ όπως η Anastazja.

GNTM 7: Η φωτογραφία-έργο τέχνης που κέρδισε την ασυλία και τα 1.000 ευρώ

Το έπαθλο περιλάμβανε την καλύτερη φωτογραφία της ημέρας, 1.000 ευρώ προς μοιρασιά και την πολυπόθητη ασυλία για το επόμενο concept. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Γιάννη για την έξυπνη έμπνευσή του να τους βάλει μαζί ως ζευγάρι, με τον Γιώργο να δηλώνει απόλυτα δικαιωμένος και έτοιμος να κρατήσει γερά την ανοδική του πορεία μέχρι την κορυφή.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 7
 |
GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
GNTM ANASTAZJA
 |
GNTM NIKOLOZI
 |
GNTM ΧΡΗΣΤΟΣ
 |
GNTM ΓΙΩΡΓΟΣ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM: Τρέιλερ 19/10/2026 Η Πρώτη Ατομική Φωτογραφίση
Media
GNTM: «Ήρθες με τεράστια φόρα και είναι σαν να βρήκες λίγο τοίχο»
GNTM
Media
GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
GNTM
Media
GNTM: «Μαγκωμένοι» στη δοκό Χρύσανθος και Νικόδημος - Η δικαίωση του Γιάννη
GNTM
Media
GNTM: Η στρατηγική του Γιάννη με το disadvantage και τα νέα ζευγάρια
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου
Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα
Media
Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα!
GNTM 7: Απόψε, Τρίτη 13/10/26 στις 21:00 στο Star
Media
GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up!
Media
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up - Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν!
GNTM: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι- Τα βιογραφικά τους
Media
Ποια είναι τα 22 μοντέλα του φετινού GNTM - Δείτε τα βιογραφικά τους
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top