Το δεύτερο πλατό του GNTM 7 έφερε τα πάνω-κάτω, αποδεικνύοντας ότι τα ίδια ζευγάρια, κάτω από διαφορετικά δεδομένα, μπορούν να προσφέρουν εντελώς διαφορετικά και καθηλωτικά αποτελέσματα. Η έννοια της συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο και η διαφορά από την πρώτη δουλειά ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

Η αγωνία χτύπησε κόκκινο όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε μπροστά τα τέσσερα παιδιά που κατάφεραν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Τα ζευγάρια που βρέθηκαν στην τελική ευθεία ήταν η Anastazja με τον Γιώργο και ο Χρήστος με τον Nikolozi. Η χημεία και η απόδοση αυτών των τεσσάρων παιδιών απέδειξαν ότι το παιχνίδι μπαίνει σε άλλο επίπεδο, με τους διαγωνιζόμενους να δείχνουν εξαιρετική ωριμότητα και επαγγελματισμό.

Η Απόλυτη αρμονία των αγοριών

Ο Χρήστος κι ο Nikolozi κέρδισαν τα εύσημα για τον απόλυτο συγχρονισμό και την ισορροπία τους επάνω σε μία δοκό. Χωρίς το προνόμιο των εντυπωσιακών ρούχων ή των μαγικών στοιχείων που είχαν άλλα σετ, τα δύο αγόρια βασίστηκαν αποκλειστικά στη δύναμη της επικοινωνίας και της σωματικής τους αρμονίας. Η αξιοσημείωτη εξέλιξη του Nikolozi και η δυναμική του Χρήστου απέδωσαν καρπούς, χαρίζοντάς τους μια εξαιρετική θέση και μια τεράστια ψυχολογική τόνωση για τη συνέχεια.

Οι μεγάλοι νικητές

Η κορυφή όμως ανήκε δικαιωματικά στην Anastazja και στον Γιώργο. Με ένα προαίσθημα που επιβεβαιώθηκε από το πρωί βλέποντας τις λήψεις, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εικόνα που έμοιαζε με ζωντανή ζωγραφιά. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την κίνηση αλλά κυρίως από τη θεαματική εξέλιξη του Γιώργου από το ένα σετ στο άλλο, έχοντας δίπλα του μια εξαιρετική παρτενέρ όπως η Anastazja.

Το έπαθλο περιλάμβανε την καλύτερη φωτογραφία της ημέρας, 1.000 ευρώ προς μοιρασιά και την πολυπόθητη ασυλία για το επόμενο concept. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Γιάννη για την έξυπνη έμπνευσή του να τους βάλει μαζί ως ζευγάρι, με τον Γιώργο να δηλώνει απόλυτα δικαιωμένος και έτοιμος να κρατήσει γερά την ανοδική του πορεία μέχρι την κορυφή.

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