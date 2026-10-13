GNTM: «Μαγκωμένοι» στη δοκό Χρύσανθος και Νικόδημος - Η δικαίωση του Γιάννη

Το disadvantage που έπιασε τόπο!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.26 , 22:50 GNTM: «Δεν είμαι η Μητέρα Τερέζα να τους σώσω»
13.10.26 , 22:42 Οι επιδοτήσεις Leader έγιναν... γήπεδα τένις, βίλες και κέντρα αισθητικής!
13.10.26 , 22:27 Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
13.10.26 , 22:19 Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
13.10.26 , 22:15 GNTM: «Μαγκωμένοι» στη δοκό Χρύσανθος και Νικόδημος - Η δικαίωση του Γιάννη
13.10.26 , 22:10 GNTM: Η Anastazja εντυπωσίασε στη φωτογράφιση με τον Γιάννη
13.10.26 , 22:04 «Καμπανάκι» ΕΟΦ για 22 επικίνδυνα σκευάσματα αδυνατίσματος
13.10.26 , 21:57 Η απάντηση Μητσοτάκη στο σενάριο να πάρει η ΝΔ 25% στις εκλογές
13.10.26 , 21:35 Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
13.10.26 , 21:35 GNTM 7: Άγχος και νεύρα στη φωτογράφιση της Μαρινέλας και του Chris
13.10.26 , 21:30 GNTM: Η Σοφία έσκισε το ρούχο της και τα... άκουσε από τη Ζεν
13.10.26 , 21:25 GNTM: Η στρατηγική του Γιάννη με το disadvantage και τα νέα ζευγάρια
13.10.26 , 21:19 Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού
13.10.26 , 21:00 Star Tech: Ο Απόστολος Πανδρούλας, μιλάει για την κυβερνοασφάλεια
13.10.26 , 20:43 Θοδωρής Αθερίδης για τις πρώην του: «Δεν είχα πολέμους με τις γυναίκες»
Κακοκαιρία: Έρχεται δύσκολη νύχτα - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Κίμπερλι Γκιλφόϊλ: Ποιος αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη μετά την παραίτησή της
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»
Σήμα κινδύνου για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση Κέρκυρα - Νυρεμβέργη
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου
Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρύσανθος και ο Νικόδημος δυσκολεύτηκαν στη δοκιμασία φωτογράφησης, με την Ζενεβιέβ και τον Άγγελο να προσπαθούν να τους βοηθήσουν.
  • Οι κριτές τους ζήτησαν να δουλέψουν μία συγκεκριμένη πόζα, με την αγωνία να παραμένει μέχρι την αξιολόγηση.
  • Ο Γιάννης πιστεύει ότι η επιλογή του θα οδηγήσει σε κακές λήψεις και ελπίζει σε αποχώρηση των άλλων.
  • Ο Χρύσανθος δήλωσε ότι αν παραμείνει, θα αποδείξει ότι είναι απειλή για τον Γιάννη.
  • Ο Νικόδημος δεν μπορεί να φανταστεί την αποχώρησή του από τον διαγωνισμό.

Ο Χρύσανθος και ο Νικόδημος μπήκαν στο σετ ιδιαίτερα μαγκωμένοι.

Μάταια η φωτογράφος, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης προσπαθούσαν να τους ξεμπλοκάρουν, καθώς τα μοντέλα δυσκολεύονταν τόσο να ισορροπήσουν πάνω στη δοκό όσο και να διαχειριστούν τα ρούχα τους.

Λίγο αργότερα, οι κριτές τους υπέδειξαν μία πόζα και τους ζήτησαν να τη δουλέψουν. Η αγωνία τους αναμένεται να κρατήσει μέχρι το πλατό, όπου θα δουν το τελικό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούν γι' αυτό.

GNTM 2026: Το άβολο σετ του Νικόδημου και του Χρύσανθου

GNTM 2026: Το άβολο σετ του Νικόδημου και του Χρύσανθου

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το disadvantage του Γιάννη έπιασε τόπο.

«Θεωρώ ότι η επιλογή μου δούλεψε. Πιστεύω ότι θα είναι από τις χειρότερες λήψεις· ας ελπίσουμε ότι θα αποχωρήσουν», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

GNTM 2026: Το σχέδιο του Γιάννη πηγαίνει περίφημα!

GNTM 2026: Το σχέδιο του Γιάννη πηγαίνει περίφημα!

Από την πλευρά του, ο Χρύσανθος υποσχέθηκε πως, αν παραμείνει στον διαγωνισμό, θα δικαιώσει τον Γιάννη που τον θεωρούσε απειλή: «Αν μείνω, η συνέχεια θα δείξει στα επόμενα επεισόδια ότι ο Γιάννης είχε δίκιο και ότι πράγματι είμαι απειλή. Γι' αυτόν τον λόγο ήθελε να φύγω».

Από την άλλη, ο Νικόδημος δεν φαίνεται προετοιμασμένος για μια ενδεχόμενη αποχώρηση: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να με φανταστώ να αποχωρώ. Σε καμία περίπτωση», δήλωσε με ειλικρίνεια.

Δείτε όλα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
 |
GNTM ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
 |
GNTM 7
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM
Media
GNTM: Η στρατηγική του Γιάννη με το disadvantage και τα νέα ζευγάρια
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου
Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα
Media
Cash or Trash: Το αντικείμενο που τίναξε την μπάνκα στον αέρα!
GNTM 7: Απόψε, Τρίτη 13/10/26 στις 21:00 στο Star
Media
GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up!
Media
GNTM: Τα μοντέλα Πριν και Μετά το Glow up - Οι μεταμορφώσεις που ξεχώρισαν!
GNTM: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι- Τα βιογραφικά τους
Media
Ποια είναι τα 22 μοντέλα του φετινού GNTM - Δείτε τα βιογραφικά τους
Παναγιώτης Στάθης
Media
Παναγιώτης Στάθης: «Όλα αυτά τα χρόνια έχω δεχτεί άδικα σχόλια»
Cash or Trash: Το Αντικείμενο Που Έφερε Εκτίμηση- Ρεκόρ
Media
Cash or Trash: Το αντικείμενο του Πάνου φέρνει εκτίμηση ρεκόρ
GNTM 7: Η Ανθή Θεωρεί Δίκαιη Την Αποχώρηση της Μαριέττας
Media
«Δεν τα πήγε καλά»! Η Ανθή μιλάει για τη Μαριέττα του GNTM
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top