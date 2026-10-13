Ο Χρύσανθος και ο Νικόδημος μπήκαν στο σετ ιδιαίτερα μαγκωμένοι.

Μάταια η φωτογράφος, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης προσπαθούσαν να τους ξεμπλοκάρουν, καθώς τα μοντέλα δυσκολεύονταν τόσο να ισορροπήσουν πάνω στη δοκό όσο και να διαχειριστούν τα ρούχα τους.

Λίγο αργότερα, οι κριτές τους υπέδειξαν μία πόζα και τους ζήτησαν να τη δουλέψουν. Η αγωνία τους αναμένεται να κρατήσει μέχρι το πλατό, όπου θα δουν το τελικό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούν γι' αυτό.

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Το μόνο σίγουρο είναι ότι το disadvantage του Γιάννη έπιασε τόπο.

«Θεωρώ ότι η επιλογή μου δούλεψε. Πιστεύω ότι θα είναι από τις χειρότερες λήψεις· ας ελπίσουμε ότι θα αποχωρήσουν», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

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Από την πλευρά του, ο Χρύσανθος υποσχέθηκε πως, αν παραμείνει στον διαγωνισμό, θα δικαιώσει τον Γιάννη που τον θεωρούσε απειλή: «Αν μείνω, η συνέχεια θα δείξει στα επόμενα επεισόδια ότι ο Γιάννης είχε δίκιο και ότι πράγματι είμαι απειλή. Γι' αυτόν τον λόγο ήθελε να φύγω».

Από την άλλη, ο Νικόδημος δεν φαίνεται προετοιμασμένος για μια ενδεχόμενη αποχώρηση: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να με φανταστώ να αποχωρώ. Σε καμία περίπτωση», δήλωσε με ειλικρίνεια.

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