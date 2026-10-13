Το GNTM 7 ξεκίνησε άκρως δυναμικά, με τον Σταύρο και τη Μαριέττα να αποχωρούν στο χθεσινοβραδινό πλατό.

Το concept της σημερινής φωτογράφισης έχει αυξημένες απαιτήσεις, καθώς συνδυάζει τη μόδα με την ενόργανη γυμναστική. Τα μοντέλα χωρίζονται ξανά σε ζευγάρια και προσπαθούν, ισορροπώντας σε μια δοκό, να βγάλουν τουλάχιστον μία καλή λήψη.

Ο Γιάννης, ως νικητής της περασμένης δοκιμασίας, έχει ασυλία - συμπαρασέρνοντας και τη Φωτεινή, που ήταν η παρτενέρ του στο σετ.

GNTM 2026: Η στρατηγική εξόντωσης του Γιάννη

Εφόσον ο ίδιος δεν θέλησε να αλλάξει ζευγάρι, είχε τη δυνατότητα να παρέμβει στη σύνθεση κάποιου άλλου. Έτσι, αποφάσισε να ζευγαρώσει τον Νικόδημο με τον Χρύσανθο, ενώ ο Γιώργος θα φωτογραφηθεί με την Anastazja, εξέλιξη που τον χαροποίησε ιδιαίτερα.

«Ο Γιάννης μου έδωσε το κλειδί για να ανοίξω μια πόρτα για τη σωτηρία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

GNTM 2026: Ο Χρύσανθος στο στόχαστρο του Γιάννη

Ο Γιάννης εξήγησε πως θεωρεί απειλή τον Χρύσανθο, γι' αυτό και επέλεξε να του δώσει το disadvantage. Το τοποθέτησε μαζί με τον Νικόδημο, ο οποίος κατά τη γνώμη του δυσκολεύεται να αλλάξει εκφράσεις, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να βρεθούν στη χειρότερη θέση.

Δεδομένου ότι το ζευγάρι με τη χειρότερη φωτογραφία αποχωρεί από τον διαγωνισμό, η επιλογή του ήταν καθαρά στρατηγική. Όπως συμπλήρωσε, στοχοποιεί άτομα που πιστεύει ότι θα φτάσουν μακριά και όχι το αντίστροφο.