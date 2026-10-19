Μπορεί η Μπέττυ Μαγγίρα να είπε στον Νικόδημο, πως στη συγκεκριμένη φωτογράφιση με τη σκάλα δεν τα πήγε καλά και δεν ήταν καλός εκείνος όμως βρήκε τον πιο απρόσμενο τρόπο να αντιδράσει.

O Nικόδημος

Δεν έχεις κανένα ντιβισμό που ήταν και το ζητούμενο της φωτογράφισης” του είπε η Μπέττυ με τον Νικόδημο να απαντά ότι του αρέσει πάντα ο εαυτός του σχεδόν όσο του αρέσει και εκείνη.

«Εμένα μ’ αρέσω. Σχεδόν τόσο όσο μου αρέσει η κυρία Μπέττυ. Έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία. Γιατί είστε πανέμορφη. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε και η φωνή σας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

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