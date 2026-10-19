Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»

Η Μπέττυ του είπε πως δεν είναι καλός και εκείνος την κολάκευσε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε αρνητικά τη φωτογράφιση του Νικόδημου με τη σκάλα.
  • Ο Νικόδημος αντέτεινε ότι του αρέσει ο εαυτός του σχεδόν όσο η Μπέττυ.
  • Εξέφρασε την αδυναμία του προς την Μπέττυ, χαρακτηρίζοντάς την πανέμορφη.
  • Εκτίμησε τον τρόπο έκφρασης και τη φωνή της Μπέττυ.
  • Η συζήτηση έγινε κατά τη διάρκεια του GNTM 7.

Μπορεί η Μπέττυ Μαγγίρα να είπε στον Νικόδημο, πως στη συγκεκριμένη φωτογράφιση με τη σκάλα δεν τα πήγε καλά και δεν ήταν καλός εκείνος όμως βρήκε τον πιο απρόσμενο τρόπο να αντιδράσει.

O Nικόδημος

O Nικόδημος

GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;

Δεν έχεις κανένα ντιβισμό που ήταν και το ζητούμενο της φωτογράφισης” του είπε η Μπέττυ με τον Νικόδημο να απαντά ότι του αρέσει πάντα ο εαυτός του σχεδόν όσο του αρέσει και εκείνη.

Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»

«Εμένα μ’ αρέσω. Σχεδόν τόσο όσο μου αρέσει η κυρία Μπέττυ. Έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία. Γιατί είστε πανέμορφη. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε και η φωνή σας» δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Δείτε το GNTM 7
 

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GNTM 7
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ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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GNTM ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
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