GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε Τρίτη στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του GNTM 7, η Φωτεινή Καραμήτσιου και ο Γιάννης Μαυροδόντης κέρδισαν την καλύτερη φωτογραφία και 1.000 ευρώ.
  • Η Μαριέττα Δαρζέντα και ο Σταύρος Μαρτάρας αποχώρησαν από το παιχνίδι λόγω κακής απόδοσης.
  • Στην επόμενη δοκιμασία, οι 20 διαγωνιζόμενοι θα ισορροπήσουν σε δοκό και θα συνεργαστούν σε ζευγάρια.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί θα επισκεφτεί το σπίτι των μοντέλων για να επιλέξουν φωτογραφίες για τους κριτές.
  • Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει 50.000€, αυτοκίνητο FIAT 600 και συμβόλαιο με το City Models.

Στο χθεσινό (Δευτέρα 12/10) επεισόδιο του GNTM 7, οι 22 διαγωνιζόμενοι αφέθηκαν στα έμπειρα χέρια του Σταμάτη Καραΐσκου, ο οποίος επιμελήθηκε τα μαλλιά τους, αναδεικνύοντας τα «δυνατά» χαρακτηριστικά του καθενός.

GNTM: Διπλή αποχώρηση με αιχμές - «Κάποιοι έχουν έρθει για την πλάκα τους»

Στο πλατό αποχώρησης, τα μοντέλα κρίθηκαν για τη διπλή τους φωτογράφιση σε ζευγάρια, με τους ίδιους να έχουν επιλέξει τη φωτογραφία που παρουσιάστηκε στους κριτές. Την καλύτερη λήψη είχαν η Φωτεινή Καραμήτσιου και ο Γιάννης Μαυροδόντης, με τον τελευταίο να κερδίζει το έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση. 

GNTM 7: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε τις φωτογραφίες στα μοντέλα

GNTM 7: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε τις φωτογραφίες στα μοντέλα

Αντίθετα, η Μαριέττα Δαρζέντα και ο Σταύρος Μαρτάρας δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας, με αποτέλεσμα το ταξίδι τους στο GNTM 7 να ολοκληρωθεί πρόωρα.

GNTM: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται με ένα... δώρο - Ποιος την πήρε;

Απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μια νέα δοκιμασία περιμένει τα 20 μοντέλα, που συνεχίζουν στο GNTM 7, σε μια απαιτητική φωτογράφιση, στην οποία καλούνται για ακόμη μία φορά να συνεργαστούν σε ζευγάρια.

GNTM 7: Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τη φωτογράφο Κατερίνα Τσατσάνη

GNTM 7: Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τη φωτογράφο Κατερίνα Τσατσάνη

Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε ένα ιδιαίτερο set, με μια δοκό ισορροπίας τοποθετημένη  στο κέντρο. Στόχος των μοντέλων είναι να ισορροπήσουν πάνω στη δοκό και να συνεργαστούν αρμονικά, προκειμένου να αναδείξουν τις αέρινες δημιουργίες που φορούν. Σύμμαχός τους  σε αυτή τη δοκιμασία είναι η φωτογράφος Κατερίνα Τσατσάνη. Ωστόσο, η συνεργασία δεν αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση για όλους. 

GNTM: Η Σταυρούλα χαντάκωσε τον Σταύρο - «Ήταν εύκολο θήραμα»

Ποιο θα είναι το προνόμιο του Γιάννη, ως νικητή της προηγούμενης φωτογράφισης;

Την επόμενη ημέρα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επισκέπτεται το σπίτι των μοντέλων και τους ζητά και πάλι να επιλέξουν τη φωτογραφία που θα «φτάσει» στους κριτές. 

GNTM 7: Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί στη φωτογράφιση

GNTM 7: Ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί στη φωτογράφιση

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν ποια μοντέλα είχαν καλή ή μέτρια απόδοση και ποια δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας. 

Ποια είναι τα 22 μοντέλα του φετινού GNTM - Δείτε τα βιογραφικά τους

Μόνο ένα ζευγάρι θα καταφέρει να ξεχωρίσει, κερδίζοντας 1.000 ευρώ και ασυλία. Για ένα άλλο ζευγάρι, όμως, αυτό με την πιο αδύναμη φωτογραφία, η αποχώρηση είναι μονόδρομος. 

GNTM 7: Ποιοι ισορροπούν στη δοκό και ποιο ζευγάρι αποχωρεί απόψε;

Τα έπαθλα του GNTM 7

Ο μεγάλος νικητής του GNTM 7 θα κερδίσει:
•    50.000€ μετρητά
•    Ένα υβριδικό FIAT 600, αυτόματο, με πλούσιο εξοπλισμό και μοναδικό στιλ
•    Ένα συμβόλαιο ενός έτους με το City Models στο Παρίσι, το οποίο έχει εκπροσωπήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling παγκοσμίως
•    Μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής του από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7

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GNTM
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GNTM 7
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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