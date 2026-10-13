GNTM: Διπλή αποχώρηση με αιχμές - «Κάποιοι έχουν έρθει για την πλάκα τους»

Τα κλάματα και η ανακούφιση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.26 , 00:31 Νεκρός στα 34 του ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad, RJ Mitte
13.10.26 , 00:11 GNTM: «Αποχωρείτε και οι δύο» - Δείτε το trailer
13.10.26 , 00:10 GNTM: Διπλή αποχώρηση με αιχμές - «Κάποιοι έχουν έρθει για την πλάκα τους»
12.10.26 , 23:40 GNTM: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται με ένα... δώρο - Ποιος την πήρε;
12.10.26 , 23:33 Καιρός: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική
12.10.26 , 23:14 Σμαράγδα Καρύδη: Έτσι διατηρείται σε φόρμα η «Πηνελόπη Μουρίκη» του IQ 160!
12.10.26 , 23:00 GNTM: Η Σταυρούλα χαντάκωσε τον Σταύρο - «Ήταν εύκολο θήραμα»
12.10.26 , 22:59 Κακοκαιρία: Πλημμύρες, Υδροστρόβιλοι Και Καταστροφές
12.10.26 , 22:53 Κυψέλη: Βλάβες Σε 20 Κτίρια Λόγω Μετροπόντικα
12.10.26 , 22:50 GNTM: Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε Μαριέττα: «Θυσιάστηκες με αυτήν την επιλογή»
12.10.26 , 22:42 Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στο πιο μαγικό μέρος - Τα πόσα έκλεισε;
12.10.26 , 22:40 GNTM 7: Καρολίνα & Jean άφησαν έξω την αγαπημένη φωτογραφία του φωτογράφου!
12.10.26 , 22:32 Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό
12.10.26 , 22:05 GNTM: Έφτασε η ώρα της αποκάλυψης ! Δείτε τα αποτελέσματα του Glow Up
12.10.26 , 22:01 Στη Σύνοδο Κορυφής φέρνει η Ελλάδα τα μέτρα στήριξης
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Καιρός: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μπήκε στην κουζίνα με τους γιους της
Υπόθεση γυναικολόγου: «Όλοι έχουμε αμαρτίες» – Τι αποκαλύπτει πρώην ασθενής
Μαριαλένα Κάρμπουρη: Πέθανε η ηθοποιός που ξεχώρισε σε θέατρο και τηλεόραση
Αλέξανδρος Ρήγας για τη σειρά που δε βγήκε: «Είχαν γραφτεί 18 επεισόδια»
Τουμασάτου: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα»
Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε και η ουσία φλουμαζενίλη στο αίμα του
Νεκρός στα 34 του ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad, RJ Mitte
Σμαράγδα Καρύδη: Έτσι διατηρείται σε φόρμα η «Πηνελόπη Μουρίκη» του IQ 160!
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλή αποχώρηση στο GNTM με τους Μαριέττα και Σταύρο να φεύγουν από τον διαγωνισμό.
  • Η Μαριέττα εξέφρασε την απογοήτευσή της για συμπαίκτες που δεν είναι σοβαροί, ενώ δήλωσε ευχαριστημένη από την πορεία της.
  • Ο Σταύρος, αν και απογοητευμένος, δήλωσε ότι ο διαγωνισμός θα χάσει τη 'βασίλισσά' του.
  • Η Άννα εξέφρασε ανακούφιση με την αποχώρηση του Σταύρου λόγω της αντιπάθειας που είχε προς αυτόν.
  • Ο Jean, αν και στο bottom 3, έλαβε άλλη μία ευκαιρία από τους κριτές.

Η πρώτη φωτογράφιση της σεζόν ολοκληρώθηκε με διπλή αποχώρηση.

GNTM: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται με ένα... δώρο - Ποιος την πήρε;

Δύο μοντέλα που έγιναν φίλοι μέσα στο GNTM είδαν την πόρτα της εξόδου. Ο λόγος για τη Μαριέττα και τον Σταύρο.

GNTM 2026: Μαριέττα & Σταύρος έμειναν εκτός διαγωνισμού!

GNTM 2026: Μαριέττα & Σταύρος έμειναν εκτός διαγωνισμού!

GNTM: «Σήκω φύγε από εδώ, με νευριάζεις» - Το ξέσπασμα του Σταύρου

«Με τον Σταύρο έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Κατά κάποιον τρόπο φεύγουμε μαζί... Είναι περίεργα τα συναισθήματα», δήλωσε η Μαριέττα μιλώντας στους κριτές.

Στο cue της δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ άφησε αιχμές για κάποιους συμπαίκτες της: «Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι εγώ πραγματικά το ήθελα και το είχα σαν όνειρο, ενώ μερικά άτομα έχουν έρθει για την πλάκα τους. Πιστεύω όμως ότι όλα για κάποιον λόγο γίνονται».

Μάλιστα, γέλασε ειρωνικά όταν αναφέρθηκε στην παρτενέρ της στο σετ, η οποία ήταν εκείνη που επέλεξε τη φωτογραφία τους: «Η Ανθή ήρθε και μου είπε "ελπίζω να μη μου κρατάς κακία". Το ότι ήρθε να μου πει κάτι τέτοιο, σημαίνει από μόνο του ότι έχει ήδη τύψεις μέσα της. Καλή συνέχεια, Ανθή!».

Η ίδια, πάντως, αν και αποχώρησε νωρίς, δηλώνει ευχαριστημένη από τη συνολική πορεία της στον διαγωνισμό.

GNTM 2026: Η συγκίνηση της Μαριέττας

GNTM 2026: Η συγκίνηση της Μαριέττας

Από την άλλη, ο Σταύρος, που δεν πήρε τόσο κατάκαρδα την πρόωρη αποχώρησή του, δήλωσε πως ο διαγωνισμός θα χάσει τη «βασίλισσά» του.

Η Άννα νιώθει ανακουφισμένη με αυτή την εξέλιξη, καθώς ο Σταύρος της είχε εκφράσει ανοιχτά την αντιπάθειά του: «Δεν τον θεωρώ μοντέλο. Επίσης, έπαιρνα πολύ κακά vibes από τον ίδιο. Μάλιστα, γύρισε και μου είπε ότι ποτέ δεν με πήγαινε εξαρχής. Καλύτερα που έφυγε αυτή η κακή ενέργεια», τόνισε η 18χρονη.

GNTM 2026: Ο Jean «φλέρταρε» με την αποχώρηση

GNTM 2026: Ο Jean «φλέρταρε» με την αποχώρηση

Ο Jean συμπλήρωσε το bottom 3, με τους κριτές να αποφασίζουν να του δώσουν άλλη μία ευκαιρία. «Δεν νιώθω ωραία. Δεν πιστεύω ότι βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Δεν θέλω να ξαναεπιτρέψω στον εαυτό μου να βρεθεί εκεί πέρα. Ποτέ ξανά», σημείωσε ο ίδιος, αποφασισμένος να μην ξαναβρεθεί στη ζώνη κινδύνου.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
GNTM JEAN
 |
GNTM ΜΑΡΙΕΤΤΑ
 |
GNTM ΣΤΑΥΡΟΣ
 |
GNTM 7
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM: Τρέιλερ 13/10/2026 «Αχρηστέψατε Το Ρούχο»
Media
GNTM: «Αποχωρείτε και οι δύο» - Δείτε το trailer
GNTM
Media
GNTM: Η καλύτερη φωτογραφία έρχεται με ένα... δώρο - Ποιος την πήρε;
GNTM
Media
GNTM: «Σήκω φύγε από εδώ, με νευριάζεις» - Το ξέσπασμα του Σταύρου
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Η Νίκα έλυσε τον τελικό γρίφο και το πανηγύρισε!
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Η Δώρα εκπληρώνει την επιθυμία του αείμνηστου πατέρας της
GNTM Trailer 12/10/2026
Media
GNTM: Μεταμορφώσεις και διπλή αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο
GNTM Sneak preview 12/10/ 26
Media
GNTM Sneak preview: «Έχεις ένα βλέμμα που δε μου λέει τίποτα»
«Έχω δει πολύ χειρότερες επιλογές στο πλευρό της Φαίης Σκορδά»
Media
«Έχω δει πολύ χειρότερες επιλογές στο πλευρό της Φαίης Σκορδά»
Σπυροπούλου: Ο Ρόλος Στις Επιχειρήσεις Του Συζύγου Της
Media
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις του συζύγου μου»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top