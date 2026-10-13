Η πρώτη φωτογράφιση της σεζόν ολοκληρώθηκε με διπλή αποχώρηση.

Δύο μοντέλα που έγιναν φίλοι μέσα στο GNTM είδαν την πόρτα της εξόδου. Ο λόγος για τη Μαριέττα και τον Σταύρο.

GNTM 2026: Μαριέττα & Σταύρος έμειναν εκτός διαγωνισμού!

«Με τον Σταύρο έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Κατά κάποιον τρόπο φεύγουμε μαζί... Είναι περίεργα τα συναισθήματα», δήλωσε η Μαριέττα μιλώντας στους κριτές.

Στο cue της δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ άφησε αιχμές για κάποιους συμπαίκτες της: «Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι εγώ πραγματικά το ήθελα και το είχα σαν όνειρο, ενώ μερικά άτομα έχουν έρθει για την πλάκα τους. Πιστεύω όμως ότι όλα για κάποιον λόγο γίνονται».

Μάλιστα, γέλασε ειρωνικά όταν αναφέρθηκε στην παρτενέρ της στο σετ, η οποία ήταν εκείνη που επέλεξε τη φωτογραφία τους: «Η Ανθή ήρθε και μου είπε "ελπίζω να μη μου κρατάς κακία". Το ότι ήρθε να μου πει κάτι τέτοιο, σημαίνει από μόνο του ότι έχει ήδη τύψεις μέσα της. Καλή συνέχεια, Ανθή!».

Η ίδια, πάντως, αν και αποχώρησε νωρίς, δηλώνει ευχαριστημένη από τη συνολική πορεία της στον διαγωνισμό.

GNTM 2026: Η συγκίνηση της Μαριέττας

Από την άλλη, ο Σταύρος, που δεν πήρε τόσο κατάκαρδα την πρόωρη αποχώρησή του, δήλωσε πως ο διαγωνισμός θα χάσει τη «βασίλισσά» του.

Η Άννα νιώθει ανακουφισμένη με αυτή την εξέλιξη, καθώς ο Σταύρος της είχε εκφράσει ανοιχτά την αντιπάθειά του: «Δεν τον θεωρώ μοντέλο. Επίσης, έπαιρνα πολύ κακά vibes από τον ίδιο. Μάλιστα, γύρισε και μου είπε ότι ποτέ δεν με πήγαινε εξαρχής. Καλύτερα που έφυγε αυτή η κακή ενέργεια», τόνισε η 18χρονη.

GNTM 2026: Ο Jean «φλέρταρε» με την αποχώρηση

Ο Jean συμπλήρωσε το bottom 3, με τους κριτές να αποφασίζουν να του δώσουν άλλη μία ευκαιρία. «Δεν νιώθω ωραία. Δεν πιστεύω ότι βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Δεν θέλω να ξαναεπιτρέψω στον εαυτό μου να βρεθεί εκεί πέρα. Ποτέ ξανά», σημείωσε ο ίδιος, αποφασισμένος να μην ξαναβρεθεί στη ζώνη κινδύνου.

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