Όσοι επιλέγουν συνειδητά να τελειώσουν με κάτι που τους αρέσει πολύ, συχνά φαίνεται να αντιλαμβάνονται διαισθητικά τη σημασία του τέλους

Δείχνει πώς κάποιος οργανώνει την εμπειρία του, πώς διαχειρίζεται την αναμονή και πώς δίνει αξία στην ολοκλήρωση μιας απλής συνήθειας, όπως είναι ένα γεύμα.

Η απόλαυση δεν αφήνεται στην τύχη

Το να κρατά κανείς το καλύτερο για το τέλος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καταπιέζεται. Συχνά σημαίνει το ακριβώς αντίθετο: ότι έχει ήδη βάλει μια τάξη στην εμπειρία του. Δεν χρειάζεται να αντισταθεί σε κάτι έντονα επιθυμητό, γιατί έχει αποφασίσει από πριν πότε θα έρθει η στιγμή του.

Έτσι, η αυτοσυγκράτηση δεν βασίζεται μόνο στη θέληση αλλά σε μια εσωτερική οργάνωση. Πρώτα έρχονται τα απλά, μετά τα αναγκαία και στο τέλος η μικρή ανταμοιβή. Η λογική αυτή μπορεί να εμφανίζεται και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητας, από τον τρόπο που ολοκληρώνονται υποχρεώσεις μέχρι τη διαχείριση του χρόνου. Πρόκειται για μια μορφή πρακτικής πειθαρχίας. Το άτομο δεν προσπαθεί να νικήσει τον πειρασμό κάθε φορά από την αρχή. Δημιουργεί μια σειρά που το βοηθά να λειτουργεί πιο ήρεμα και πιο σταθερά.

Η αναμονή ενισχύει την εμπειρία

Η τελευταία αγαπημένη μπουκιά δεν είναι μόνο φαγητό. Καθώς το γεύμα προχωρά, μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς. Γίνεται κάτι που περιμένεις και γύρω από το οποίο αποκτά ρυθμό όλη η εμπειρία του τραπεζιού. Στην ψυχολογία, αυτή η στάση συνδέεται με τη συνειδητή επιμήκυνση μιας θετικής εμπειρίας. Με απλά λόγια, δεν αφήνεις κάτι ευχάριστο να περάσει βιαστικά. Του δίνεις διάρκεια, προσδοκία και τελικά μεγαλύτερη ένταση.

Όταν κάποιος δεν σπεύδει να φάει αμέσως το καλύτερο κομμάτι, ουσιαστικά επενδύει στην προσμονή. Η χαρά δεν βρίσκεται μόνο στη γεύση, αλλά και στην αναμονή που προηγείται. Έτσι, ένα απλό γεύμα αποκτά πιο καθαρή αρχή, πορεία και κατάληξη.

Το μεγαλύτερο μέρος ενός γεύματος δεν είναι συνήθως το πιο συναρπαστικό. Όποιος αφήνει το καλύτερο για το τέλος φαίνεται να το αποδέχεται χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Δεν απαιτεί κάθε μπουκιά να είναι ξεχωριστή, ούτε μετατρέπει το κοινότοπο σε πρόβλημα. Αυτή η στάση μπορεί να δείχνει ανοχή στο συνηθισμένο, στο αργό και στο ενδιάμεσο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται συνεχή διέγερση για να παραμείνουν παρόντες σε αυτό που κάνουν. Μπορούν να διανύσουν τη «μέση» μιας εμπειρίας χωρίς να βιάζονται μόνο για την κορύφωση.

Η ιδιότητα αυτή έχει πρακτική σημασία. Συνδέεται με υπομονή, με σταθερότητα και με την ικανότητα να μην εγκαταλείπεται κάτι μόνο και μόνο επειδή δεν είναι εντυπωσιακό από την πρώτη στιγμή.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου