Η BMW Group Financial Services Hellas συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελώντας τον στρατηγικό συνεργάτη χρηματοδότησης και μίσθωσης για τους πελάτες των BMW, MINI και BMW Motorrad. Από το 2006, σε στενή συνεργασία με το BMW Group Hellas και το δίκτυο επίσημων εμπόρων BMW & MINI, η εταιρεία συμβάλλει καθοριστικά στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων κινητικότητας και στην ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη.

Μέσα σε δύο δεκαετίες σημαντικών μεταβολών στην αγορά και στον κλάδο της αυτοκίνησης, η BMW Group Financial Services Hellas εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της ανάπτυξης του BMW Group στην Ελλάδα. Με επίκεντρο τον πελάτη και σταθερές αξίες την αξιοπιστία, την καινοτομία και την άριστη εξυπηρέτηση, η εταιρεία οικοδομεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τα καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με τις ευέλικτες υπηρεσίες της BMW Hellas Leasing, η οποία ιδρύθηκε το 2024, ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική του BMW Group στην ελληνική αγορά.

Η επέτειος των 20 ετών γιορτάστηκε σε πρόσφατη εκδήλωση με τη συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας, των εκπροσώπων του Δικτύου Επίσημων Εμπόρων και στελεχών του BMW Group Hellas. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Group Financial Services Hellas, Γιώργος Μπέλσης, αναφέρθηκε στη διαδρομή των τελευταίων δύο δεκαετιών και στα στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχρονική επιτυχία της εταιρείας: την προσαρμοστικότητα και την ανθρώπινη επαφή.

Στην καρδιά αυτής της μεγάλης οικογένειας βρίσκεται η εξαιρετική μας ομάδα, άνθρωποι που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για να προσφέρουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης», δήλωσε ο κ. Μπέλσης. «Καθώς κοιτάζουμε το μέλλον, στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις συνεργασίες μας και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το οικοσύστημα του BMW Group.

Ο Σπύρος Φίλιππας, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Group Financial Services Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επικεφαλής της ίδρυσης της εταιρείας στην Ελλάδα το 2006, αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα της BMW Group Financial Services Hellas και στη δυναμική πορεία ανάπτυξης που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ του BMW Group Hellas, της BMW Group Financial Services και του Δικτύου Επίσημων Εμπόρων, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο αυτού του ενιαίου οικοσυστήματος στη διαμόρφωση του επόμενου κεφαλαίου επιτυχίας.

Με την ολοκλήρωση των πρώτων είκοσι ετών λειτουργίας της στην Ελλάδα, η BMW Group Financial Services Hellas εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, παραμένοντας προσηλωμένη στην παροχή καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων χρηματοδότησης και μίσθωσης και συνεχίζοντας να στηρίζει με συνέπεια τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.