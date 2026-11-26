Επιδεινώνεται ο καιρός από την Παρασκευή 27/11, καθώς βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο,τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.