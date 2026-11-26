Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τη StyleBus, την εταιρεία κατασκευής και διαμόρφωσης επαγγελματικών οχημάτων της Gürsözler Automotive, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή των οχημάτων της στην ελληνική αγορά. Η νέα αυτή συνεργασία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στον τομέα των μεταφορών, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του με σύγχρονες λύσεις που συνδυάζουν την ποιότητα, την άνεση και τη λειτουργικότητα.

Με περισσότερα από 104 χρόνια ηγετικής παρουσίας στον κλάδο της αυτοκίνησης και του mobility, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην αντιπροσώπευση και διανομή κορυφαίων διεθνών, διαχρονικών και αξιόπιστων μαρκών, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργατών και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες του.

Η StyleBus αποτελεί εμπορικό σήμα της Gürsözler Automotive, της οποίας η ιστορία ξεκινά το 1996 στην Κωνσταντινούπολη. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στον κλάδο της αυτοκίνησης, η Gürsözler Automotive δημιούργησε το 2014 τη StyleBus, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στην κατασκευή αμαξωμάτων και στην εξειδικευμένη διαμόρφωση επαγγελματικών οχημάτων. Σήμερα, η StyleBus προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μεταφοράς επιβατών, με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια, την άνεση και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Η προϊοντική γκάμα της StyleBus περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες οχημάτων: Τουριστικά λεωφορεία, αστικά λεωφορεία, ειδικές κατασκευές επί πλαισίου και οχήματα VIP μεταφοράς επιβατών. Οι σειρές Atlas, Orion και Meridian έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν υψηλά επίπεδα άνεσης και λειτουργικότητας στις τουριστικές μεταφορές, ενώ οι λύσεις αστικών λεωφορείων ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης επιβατών. Παράλληλα, οι ειδικές διαμορφώσεις Mercedes-Benz Sprinter, Vito και V-Class προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις πολυτελούς μεταφοράς, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των επαγγελματικών, εταιρικών και ιδιωτικών μετακινήσεων.

Η προσήλωση στην ποιότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της StyleBus, η οποία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις έγκρισης τύπου οχήματος (WVTA). Παράλληλα, διαθέτει οργανωμένες διαδικασίες τελικού ελέγχου και παράδοσης, ενώ παρέχει διετή εγγύηση ανταλλακτικών.

Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξη της StyleBus στην ελληνική αγορά, παρέχοντας ολοκληρωμένη εμπορική και τεχνική υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών του. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στον τομέα των λεωφορείων στην Ελλάδα, προσφέροντας στους επαγγελματίες του κλάδου περισσότερες επιλογές σύγχρονων και εξειδικευμένων οχημάτων.